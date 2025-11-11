SquadBoom 是新一代去中心化協議，旨在實現 AI 賦能的內容協作和價值回饋。透過引入「內容訓練 → 洞察生成 → 激勵分配」的閉環機制，SquadBoom 重新定義了用戶與 AI 模型之間的價值關係——每一則貼文都能訓練智能，每一條洞察都能獲得獎勵。