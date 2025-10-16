PUP 目前實時價格為 0.004612 USD。跟蹤 PUP 對 USD 實時價格更新、實時圖表、市場市值、24 小時交易量等更多資訊。在 MEXC 輕鬆探索 PUP 價格趨勢。PUP 目前實時價格為 0.004612 USD。跟蹤 PUP 對 USD 實時價格更新、實時圖表、市場市值、24 小時交易量等更多資訊。在 MEXC 輕鬆探索 PUP 價格趨勢。

PUP實時價格 (PUP)

1 PUP 兌換為 USD 的實時價格：

$0.004612
$0.004612$0.004612
-7.01%1D
USD
PUP (PUP) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2025-10-27 20:43:28 (UTC+8)

PUP（PUP）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間：
$ 0.004194
$ 0.004194$ 0.004194
24H最低價
$ 0.005318
$ 0.005318$ 0.005318
24H最高價

$ 0.004194
$ 0.004194$ 0.004194

$ 0.005318
$ 0.005318$ 0.005318

$ 0.031040685718077
$ 0.031040685718077$ 0.031040685718077

$ 0.000095540290490576
$ 0.000095540290490576$ 0.000095540290490576

-1.33%

-7.01%

-14.57%

-14.57%

PUP（PUP）目前實時價格為 $ 0.004612。過去 24 小時內，PUP 的交易價格在 $ 0.004194$ 0.005318 之間波動，市場活躍度顯著。PUP 的歷史最高價為 $ 0.031040685718077，歷史最低價為 $ 0.000095540290490576

從短期表現來看，PUP 在過去 1 小時內的價格變動為 -1.33%，過去 24 小時內變動為 -7.01%，過去 7 天內累計變動為 -14.57%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

PUP（PUP）市場資訊

No.1457

$ 4.61M
$ 4.61M$ 4.61M

$ 131.72K
$ 131.72K$ 131.72K

$ 4.61M
$ 4.61M$ 4.61M

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

100.00%

BSC

PUP 的目前市值為 $ 4.61M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 131.72K。PUP 的流通量為 1.00B，總供應量是 1000000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 4.61M

PUP（PUP）價格歷史 USD

跟蹤 PUP 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.00034767-7.01%
30天$ +0.002612+130.60%
60天$ +0.002612+130.60%
90天$ +0.002612+130.60%
PUP 今日價格變化

今天，PUP 記錄了 $ -0.00034767 (-7.01%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

PUP 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 $ +0.002612 (+130.60%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

PUP 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，PUP 的變化為 $ +0.002612 (+130.60%)，從而更廣泛地了解其表現。

PUP 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 $ +0.002612 (+130.60%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 PUP（PUP）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 PUP 價格歷史頁面

什麼是PUP (PUP)

PUP 是一枚以狗與幣安視覺聯想為核心的 Meme 幣，將 BNB 倒過來變 PUP。

PUP在 MEXC 已上線，為您提供直接在我們平台上購買、持有、轉讓和質押代幣的便利。無論您是經驗豐富的投資者還是加密貨幣世界的新手，MEXC 都提供用戶友好的界面和各種工具來有效管理您的 PUP 投資。有關該代幣的更多詳細信息，我們邀請您訪問我們的數位資產介紹頁面。

此外，您還可以：
- 檢查 PUP 質押可用性，瞭解如何通過持有的資產賺取獎勵。
- 在我們的部落格上閱讀有關 PUP 的評論和分析報告，以瞭解最新的市場趨勢和專家見解。

我們全面的資源旨在讓您的 PUP 購買體驗順暢且信息豐富，確保您擁有自信投資所需的所有工具和知識。

PUP 價格預測 (USD)

PUP（PUP）在明天、下週、下個月將到達多少 USD 呢？您的 PUP（PUP）資產在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年後、20 年後價值多少呢？您可以使用我們的價格預測工具來進行 PUP 的長期和短期價格預測。

現在就查看 PUP 價格預測

PUP（PUP）代幣經濟

了解 PUP（PUP）的代幣經濟，有助於深入洞察其長期價值與增長潛力。從代幣的分配方式到供應機制，代幣經濟揭示了項目經濟體系的核心結構。立即了解 PUP 代幣的完整經濟學

如何購買PUP (PUP)

正在尋找如何購買 PUP？該過程簡單且不麻煩！您可以按照我們的如何購買的分步指南輕鬆在 MEXC 上購買PUP。我們為您提供詳細的說明和影片教程，演示如何在 MEXC 上註冊並使用各種可用的便捷支付選項。

PUP 兌換為當地貨幣

1 PUP（PUP）至 VND
121.36478
1 PUP（PUP）至 AUD
A$0.00701024
1 PUP（PUP）至 GBP
0.00341288
1 PUP（PUP）至 EUR
0.0039202
1 PUP（PUP）至 USD
$0.004612
1 PUP（PUP）至 MYR
RM0.0193704
1 PUP（PUP）至 TRY
0.19328892
1 PUP（PUP）至 JPY
¥0.701024
1 PUP（PUP）至 ARS
ARS$6.88354836
1 PUP（PUP）至 RUB
0.365501
1 PUP（PUP）至 INR
0.40691676
1 PUP（PUP）至 IDR
Rp76.86663592
1 PUP（PUP）至 PHP
0.2714162
1 PUP（PUP）至 EGP
￡E.0.2186088
1 PUP（PUP）至 BRL
R$0.02476644
1 PUP（PUP）至 CAD
C$0.00641068
1 PUP（PUP）至 BDT
0.5640476
1 PUP（PUP）至 NGN
6.7328282
1 PUP（PUP）至 COP
$17.806932
1 PUP（PUP）至 ZAR
R.0.07941864
1 PUP（PUP）至 UAH
0.19411908
1 PUP（PUP）至 TZS
T.Sh.11.38762756
1 PUP（PUP）至 VES
Bs0.977744
1 PUP（PUP）至 CLP
$4.33528
1 PUP（PUP）至 PKR
Rs1.3061184
1 PUP（PUP）至 KZT
2.47954956
1 PUP（PUP）至 THB
฿0.15062792
1 PUP（PUP）至 TWD
NT$0.14145004
1 PUP（PUP）至 AED
د.إ0.01692604
1 PUP（PUP）至 CHF
Fr0.00364348
1 PUP（PUP）至 HKD
HK$0.03578912
1 PUP（PUP）至 AMD
֏1.77110024
1 PUP（PUP）至 MAD
.د.م0.04252264
1 PUP（PUP）至 MXN
$0.08490692
1 PUP（PUP）至 SAR
ريال0.017295
1 PUP（PUP）至 ETB
Br0.7049442
1 PUP（PUP）至 KES
KSh0.59591652
1 PUP（PUP）至 JOD
د.أ0.003269908
1 PUP（PUP）至 PLN
0.01674156
1 PUP（PUP）至 RON
лв0.02010832
1 PUP（PUP）至 SEK
kr0.04321444
1 PUP（PUP）至 BGN
лв0.00774816
1 PUP（PUP）至 HUF
Ft1.54243728
1 PUP（PUP）至 CZK
0.09629856
1 PUP（PUP）至 KWD
د.ك0.001411272
1 PUP（PUP）至 ILS
0.014989
1 PUP（PUP）至 BOB
Bs0.03191504
1 PUP（PUP）至 AZN
0.0078404
1 PUP（PUP）至 TJS
SM0.042661
1 PUP（PUP）至 GEL
0.01249852
1 PUP（PUP）至 AOA
Kz4.20416084
1 PUP（PUP）至 BHD
.د.ب0.001738724
1 PUP（PUP）至 BMD
$0.004612
1 PUP（PUP）至 DKK
kr0.02956292
1 PUP（PUP）至 HNL
L0.12134172
1 PUP（PUP）至 MUR
0.20975376
1 PUP（PUP）至 NAD
$0.07937252
1 PUP（PUP）至 NOK
kr0.04607388
1 PUP（PUP）至 NZD
$0.00797876
1 PUP（PUP）至 PAB
B/.0.004612
1 PUP（PUP）至 PGK
K0.01941652
1 PUP（PUP）至 QAR
ر.ق0.0168338
1 PUP（PUP）至 RSD
дин.0.46438228
1 PUP（PUP）至 UZS
soʻm55.56625228
1 PUP（PUP）至 ALL
L0.38353392
1 PUP（PUP）至 ANG
ƒ0.00825548
1 PUP（PUP）至 AWG
ƒ0.00825548
1 PUP（PUP）至 BBD
$0.009224
1 PUP（PUP）至 BAM
KM0.00770204
1 PUP（PUP）至 BIF
Fr13.563892
1 PUP（PUP）至 BND
$0.00594948
1 PUP（PUP）至 BSD
$0.004612
1 PUP（PUP）至 JMD
$0.739073
1 PUP（PUP）至 KHR
18.52206872
1 PUP（PUP）至 KMF
Fr1.955488
1 PUP（PUP）至 LAK
100.26086756
1 PUP（PUP）至 LKR
රු1.40264756
1 PUP（PUP）至 MDL
L0.07858848
1 PUP（PUP）至 MGA
Ar20.774754
1 PUP（PUP）至 MOP
P0.036896
1 PUP（PUP）至 MVR
0.0705636
1 PUP（PUP）至 MWK
MK7.9930572
1 PUP（PUP）至 MZN
MT0.2947068
1 PUP（PUP）至 NPR
रु0.6507532
1 PUP（PUP）至 PYG
32.708304
1 PUP（PUP）至 RWF
Fr6.701236
1 PUP（PUP）至 SBD
$0.03800288
1 PUP（PUP）至 SCR
0.06876492
1 PUP（PUP）至 SRD
$0.18323476
1 PUP（PUP）至 SVC
$0.040355
1 PUP（PUP）至 SZL
L0.07937252
1 PUP（PUP）至 TMT
m0.01618812
1 PUP（PUP）至 TND
د.ت0.01355928
1 PUP（PUP）至 TTD
$0.03126936
1 PUP（PUP）至 UGX
Sh16.012864
1 PUP（PUP）至 XAF
Fr2.596556
1 PUP（PUP）至 XCD
$0.0124524
1 PUP（PUP）至 XOF
Fr2.596556
1 PUP（PUP）至 XPF
Fr0.470424
1 PUP（PUP）至 BWP
P0.06152408
1 PUP（PUP）至 BZD
$0.00927012
1 PUP（PUP）至 CVE
$0.43666416
1 PUP（PUP）至 DJF
Fr0.820936
1 PUP（PUP）至 DOP
$0.29526024
1 PUP（PUP）至 DZD
د.ج0.59946776
1 PUP（PUP）至 FJD
$0.01056148
1 PUP（PUP）至 GNF
Fr40.10134
1 PUP（PUP）至 GTQ
Q0.03532792
1 PUP（PUP）至 GYD
$0.9648304
1 PUP（PUP）至 ISK
kr0.562664

PUP資源

要更深入地瞭解 PUP，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

官方PUP網站
區塊查詢

人們還問：關於PUP的其他問題

PUP（PUP）今日價格是多少？
PUP 實時價格為 0.004612 USD（以 USD 計），根據最新市場數據實時更新。
目前 PUP 兌 USD 的價格是多少？
目前 PUP 兌 USD 的價格為 $ 0.004612。查看 MEXC 轉換器 獲取準確的幣種兌換信息。
PUP 的市值是多少？
PUP 的市值為 $ 4.61M USD。市值=目前價格 × 流通供應量。市值反映該幣種的總市場價值及其排名。
PUP 的流通供應量是多少？
PUP 的流通供應量為 1.00B USD
PUP 的歷史最高價（ATH）是多少？
PUP 的歷史最高價是 0.031040685718077 USD
PUP 的歷史最低價（ATL）是多少？
PUP 的歷史最低價是 0.000095540290490576 USD
PUP 的交易量是多少？
PUP 的 24 小時實時交易量為 $ 131.72K USD
PUP 今年會漲嗎？
PUP 是否會上漲取決於市場行情及項目發展。查看 PUP 價格預測 獲取更深入的分析。
頁面數據最近更新時間：2025-10-27 20:43:28 (UTC+8)

PUP（PUP）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
10-26 23:17:37行業動態
Bitcoin 反彈超過 $113,000，Ethereum 突破 $4,000
10-26 19:10:22行業動態
受 "PING" 病毒式傳播驅動，x402 交易數量和交易地址激增數十倍
10-25 15:47:08行業動態
數據：持有 100 至 10,000 ETH 的地址在過去一週累積了 218,000 ETH
10-25 13:34:16行業動態
x402 Protocol 每週交易數量週環比增加了 492.63%
10-25 06:10:28行業動態
數據：今年 Bitcoin 在沉睡超過 7 年後甦醒的數量達到了新的歷史最高
10-24 21:49:00行業動態
Base 生態系統中的一些代幣開始上漲，其中 PING、CLANKER 和 VIRTUAL 獲得了最多關注

熱門新聞

2025 年第三季度 MX Token 回購與銷毀

October 16, 2025

MEXC 九月數據亮點：永續合約DEX敘事爆發，BSC生態強勢領跑

October 15, 2025

為什麼這麼多人在牛市中仍然虧錢？

October 6, 2025
查看更多

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

PUP 兌 USD 計算器

數量

PUP
PUP
USD
USD

1 PUP = 0.004612 USD

交易 PUP

PUP/USDT
$0.004612
$0.004612$0.004612
-7.19%

今天就加入MEXC

現貨掛單費率--，吃單費率--
合約掛單費率--，吃單費率--

