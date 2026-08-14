SaucerSwap 今日價格

SaucerSwap (SAUCE) 今日實時價格為 NT$ 0.01219，過去 24 小時內變化了 2.86%。目前 SAUCE 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.01219 每 SAUCE。

SaucerSwap 目前市值在 NT$ 11.05M 排名第 #821，流通供應量為 906.43M SAUCE。過去 24 小時內，SAUCE 的交易價格在 NT$ 0.01206（低點）和 NT$ 0.01255（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 7.425472797784749105，而歷史最低價為 NT$ 0.318669956138390877。

短期表現方面，SAUCE 在過去一小時內波動了 0.00%，過去7 天內波動了 -4.70%。過去一天，總交易量達到 NT$ 1.24K。

SaucerSwap（SAUCE）市場資訊

排名 No.821 市值 NT$ 11.05MNT$ 11.05M NT$ 11.05M 成交量（24H） NT$ 1.24KNT$ 1.24K NT$ 1.24K 完全稀釋市值 NT$ 12.19MNT$ 12.19M NT$ 12.19M 流通量 906.43M 906.43M 906.43M 最大供應量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 總供應量 906,632,320.30059 906,632,320.30059 906,632,320.30059 流通率 90.64% 所屬公鏈 HBAR

SaucerSwap 的目前市值為 NT$ 11.05M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 1.24K。SAUCE 的流通量為 906.43M，總供應量是 906632320.30059，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 12.19M。