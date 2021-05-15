Radio Caca實時價格 (RACA)
Radio Caca (RACA) 今日實時價格為 NT$ 0.00001355，過去 24 小時內變化了 0.58%。目前 RACA 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.00001355 每 RACA。
Radio Caca 目前市值在 NT$ 5.58M 排名第 #1169，流通供應量為 411.67B RACA。過去 24 小時內，RACA 的交易價格在 NT$ 0.00001336（低點）和 NT$ 0.00001381（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 0.3800139808637953846，而歷史最低價為 NT$ 0.0003810971572148487。
短期表現方面，RACA 在過去一小時內波動了 0.00%，過去7 天內波動了 -12.25%。過去一天，總交易量達到 NT$ 57.48K。
No.1169
82.33%
2021-05-15 00:00:00
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Radio Caca 的目前市值為 NT$ 5.58M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 57.48K。RACA 的流通量為 411.67B，總供應量是 415670371068.18945，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 6.78M。
0.00%
-0.58%
-12.25%
-12.25%
跟蹤 Radio Caca 當天、30、60 和 90 天的價格變化：
|時間段
|漲跌幅 (TWD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|NT$ -0.0000025272
|-0.58%
|30天
|NT$ +0.00000126
|+10.25%
|60天
|NT$ -0.00000057
|-4.04%
|90天
|NT$ -0.00000429
|-24.05%
今天，RACA 記錄了 NT$ -0.0000025272 (-0.58%) 的變化，反映了其最新的市場活動。
在過去 30 天內，價格變動了 NT$ +0.00000126 (+10.25%)，顯示了該代幣在短期內的表現。
將視圖擴展到 60 天，RACA 的變化為 NT$ -0.00000057 (-4.04%)，從而更廣泛地了解其表現。
從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ -0.00000429 (-24.05%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。
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在 2040 年，Radio Caca 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --。
Radio Caca (RACA) 是一種運行在 Binance Smart Chain 平台上的加密貨幣代幣。RACA 是 Mars 生態系統的原生實用代幣，該系統旨在成為一個去中心化的娛樂內容分享平台。該代幣在生態系統中用於各種目的，包括但不限於，參與社區治理，獲取高級內容，以及獎勵內容創作者。Mars 生態系統旨在創建一個去中心化的平台，用戶可以在該平台上分享、創建和互動娛樂內容，從而打破傳統的娛樂內容分享平台。RACA 代幣的發行基於通縮模型，每次交易都會燒毀一部分代幣，以減少隨著時間推移的總供應量。
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RACA（USM.WORLD），由Maye Musk NFT Dog社區發起的web3生態系統。 Maye Musk NFT 和衍生 NFT（包括遊戲角色和虛擬土地）在 9 個月內記錄了超過 370 萬單位的 BNB 硬幣（相當於 20 億美元）的交易量。
在 OKX Ventures 和 Consensys Mesh Tachyon（MetaMask 的母公司）的支持下，它擁有超過 29 個粉絲群區域的最大 web3 社區之一，在 Twitter 上有 66.5 萬粉絲，在 Telegram 上有 51 萬粉絲，在 Discord 上有 6.8 萬粉絲。 USM 也是虛擬總部和社交空間的 web3 中心，合作夥伴包括 - BNB Chain、Huobi、Kucoin、Bybit、Bitget、LBank、OKC、Dodo、MEXC、BSC News、Element Market 和 Miami NFT Week 等。
要更深入地瞭解 Radio Caca，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：
|時間 (UTC+8)
|類型
|資訊
|02-11 14:20:00
|行業動態
過去 24 小時內，CEX 淨流出 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|鏈上數據
昨日，比特幣現貨ETF錄得1.449億美元淨流入，而以太坊ETF錄得5,700萬美元淨流入
|02-04 11:04:00
|行業動態
加密恐懼指數再次降至 14,市場仍處於「極度恐懼」區域
|02-04 00:48:00
|行業動態
過去24小時全網爆倉2.85億美元,多空雙殺
|02-01 01:12:00
|行業動態
比特幣跌破先前低點80,600美元,創下自2025年4月11日以來新低
|01-28 07:44:00
|行業動態
美元指數創下自2022年2月以來最低水平，加密貨幣市場持續上漲
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