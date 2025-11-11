UCHAIN 是一個以 UCN 幣為中心的強大加密貨幣生態系統。我們的生態系統匯集了一系列創新產品：現代化的加密錢包、獨特的加密金融卡、自有市場等等。 Uchain 的使命是打造完美的加密貨幣產品，徹底改變全球用戶與加密貨幣的互動方式，並為他們提供即時的跨國加密支付。