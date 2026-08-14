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SaucerSwap 目前實時價格為 0.01219 TWD。SAUCE 市值為 11,049,410.45089196622 TWD。追蹤台灣的 SAUCE 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！SaucerSwap 目前實時價格為 0.01219 TWD。SAUCE 市值為 11,049,410.45089196622 TWD。追蹤台灣的 SAUCE 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！

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SaucerSwap 圖標

SaucerSwap實時價格 (SAUCE)

1 SAUCE 兌換為 TWD 的實時價格：

NT$0.3894705
NT$0.3894705NT$0.3894705
-2.86%1D
TWD
SaucerSwap (SAUCE) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2026-08-14 22:41:08 (UTC+8)

SaucerSwap 今日價格

SaucerSwap (SAUCE) 今日實時價格為 NT$ 0.01219，過去 24 小時內變化了 2.86%。目前 SAUCE 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.01219 每 SAUCE。

SaucerSwap 目前市值在 NT$ 11.05M 排名第 #821，流通供應量為 906.43M SAUCE。過去 24 小時內，SAUCE 的交易價格在 NT$ 0.01206（低點）和 NT$ 0.01255（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 7.425472797784749105，而歷史最低價為 NT$ 0.318669956138390877

短期表現方面，SAUCE 在過去一小時內波動了 0.00%，過去7 天內波動了 -4.70%。過去一天，總交易量達到 NT$ 1.24K

SaucerSwap（SAUCE）市場資訊

No.821

NT$ 11.05M
NT$ 11.05MNT$ 11.05M

NT$ 1.24K
NT$ 1.24KNT$ 1.24K

NT$ 12.19M
NT$ 12.19MNT$ 12.19M

906.43M
906.43M 906.43M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

906,632,320.30059
906,632,320.30059 906,632,320.30059

90.64%

HBAR

SaucerSwap 的目前市值為 NT$ 11.05M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 1.24K。SAUCE 的流通量為 906.43M，總供應量是 906632320.30059，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 12.19M

SaucerSwap 價格歷史 TWD

24 小時價格變化區間：
NT$ 0.01206
NT$ 0.01206NT$ 0.01206
24H最低價
NT$ 0.01255
NT$ 0.01255NT$ 0.01255
24H最高價

NT$ 0.01206
NT$ 0.01206NT$ 0.01206

NT$ 0.01255
NT$ 0.01255NT$ 0.01255

NT$ 7.425472797784749105
NT$ 7.425472797784749105NT$ 7.425472797784749105

NT$ 0.318669956138390877
NT$ 0.318669956138390877NT$ 0.318669956138390877

0.00%

-2.86%

-4.70%

-4.70%

SaucerSwap（SAUCE）價格歷史 TWD

跟蹤 SaucerSwap 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (TWD)漲跌幅 (%)
今日NT$ -0.0114668-2.86%
30天NT$ -0.001-7.59%
60天NT$ -0.00492-28.76%
90天NT$ -0.00874-41.76%
SaucerSwap 今日價格變化

今天，SAUCE 記錄了 NT$ -0.0114668 (-2.86%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

SaucerSwap 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 NT$ -0.001 (-7.59%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

SaucerSwap 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，SAUCE 的變化為 NT$ -0.00492 (-28.76%)，從而更廣泛地了解其表現。

SaucerSwap 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ -0.00874 (-41.76%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 SaucerSwap（SAUCE）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 SaucerSwap 價格歷史頁面

SaucerSwap 分析

本分析利用人工智慧模型評估 SaucerSwap 近期的價格走勢、成交量動態和市場情緒。實時數據處理突顯新興趨勢和潛在交易機會，助力您做出更明智、更及時的決策。

哪些因素影響 SaucerSwap 的價格？

SaucerSwap (SAUCE) 的價格受到多項關鍵因素的影響：

1. 平台上的交易量與流動性
2. Hedera 網路的採用程度與生態系統的成長
3. DeFi 市場趨勢與競爭狀況
4. 代幣的實用性與質押獎勵
5. 合作夥伴公告與整合案
6. 整體加密貨幣市場的情緒與氛圍
7. 影響 DeFi 協議的監管發展
8. 平台更新與新功能的推出

為什麼人們想知道 SaucerSwap 今天的價格？

人們希望了解 SaucerSwap (SAUCE) 今日的價格，主要有以下幾個關鍵原因：

1. 貿易決策——投資者需要掌握當前價格，以便在最佳時機進行買入或賣出。
2. 投資組合追蹤——監控投資表現並計算盈虧。
3. 市場分析——評估價格走勢與波動模式。

SaucerSwap 的價格預測

SaucerSwap（SAUCE）2030 年價格預測（4 年後）
根據上述價格預測模型，SAUCE 在 2030 年的目標價格為 NT$ --，預計增長率為 0.00%
SaucerSwap (SAUCE) 2040 年價格預測（ 14 年後）

在 2040 年，SaucerSwap 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --

MEXC 工具
用戶可以使用 MEXC 的價格預測工具和 AI 市場洞察，獲取實時情景預測和更個性化的分析。
免責聲明：這些情景僅供參考；加密貨幣波動較大——請在做出決策前自行研究 (DYOR)。
想知道 SaucerSwap 在 2026–2027 年的價格會達到多少？點擊 SaucerSwap 價格預測，訪問我們的價格預測頁面，查看 SAUCE 2026–2027 年價格的預測。

關於 SaucerSwap

SAUCE是一種在去中心化平台上運行的數位資產。它旨在促進數位世界中的交易和互動，提供一種安全且高效的交換手段。SAUCE的一般目的是在數位生態系統中實現無縫交易、智能合約和治理。其共識模型基於權益證明，這種模型因其能源效率和可擴展性而被廣泛認可。SAUCE的供應和發行模型旨在維持需求和供應之間的平衡，確保其價值的穩定。SAUCE的典型用途包括數位支付、執行智能合約，以及參與其生態系統內的治理決策。

如何在台灣購買和投資 SaucerSwap

準備好開始使用 SaucerSwap 了嗎？在 MEXC 購買 SAUCE 快捷方便，新手也能輕鬆上手。首次購買後即可立即開始交易。欲了解更多資訊，請查看我們關於如何購買 SaucerSwap 的完整指南。以下是 5 步快速概覽，助您開啟 SaucerSwap (SAUCE) 購買之旅。

步驟一

註冊帳戶並完成 KYC

在 MEXC 上註冊賬戶並完成身份認證（KYC）。您可以通過 MEXC 官方網站或 MEXC App 使用手機號碼或電子郵件註冊。
步驟二

向錢包添加 USDT、USDC 或 USDE

USDT、USDC 和 USDE 是 MEXC 交易的基礎。您可以透過銀行轉帳、OTC 或 P2P 交易購買 USDT、USDC 或 USDE。
步驟三

進入現貨交易

在 MEXC 官網，點擊頂部導航欄的【現貨交易】，並搜尋您想要的代幣。
步驟四

選擇代幣

MEXC 提供超過 -- 種代幣供您選擇。您可以輕鬆購買比特幣、以太坊和各種熱門代幣。
步驟五

完成購買

輸入您想購買的代幣數量或等值的當地貨幣金額。點擊【買入】，SaucerSwap 將立即存入您的錢包。
SaucerSwap (SAUCE) 購買教程

SaucerSwap 能做什麼？

擁有 SaucerSwap 可以讓您在購買和持有方面擁有更多選擇。您可以在數百個市場交易 BTC，透過靈活的質押和儲蓄產品賺取被動收益，或利用專業的交易工具來增值您的資產。無論您是新手還是經驗豐富的專業投資者，MEXC 都能讓您輕鬆最大化您的加密貨幣潛力。以下是充分利用比特幣代幣的四種最佳方式。

  • 探索 MEXC 現貨市場

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    用超低手續費交易 2,800 多種 代幣。

    合約交易

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    高達 500 倍 槓桿和深度流動性，助您靈活交易。

  • MEXC Launchpool

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    質押代幣，賺取豐厚的空投獎勵。

    MEXC 盤前交易

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    在新代幣正式上線前，搶先買賣。

在 MEXC 上以極低的費用進行交易

在 MEXC 上購買 SaucerSwap (SAUCE) 意味着相同資金買到更多代幣。作為市場上費用最低的加密貨幣平台之一，MEXC 可以幫助您從首次交易開始就降低成本。

現貨交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
吃單方 (Taker)
合約交易手續費：
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掛單方 (Maker)
--
吃單方 (Taker)

查看 MEXC 極具競爭力的交易手續費

除了這些極低的手續費，您還可以通過 MEXC 的“零費率狂歡”活動，完全免手續費地交易精選現貨代幣！

什麼是SaucerSwap (SAUCE)

SaucerSwap 是一個超越 ERC20 標準的去中心化交易所，利用 HSCS 和 HTS，繼承了 Hedera 網絡的全部優勢。它是 Hedera 上 DeFi 的一站式商店，提供全套服務，包括代幣交換、流動性礦池、流動性挖礦、單邊質押等。

SaucerSwap資源

要更深入地瞭解 SaucerSwap，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

白皮書
官方SaucerSwap網站
區塊查詢

類別 :

Base EcosystemBase NativeDecentralized Exchange (DEX)

人們還問：關於SaucerSwap的其他問題

頁面數據最近更新時間：2026-08-14 22:41:08 (UTC+8)

SaucerSwap（SAUCE）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
02-11 14:20:00行業動態
過去 24 小時內，CEX 淨流出 59,400 ETH
02-10 18:39:21鏈上數據
昨日，比特幣現貨ETF錄得1.449億美元淨流入，而以太坊ETF錄得5,700萬美元淨流入
02-04 11:04:00行業動態
加密恐懼指數再次降至 14,市場仍處於「極度恐懼」區域
02-04 00:48:00行業動態
過去24小時全網爆倉2.85億美元,多空雙殺
02-01 01:12:00行業動態
比特幣跌破先前低點80,600美元,創下自2025年4月11日以來新低
01-28 07:44:00行業動態
美元指數創下自2022年2月以來最低水平，加密貨幣市場持續上漲

探索有關 SaucerSwap 的更多資訊

SAUCEUSDT（合約交易）

使用槓桿做多或做空 SAUCE。在 MEXC 上探索 SAUCEUSDT 合約交易，把握市場波動機會。

在 MEXC 上交易 SaucerSwap (SAUCE) 盤口

探索現貨和合約市場，查看 SaucerSwap 的實時價格、交易量，並直接進行交易。

交易對
價格
24 小時漲跌幅
24 小時交易量
SAUCE/USDT
NT$0.3894705
NT$0.3894705NT$0.3894705
-2.86%
102.34K (USDT)

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KiiChain

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KII

NT$2.340657
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+285.57%

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UTILITY

NT$0.18463905
NT$0.18463905NT$0.18463905

-2.10%

Thinking Cat

Thinking Cat

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NT$0.4488975
NT$0.4488975NT$0.4488975

-27.20%

up

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NT$9.102555
NT$9.102555NT$9.102555

+22.48%

DAPPOS

DAPPOS

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NT$9.2383425
NT$9.2383425NT$9.2383425

+3.89%

漲幅榜

今日加密貨幣上漲榜單

KiiChain

KiiChain

KII

NT$2.340657
NT$2.340657NT$2.340657

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Fusionist

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NT$8.9047845
NT$8.9047845NT$8.9047845

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AKEDO

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NT$0.34639551
NT$0.34639551NT$0.34639551

+66.06%

Velvet

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NT$28.708353
NT$28.708353NT$28.708353

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Cap

Cap

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NT$2.4112665
NT$2.4112665NT$2.4112665

+39.16%

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

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