Radio Caca 今日價格

Radio Caca (RACA) 今日實時價格為 NT$ 0.00001355，過去 24 小時內變化了 0.58%。目前 RACA 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.00001355 每 RACA。

Radio Caca 目前市值在 NT$ 5.58M 排名第 #1169，流通供應量為 411.67B RACA。過去 24 小時內，RACA 的交易價格在 NT$ 0.00001336（低點）和 NT$ 0.00001381（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 0.3800139808637953846，而歷史最低價為 NT$ 0.0003810971572148487。

短期表現方面，RACA 在過去一小時內波動了 0.00%，過去7 天內波動了 -12.25%。過去一天，總交易量達到 NT$ 57.48K。

Radio Caca（RACA）市場資訊

排名 No.1169 市值 NT$ 5.58MNT$ 5.58M NT$ 5.58M 成交量（24H） NT$ 57.48KNT$ 57.48K NT$ 57.48K 完全稀釋市值 NT$ 6.78MNT$ 6.78M NT$ 6.78M 流通量 411.67B 411.67B 411.67B 最大供應量 500,000,000,000 500,000,000,000 500,000,000,000 總供應量 415,670,371,068.18945 415,670,371,068.18945 415,670,371,068.18945 流通率 82.33% 發行日期 2021-05-15 00:00:00 所屬公鏈 NONE

Radio Caca 的目前市值為 NT$ 5.58M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 57.48K。RACA 的流通量為 411.67B，總供應量是 415670371068.18945，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 6.78M。