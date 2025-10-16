MTP 目前實時價格為 0.0011113 USD。跟蹤 MTP 對 USD 實時價格更新、實時圖表、市場市值、24 小時交易量等更多資訊。在 MEXC 輕鬆探索 MTP 價格趨勢。MTP 目前實時價格為 0.0011113 USD。跟蹤 MTP 對 USD 實時價格更新、實時圖表、市場市值、24 小時交易量等更多資訊。在 MEXC 輕鬆探索 MTP 價格趨勢。

MTP (MTP) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2025-10-27 20:20:18 (UTC+8)

MTP（MTP）價格資訊 (USD)

MTP（MTP）目前實時價格為 $ 0.0011113。過去 24 小時內，MTP 的交易價格在 $ 0.0010291$ 0.0012145 之間波動，市場活躍度顯著。MTP 的歷史最高價為 $ 0.05713413468944079，歷史最低價為 $ 0.000843837407026167

從短期表現來看，MTP 在過去 1 小時內的價格變動為 +3.91%，過去 24 小時內變動為 -4.13%，過去 7 天內累計變動為 -14.04%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

MTP（MTP）市場資訊

No.2192

$ 977.94K
$ 977.94K$ 977.94K

$ 59.23K
$ 59.23K$ 59.23K

$ 1.11M
$ 1.11M$ 1.11M

880.00M
880.00M 880.00M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

88.00%

BSC

MTP 的目前市值為 $ 977.94K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 59.23K。MTP 的流通量為 880.00M，總供應量是 1000000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 1.11M

MTP（MTP）價格歷史 USD

跟蹤 MTP 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.000047874-4.13%
30天$ -0.0000367-3.20%
60天$ -0.0330887-96.76%
90天$ -0.0088887-88.89%
MTP 今日價格變化

今天，MTP 記錄了 $ -0.000047874 (-4.13%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

MTP 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 $ -0.0000367 (-3.20%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

MTP 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，MTP 的變化為 $ -0.0330887 (-96.76%)，從而更廣泛地了解其表現。

MTP 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 $ -0.0088887 (-88.89%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 MTP（MTP）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 MTP 價格歷史頁面

什麼是MTP (MTP)

Multiple Network 是針對 AI 的 Web3 私有加速解決方案，基於 P2P 和 SD-WAN 技術，提供隱私權保護和資料加速服務。透過聚合分散式節點的頻寬，提供匿名通訊和加密傳輸服務。

MTP在 MEXC 已上線，為您提供直接在我們平台上購買、持有、轉讓和質押代幣的便利。無論您是經驗豐富的投資者還是加密貨幣世界的新手，MEXC 都提供用戶友好的界面和各種工具來有效管理您的 MTP 投資。有關該代幣的更多詳細信息，我們邀請您訪問我們的數位資產介紹頁面。

此外，您還可以：
- 檢查 MTP 質押可用性，瞭解如何通過持有的資產賺取獎勵。
- 在我們的部落格上閱讀有關 MTP 的評論和分析報告，以瞭解最新的市場趨勢和專家見解。

我們全面的資源旨在讓您的 MTP 購買體驗順暢且信息豐富，確保您擁有自信投資所需的所有工具和知識。

MTP 價格預測 (USD)

MTP（MTP）在明天、下週、下個月將到達多少 USD 呢？您的 MTP（MTP）資產在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年後、20 年後價值多少呢？您可以使用我們的價格預測工具來進行 MTP 的長期和短期價格預測。

現在就查看 MTP 價格預測

MTP（MTP）代幣經濟

了解 MTP（MTP）的代幣經濟，有助於深入洞察其長期價值與增長潛力。從代幣的分配方式到供應機制，代幣經濟揭示了項目經濟體系的核心結構。立即了解 MTP 代幣的完整經濟學

如何購買MTP (MTP)

正在尋找如何購買 MTP？該過程簡單且不麻煩！您可以按照我們的如何購買的分步指南輕鬆在 MEXC 上購買MTP。我們為您提供詳細的說明和影片教程，演示如何在 MEXC 上註冊並使用各種可用的便捷支付選項。

MTP 兌換為當地貨幣

MTP資源

要更深入地瞭解 MTP，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

白皮書
官方MTP網站
區塊查詢

人們還問：關於MTP的其他問題

MTP（MTP）今日價格是多少？
MTP 實時價格為 0.0011113 USD（以 USD 計），根據最新市場數據實時更新。
目前 MTP 兌 USD 的價格是多少？
目前 MTP 兌 USD 的價格為 $ 0.0011113。查看 MEXC 轉換器 獲取準確的幣種兌換信息。
MTP 的市值是多少？
MTP 的市值為 $ 977.94K USD。市值=目前價格 × 流通供應量。市值反映該幣種的總市場價值及其排名。
MTP 的流通供應量是多少？
MTP 的流通供應量為 880.00M USD
MTP 的歷史最高價（ATH）是多少？
MTP 的歷史最高價是 0.05713413468944079 USD
MTP 的歷史最低價（ATL）是多少？
MTP 的歷史最低價是 0.000843837407026167 USD
MTP 的交易量是多少？
MTP 的 24 小時實時交易量為 $ 59.23K USD
MTP 今年會漲嗎？
MTP 是否會上漲取決於市場行情及項目發展。查看 MTP 價格預測 獲取更深入的分析。
頁面數據最近更新時間：2025-10-27 20:20:18 (UTC+8)

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

