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O 目前實時價格為 -- TWD。OOLD 市值為 -- TWD。追蹤台灣的 OOLD 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！O 目前實時價格為 -- TWD。OOLD 市值為 -- TWD。追蹤台灣的 OOLD 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！

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頁面數據最近更新時間：2026-08-15 03:27:08 (UTC+8)

O 今日價格

O (OOLD) 今日實時價格為 --，過去 24 小時內變化了 0.00%。目前 OOLD 兌 TWD 的匯率為 -- 每 OOLD。

O 目前市值在 -- 排名第 #-，流通供應量為 -- OOLD。過去 24 小時內，OOLD 的交易價格在 --（低點）和 --（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 --，而歷史最低價為 --

短期表現方面，OOLD 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 --。過去一天，總交易量達到 --

O（OOLD）市場資訊

--
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NT$ 0.00
NT$ 0.00NT$ 0.00

--
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O 的目前市值為 --, 它過去 24 小時的交易量為 --。OOLD 的流通量為 --，總供應量是 --，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 --

O 價格歷史 TWD

24 小時價格變化區間：
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24H最低價
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24H最高價

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O（OOLD）價格歷史 TWD

跟蹤 O 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (TWD)漲跌幅 (%)
No Data
O 今日價格變化

今天，OOLD 記錄了 -- (--) 的變化，反映了其最新的市場活動。

O 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 -- (--)，顯示了該代幣在短期內的表現。

O 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，OOLD 的變化為 -- (--)，從而更廣泛地了解其表現。

O 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 -- (--)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

O 的價格預測

O（OOLD）2030 年價格預測（4 年後）
根據上述價格預測模型，OOLD 在 2030 年的目標價格為 NT$ --，預計增長率為 0.00%
O (OOLD) 2040 年價格預測（ 14 年後）

在 2040 年，O 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --

MEXC 工具
用戶可以使用 MEXC 的價格預測工具和 AI 市場洞察，獲取實時情景預測和更個性化的分析。
免責聲明：這些情景僅供參考；加密貨幣波動較大——請在做出決策前自行研究 (DYOR)。
想知道 O 在 2026–2027 年的價格會達到多少？點擊 O 價格預測，訪問我們的價格預測頁面，查看 OOLD 2026–2027 年價格的預測。

人們還問：關於O的其他問題

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O（OOLD）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
02-11 14:20:00行業動態
過去 24 小時內，CEX 淨流出 59,400 ETH
02-10 18:39:21鏈上數據
昨日，比特幣現貨ETF錄得1.449億美元淨流入，而以太坊ETF錄得5,700萬美元淨流入
02-04 11:04:00行業動態
加密恐懼指數再次降至 14,市場仍處於「極度恐懼」區域
02-04 00:48:00行業動態
過去24小時全網爆倉2.85億美元,多空雙殺
02-01 01:12:00行業動態
比特幣跌破先前低點80,600美元,創下自2025年4月11日以來新低
01-28 07:44:00行業動態
美元指數創下自2022年2月以來最低水平，加密貨幣市場持續上漲

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