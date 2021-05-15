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Radio Caca 目前實時價格為 0.00001355 TWD。RACA 市值為 5,578,133.5279739629825 TWD。追蹤台灣的 RACA 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！Radio Caca 目前實時價格為 0.00001355 TWD。RACA 市值為 5,578,133.5279739629825 TWD。追蹤台灣的 RACA 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！

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Radio Caca 圖標

Radio Caca實時價格 (RACA)

1 RACA 兌換為 TWD 的實時價格：

NT$0.0004331935
NT$0.0004331935NT$0.0004331935
-0.58%1D
TWD
Radio Caca (RACA) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2026-08-14 22:34:42 (UTC+8)

Radio Caca 今日價格

Radio Caca (RACA) 今日實時價格為 NT$ 0.00001355，過去 24 小時內變化了 0.58%。目前 RACA 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.00001355 每 RACA。

Radio Caca 目前市值在 NT$ 5.58M 排名第 #1169，流通供應量為 411.67B RACA。過去 24 小時內，RACA 的交易價格在 NT$ 0.00001336（低點）和 NT$ 0.00001381（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 0.3800139808637953846，而歷史最低價為 NT$ 0.0003810971572148487

短期表現方面，RACA 在過去一小時內波動了 0.00%，過去7 天內波動了 -12.25%。過去一天，總交易量達到 NT$ 57.48K

Radio Caca（RACA）市場資訊

No.1169

NT$ 5.58M
NT$ 5.58MNT$ 5.58M

NT$ 57.48K
NT$ 57.48KNT$ 57.48K

NT$ 6.78M
NT$ 6.78MNT$ 6.78M

411.67B
411.67B 411.67B

500,000,000,000
500,000,000,000 500,000,000,000

415,670,371,068.18945
415,670,371,068.18945 415,670,371,068.18945

82.33%

2021-05-15 00:00:00

NONE

Radio Caca 的目前市值為 NT$ 5.58M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 57.48K。RACA 的流通量為 411.67B，總供應量是 415670371068.18945，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 6.78M

Radio Caca 價格歷史 TWD

24 小時價格變化區間：
NT$ 0.00001336
NT$ 0.00001336NT$ 0.00001336
24H最低價
NT$ 0.00001381
NT$ 0.00001381NT$ 0.00001381
24H最高價

NT$ 0.00001336
NT$ 0.00001336NT$ 0.00001336

NT$ 0.00001381
NT$ 0.00001381NT$ 0.00001381

NT$ 0.3800139808637953846
NT$ 0.3800139808637953846NT$ 0.3800139808637953846

NT$ 0.0003810971572148487
NT$ 0.0003810971572148487NT$ 0.0003810971572148487

0.00%

-0.58%

-12.25%

-12.25%

Radio Caca（RACA）價格歷史 TWD

跟蹤 Radio Caca 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (TWD)漲跌幅 (%)
今日NT$ -0.0000025272-0.58%
30天NT$ +0.00000126+10.25%
60天NT$ -0.00000057-4.04%
90天NT$ -0.00000429-24.05%
Radio Caca 今日價格變化

今天，RACA 記錄了 NT$ -0.0000025272 (-0.58%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

Radio Caca 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 NT$ +0.00000126 (+10.25%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

Radio Caca 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，RACA 的變化為 NT$ -0.00000057 (-4.04%)，從而更廣泛地了解其表現。

Radio Caca 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ -0.00000429 (-24.05%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 Radio Caca（RACA）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 Radio Caca 價格歷史頁面

Radio Caca 分析

本分析利用人工智慧模型評估 Radio Caca 近期的價格走勢、成交量動態和市場情緒。實時數據處理突顯新興趨勢和潛在交易機會，助力您做出更明智、更及時的決策。

哪些因素影響 Radio Caca 的價格？

RACA 的價格受以下因素影響：1）元宇宙的採用與遊戲趨勢；2）NFT 市場情緒；3）與各大品牌的合作公告；4）生態系統內代幣的實用性；5）整體加密貨幣市場狀況；6）交易量與流動性；7）社群成長與參與度；8）影響遊戲代幣的監管消息。

為什麼人們想知道 Radio Caca 今天的價格？

人們希望了解今日RACA的價格，主要有以下幾個關鍵原因：交易決策、投資組合管理、市場時機把握以及投資規劃。作為一款遊戲／元宇宙代幣，RACA的價格波動為獲利創造了機會。交易者需要即時價格來低價買入或高價賣出。投資者則會關注每日走勢，以評估投資表現，並就持有或拋售其頭寸做出策略性決策。

Radio Caca 的價格預測

Radio Caca（RACA）2030 年價格預測（4 年後）
根據上述價格預測模型，RACA 在 2030 年的目標價格為 NT$ --，預計增長率為 0.00%
Radio Caca (RACA) 2040 年價格預測（ 14 年後）

在 2040 年，Radio Caca 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --

MEXC 工具
用戶可以使用 MEXC 的價格預測工具和 AI 市場洞察，獲取實時情景預測和更個性化的分析。
免責聲明：這些情景僅供參考；加密貨幣波動較大——請在做出決策前自行研究 (DYOR)。
想知道 Radio Caca 在 2026–2027 年的價格會達到多少？點擊 Radio Caca 價格預測，訪問我們的價格預測頁面，查看 RACA 2026–2027 年價格的預測。

關於 Radio Caca

Radio Caca (RACA) 是一種運行在 Binance Smart Chain 平台上的加密貨幣代幣。RACA 是 Mars 生態系統的原生實用代幣，該系統旨在成為一個去中心化的娛樂內容分享平台。該代幣在生態系統中用於各種目的，包括但不限於，參與社區治理，獲取高級內容，以及獎勵內容創作者。Mars 生態系統旨在創建一個去中心化的平台，用戶可以在該平台上分享、創建和互動娛樂內容，從而打破傳統的娛樂內容分享平台。RACA 代幣的發行基於通縮模型，每次交易都會燒毀一部分代幣，以減少隨著時間推移的總供應量。

如何在台灣購買和投資 Radio Caca

準備好開始使用 Radio Caca 了嗎？在 MEXC 購買 RACA 快捷方便，新手也能輕鬆上手。首次購買後即可立即開始交易。欲了解更多資訊，請查看我們關於如何購買 Radio Caca 的完整指南。以下是 5 步快速概覽，助您開啟 Radio Caca (RACA) 購買之旅。

步驟一

註冊帳戶並完成 KYC

在 MEXC 上註冊賬戶並完成身份認證（KYC）。您可以通過 MEXC 官方網站或 MEXC App 使用手機號碼或電子郵件註冊。
步驟二

向錢包添加 USDT、USDC 或 USDE

USDT、USDC 和 USDE 是 MEXC 交易的基礎。您可以透過銀行轉帳、OTC 或 P2P 交易購買 USDT、USDC 或 USDE。
步驟三

進入現貨交易

在 MEXC 官網，點擊頂部導航欄的【現貨交易】，並搜尋您想要的代幣。
步驟四

選擇代幣

MEXC 提供超過 -- 種代幣供您選擇。您可以輕鬆購買比特幣、以太坊和各種熱門代幣。
步驟五

完成購買

輸入您想購買的代幣數量或等值的當地貨幣金額。點擊【買入】，Radio Caca 將立即存入您的錢包。
Radio Caca (RACA) 購買教程

Radio Caca 能做什麼？

擁有 Radio Caca 可以讓您在購買和持有方面擁有更多選擇。您可以在數百個市場交易 BTC，透過靈活的質押和儲蓄產品賺取被動收益，或利用專業的交易工具來增值您的資產。無論您是新手還是經驗豐富的專業投資者，MEXC 都能讓您輕鬆最大化您的加密貨幣潛力。以下是充分利用比特幣代幣的四種最佳方式。

  • 探索 MEXC 現貨市場

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    用超低手續費交易 2,800 多種 代幣。

    合約交易

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    高達 500 倍 槓桿和深度流動性，助您靈活交易。

  • MEXC Launchpool

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    質押代幣，賺取豐厚的空投獎勵。

    MEXC 盤前交易

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    在新代幣正式上線前，搶先買賣。

在 MEXC 上以極低的費用進行交易

在 MEXC 上購買 Radio Caca (RACA) 意味着相同資金買到更多代幣。作為市場上費用最低的加密貨幣平台之一，MEXC 可以幫助您從首次交易開始就降低成本。

現貨交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
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吃單方 (Taker)
合約交易手續費：
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除了這些極低的手續費，您還可以通過 MEXC 的“零費率狂歡”活動，完全免手續費地交易精選現貨代幣！

什麼是Radio Caca (RACA)

RACA（USM.WORLD），由Maye Musk NFT Dog社區發起的web3生態系統。 Maye Musk NFT 和衍生 NFT（包括遊戲角色和虛擬土地）在 9 個月內記錄了超過 370 萬單位的 BNB 硬幣（相當於 20 億美元）的交易量。

在 OKX Ventures 和 Consensys Mesh Tachyon（MetaMask 的母公司）的支持下，它擁有超過 29 個粉絲群區域的最大 web3 社區之一，在 Twitter 上有 66.5 萬粉絲，在 Telegram 上有 51 萬粉絲，在 Discord 上有 6.8 萬粉絲。 USM 也是虛擬總部和社交空間的 web3 中心，合作夥伴包括 - BNB Chain、Huobi、Kucoin、Bybit、Bitget、LBank、OKC、Dodo、MEXC、BSC News、Element Market 和 Miami NFT Week 等。

Radio Caca資源

要更深入地瞭解 Radio Caca，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

白皮書
官方Radio Caca網站
區塊查詢

類別 :

BNB Chain EcosystemEthereum EcosystemGaming (GameFi)

人們還問：關於Radio Caca的其他問題

頁面數據最近更新時間：2026-08-14 22:34:42 (UTC+8)

Radio Caca（RACA）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
02-11 14:20:00行業動態
過去 24 小時內，CEX 淨流出 59,400 ETH
02-10 18:39:21鏈上數據
昨日，比特幣現貨ETF錄得1.449億美元淨流入，而以太坊ETF錄得5,700萬美元淨流入
02-04 11:04:00行業動態
加密恐懼指數再次降至 14,市場仍處於「極度恐懼」區域
02-04 00:48:00行業動態
過去24小時全網爆倉2.85億美元,多空雙殺
02-01 01:12:00行業動態
比特幣跌破先前低點80,600美元,創下自2025年4月11日以來新低
01-28 07:44:00行業動態
美元指數創下自2022年2月以來最低水平，加密貨幣市場持續上漲

探索有關 Radio Caca 的更多資訊

RACAUSDT（合約交易）

使用槓桿做多或做空 RACA。在 MEXC 上探索 RACAUSDT 合約交易，把握市場波動機會。

在 MEXC 上交易 Radio Caca (RACA) 盤口

探索現貨和合約市場，查看 Radio Caca 的實時價格、交易量，並直接進行交易。

交易對
價格
24 小時漲跌幅
24 小時交易量
RACA/USDT
NT$0.0004331935
NT$0.0004331935NT$0.0004331935
-0.36%
4.23B (USDT)

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KiiChain

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NT$0.4632453
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+2.15%

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KiiChain

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+70.63%

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NT$5.0218476NT$5.0218476

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加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

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RACA
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