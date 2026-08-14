Mina Protocol (MINA) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：
2026-08-14 22:14:57 (UTC+8) Mina Protocol 今日價格
Mina Protocol (MINA) 今日實時價格為
NT$ 0.03908，過去 24 小時內變化了 1.16%。目前 MINA 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.03908 每 MINA。
Mina Protocol 目前市值在
NT$ 50.31M 排名第 #372，流通供應量為 1.29B MINA。過去 24 小時內，MINA 的交易價格在 NT$ 0.03834（低點）和 NT$ 0.04059（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 316.9537089039，而歷史最低價為 NT$ 1.2745579769493205431。
短期表現方面，MINA 在過去一小時內波動了
+0.05%，過去7 天內波動了 -4.59%。過去一天，總交易量達到 NT$ 147.31K。 Mina Protocol（MINA）市場資訊 市值 NT$ 50.31M NT$ 50.31M NT$ 50.31M 成交量（24H） NT$ 147.31K NT$ 147.31K NT$ 147.31K 完全稀釋市值 NT$ 50.31M NT$ 50.31M NT$ 50.31M 總供應量 1,287,249,412.84003925 1,287,249,412.84003925 1,287,249,412.84003925
Mina Protocol 的目前市值為
NT$ 50.31M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 147.31K。MINA 的流通量為 1.29B，總供應量是 1287249412.84003925，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 50.31M。 購買Mina Protocol Mina Protocol 價格歷史 TWD
24 小時價格變化區間：
NT$ 0.03834 NT$ 0.03834 NT$ 0.03834
24H最低價
NT$ 0.04059 NT$ 0.04059 NT$ 0.04059
24H最高價
24H最低價 NT$ 0.03834 NT$ 0.03834 NT$ 0.03834 24H最高價 NT$ 0.04059 NT$ 0.04059 NT$ 0.04059 歷史最高 NT$ 316.9537089039 NT$ 316.9537089039 NT$ 316.9537089039 最低價 NT$ 1.2745579769493205431 NT$ 1.2745579769493205431 NT$ 1.2745579769493205431 Mina Protocol（MINA）價格歷史 TWD
跟蹤 Mina Protocol 當天、30、60 和 90 天的價格變化：
時間段 漲跌幅 (TWD) 漲跌幅 (%) 今日 NT$ -0.014663 -1.16% 30天 NT$ -0.00541 -12.17% 60天 NT$ -0.00617 -13.64% 90天 NT$ -0.02078 -34.72% Mina Protocol 今日價格變化
今天，MINA 記錄了
NT$ -0.014663 (-1.16%) 的變化，反映了其最新的市場活動。 Mina Protocol 30 天價格變化
在過去 30 天內，價格變動了
NT$ -0.00541 (-12.17%)，顯示了該代幣在短期內的表現。 Mina Protocol 60 天價格變化
將視圖擴展到 60 天，MINA 的變化為
NT$ -0.00617 (-13.64%)，從而更廣泛地了解其表現。 Mina Protocol 90 天價格變化
從 90 天的趨勢來看，價格變動了
NT$ -0.02078 (-34.72%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。
想解鎖 Mina Protocol（MINA）的全部歷史價格和價格走勢嗎？
立即查看
Mina Protocol 價格歷史頁面
目前 MINA 市場整體情緒偏向：看跌，看漲
45% | 看跌 55%;
指標維度 模型結論 佔比/閾值 小白解讀 KDJ 死叉 K < D 短線動能降溫，溫度下降。 樞紐點 R1 ＜ 現價 ≤ R2 位於 R1‑R2 間 高於中樞，但未進極端高價區。 StochRSI < 20 超賣區 短線跌速過快，注意反彈機會。 MACD 死叉 DIF < DEA 空頭動能抬頭。 BOLL (20,2) 下軌 ≤ 價格 ≤ 中軌 下軌與中軌間 偏弱，但未極端。 RSI (14) 超賣 < 30 跌得稍快，短線可能反彈。 MA 組 5‑6 買 60‑80% 買入 多數均線向上，順排佔主流。 EMA 組 5‑6 買 60‑80% 買入 多數均線向上，順排佔主流。
MINA_USDT在4小時周期運行於0.03783中樞上方。現價0.03838位於R1阻力位0.03817與R2阻力位0.03856之間。價格突破短期樞紐點。均線系統呈現多頭排列，MA與EMA組均發出買入信號。結構上處於震盪區間的上沿。
MACD指標形成死叉，動能方向出現分歧。RSI進入超賣區域，短期回調壓力存在。快慢指標信號分層，波動率維持低位運行。買盤動能集中在均線附近，賣盤動能則通過MACD釋放。市場缺乏單邊驅動力，多空雙方在當前價格水平上陷入僵持。
近端支撐位於S1點位0.03744，距離現價約2.4%。下方強勁支撐見於S2點位0.0371，距離現價約3.3%。上方最近阻力為R1點位0.03817，該價位已被突破並轉化為潛在支撐。遠端阻力位於R2點位0.03856，距離現價約0.5%。關鍵觀察點集中在0.03856能否有效突破。
本內容由 AI 基於歷史與目前市場數據生成，僅供參考，不構成任何投資建議。
哪些因素影響 Mina Protocol 的價格？
以下為客戶輸入內容的繁體中文翻譯：
--- 影響 MINA 協議價格的幾個關鍵因素如下： 1. 技術採用度：MINA 獨特的「精簡區塊鏈」技術，結合零知識證明（zk-SNARKs），成功吸引了開發者與投資者的目光。 2. 市場情緒：整體加密貨幣市場趨勢以及投資者的信心，對 MINA 的價格走勢有顯著影響。 3. 網路成長：驗證節點參與度提升、dApp 開發進展，以及用戶採用率的增加，皆能驅動需求增長。 4. 合作夥伴關係：與其他專案或企業建立策略性合作，有助於提升 MINA 的可信度與使用範圍。 5. 代幣供應動態：質押獎勵、通貨膨脹率，以及流通供應量，都會對價格壓力產生影響。 6. 監管環境：政府對於注重隱私的加密貨幣政策，會影響投資者的行為與決策。 7. 競爭環境：MINA 在性能上相較其他第一層區塊鏈及零知識證明協議的表現如何，將直接影響其競爭力。 8. 技術發展：協議升級、新功能推出，以及路線圖的進展，都將對 MINA 的長期價值產生重要影響。 --- 如有任何進一步的需求或調整，歡迎隨時告知！ 為什麼人們想知道 Mina Protocol 今天的價格？
人們希望了解 Mina Protocol（MINA）今日的價格，主要有以下幾個關鍵原因：
1. 投資決策——交易者與投資人需要即時價格來進行買入、賣出或持有相關頭寸。 2. 投資組合追蹤——監控其 MINA 持倉的價值與表現。 3. 市場分析——評估價格走勢與波動模式。 4. 盈虧計算——判斷現有投資的獲利或虧損情況。 5. 交易機會——識別短期交易的進場與離場點。 6. 專案盡職調查——在對這項輕量級區塊鏈協議做出投資決策前進行深入研究。 Mina Protocol 的價格預測 Mina Protocol（MINA）2030 年價格預測（4 年後）
根據上述價格預測模型，MINA 在 2030 年的目標價格為
NT$ --，預計增長率為 0.00%。 Mina Protocol (MINA) 2040 年價格預測（ 14 年後）
在 2040 年，Mina Protocol 的價格可能實現
0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --。
MEXC 工具
用戶可以使用 MEXC 的價格預測工具和 AI 市場洞察，獲取實時情景預測和更個性化的分析。
免責聲明：這些情景僅供參考；加密貨幣波動較大——請在做出決策前自行研究 (DYOR)。
想知道 Mina Protocol 在 2026–2027 年的價格會達到多少？點擊
Mina Protocol 價格預測
，訪問我們的價格預測頁面，查看 MINA 2026–2027 年價格的預測。
關於 Mina Protocol
Mina Protocol (MINA) 是一種運行在權益證明共識機制上的加密貨幣，設計上輕量且易於取得。該協議使用一種名為 zk-SNARKs 的技術來將區塊鏈壓縮到固定大小約 22kb，這個大小足夠小，即使在移動設備上也能快速下載並驗證。這種獨特的區塊鏈設計方法旨在使區塊鏈數據的取得更為民主化，並使開發人員更容易建立去中心化應用程式。Mina 的生態系統包括用於去中心化金融 (DeFi)、保護隱私的數據分享，以及可驗證計算的應用程式。
如何在台灣購買和投資 Mina Protocol
準備好開始使用 Mina Protocol 了嗎？在 MEXC 購買 MINA 快捷方便，新手也能輕鬆上手。首次購買後即可立即開始交易。欲了解更多資訊，請查看我們關於
如何購買 Mina Protocol 的完整指南。以下是 5 步快速概覽，助您開啟 Mina Protocol (MINA) 購買之旅。
步驟一
註冊帳戶並完成 KYC
在 MEXC 上註冊賬戶並完成身份認證（KYC）。您可以通過 MEXC 官方網站或 MEXC App 使用手機號碼或電子郵件註冊。
步驟三
進入現貨交易
在 MEXC 官網，點擊頂部導航欄的【現貨交易】，並搜尋您想要的代幣。
步驟四
選擇代幣
MEXC 提供超過 -- 種代幣供您選擇。您可以輕鬆購買比特幣、以太坊和各種熱門代幣。
步驟五
完成購買
輸入您想購買的代幣數量或等值的當地貨幣金額。點擊【買入】，Mina Protocol 將立即存入您的錢包。
Mina Protocol 能做什麼？
擁有 Mina Protocol 可以讓您在購買和持有方面擁有更多選擇。您可以在數百個市場交易 BTC，透過靈活的質押和儲蓄產品賺取被動收益，或利用專業的交易工具來增值您的資產。無論您是新手還是經驗豐富的專業投資者，MEXC 都能讓您輕鬆最大化您的加密貨幣潛力。以下是充分利用比特幣代幣的四種最佳方式。
探索 MEXC 現貨市場
用超低手續費交易 2,800 多種 代幣。
開始現貨交易 合約交易
高達 500 倍 槓桿和深度流動性，助您靈活交易。
開始合約交易 在 MEXC 上以極低的費用進行交易
在 MEXC 上購買 Mina Protocol (MINA) 意味着相同資金買到更多代幣。作為市場上費用最低的加密貨幣平台之一，MEXC 可以幫助您從首次交易開始就降低成本。
什麼是Mina Protocol (MINA)
Mina is the first cryptocurrency protocol with a succinct blockchain. Current cryptocurrencies like Bitcoin and Ethereum store hundreds of gigabytes of data, and as time goes on, their blockchains will only increase in size. With Mina however, no matter how much the usage grows, the blockchain always stays the same size - about 22kb1 (the size of a few tweets). This means participants can quickly sync and verify the network.
白皮書
MINA 是用於驅動並保障網路安全的原生代幣。若要擔任區塊生產者（block producer），使用者必須質押 MINA；質押數量越多，被選中生產區塊並獲得獎勵的機率就越高。SNARK 工作者則透過一個專屬市集「snarketplace」以 MINA 獲得報酬——他們因產出壓縮區塊鏈所需的證明（proofs）而獲付款。為抑制垃圾訊息及不必要的帳戶建立，協議規定：當某地址首次收到代幣時，須支付一次性帳戶創建費 1 MINA。此經濟模型旨在獎勵所有協助維護網路的貢獻者，無論其角色是生產區塊或生成 SNARK 證明。截至 2024 年，該網路已新增更多質押功能與委託（delegation）機制，以提升參與度與安全性，讓一般用戶更輕鬆加入共識流程並賺取獎勵。
Mina 生態系由多家組織協作支援，共同開發與擴展該網路。Mina 基金會（Mina Foundation）主導協議開發與社群成長，涵蓋教育計畫、開發者支援，以及提供生態系專案的補助金（grants）。O1 Labs 作為 Mina 的原始創建者，持續活躍於核心協議開發，團隊成員專精於密碼學、分散式系統與區塊鏈技術。安全性是重大重點，並透過 Veridise、Least Authority 及 NCC Group 等機構定期進行安全審計，以確保網路安全可靠。Mina 強調開放原始碼（open-source）開發，所有程式碼皆公開於 GitHub，供公眾審查與社群貢獻，進一步強化透明度與信任。更廣泛的生態系則包含全球各地眾多開發團隊與貢獻者，有助強化去中心化程度。近期與大型科技公司及學術機構的合作，亦透過引入額外專業知識與資源，拓展了專案的開發能力。
與許多傳統區塊鏈不同，Mina 並不會儲存每一筆交易的完整紀錄，而是依靠 zk-SNARK 技術產出簡潔證明（succinct proof），以驗證網路狀態的有效性，同時無需儲存所有歷史資料。其中一個關鍵要素是其「遞迴證明系統」（recursive proof system）：每個新區塊皆攜帶一份證明，用以確認所有先前區塊的正確性，使整條鏈維持極小體積與高效率，同時仍確保正確性。網路將職責劃分給多種參與者類型，包括負責產出新區塊的「區塊生產者」（block producers）、負責生成壓縮交易之證明的「SNARK 工作者」（SNARK workers），以及僅需一般硬體即可驗證鏈上狀態的普通使用者。區塊生產採用 Ouroboros Samisika 共識機制——一種安全且節能的方法，運作方式類似公平抽獎，選中機率依代幣持有量加權。近期更新提升了吞吐量、縮短了證明生成時間，同時維持核心大小不變（22KB）。此外，Mina 也支援 zkApp，讓注重隱私的應用程式能在處理敏感資訊時，無需向他人揭露該資訊。
Mina 是一條第 1 層區塊鏈，其設計目標是無論交易量多大，始終維持在 22KB 的固定大小。它運用被稱為 zk-SNARK 的零知識證明技術，將整條區塊鏈壓縮成一份簡潔的證明，任何人都能快速驗證。正因區塊鏈體積極小，運行全節點變得非常簡單，進而支援更廣泛的可及性與更強的去中心化。截至 2024 年，Mina 在處理數百萬筆交易的同時，仍成功維持其超小體積，展現出此設計確實具備規模化實作的可行性。這種高效率與低參與門檻的結合，已協助該網路吸引日益壯大的使用者與開發者社群。
Mina 的路線圖旨在讓區塊鏈技術更易於使用且更具隱私性，而 zkApp 則被列為核心優先事項。這些零知識應用程式（zero-knowledge applications）旨在讓使用者能夠針對私人資料證明某項陳述為真，同時無需揭露底層資訊。目前持續進行的工作包括擴展 zkApp 生態系，並透過改善文件、開發框架與測試工具，讓開發者更容易建構此類應用程式。當前重點亦涵蓋強化可擴展性，並持續發布更新以提升網路速度與效率。此外，該協議正透過零知識橋接器（zero-knowledge bridges）推動與其他區塊鏈網路的整合，實現私密的跨鏈互動。此發展方向旨在支援資產在不同鏈之間流動的同時，維持資料隱私。未來規劃則持續聚焦於效能提升、更多開發者工具，以及注重隱私保護之應用程式的成長，同時確保技術對使用者友善且易於取得。
Mina Protocol資源
要更深入地瞭解 Mina Protocol，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：
人們還問：關於Mina Protocol的其他問題
如果 Mina Protocol 的年增長率為 5%，其估值到 2027 年將達到約 --，到 2030 年將達到 --，到 2035 年將達到 --，到 2040 年將達到 --。這些數據展示了穩定的複合增長情景，但未來實際價格仍取決於市場採用情況、監管進展和宏觀經濟環境。您可在下方查看完整預測表，了解 Mina Protocol 潛在價格及預期投資回報率的逐年分析。
Mina Protocol 今日價格為 NT$ 1.2493876。查看我們的價格歷史記錄部分，了解今日、30 天、60 天和 90 天的歷史記錄。
Mina Protocol 仍然是一種交易活躍的加密貨幣，市場參與度和生態系統持續發展。然而，像投資 MINA 這樣的加密貨幣投資本質上具有波動性，應與您的個人風險承受能力相符。在做出財務決策和投資之前，請務必進行獨立研究 (DYOR) 並考慮市場狀況。
過去 24 小時內，MEXC 上 Mina Protocol 的交易量為 --。
MINA 的實時價格根據包括 MEXC 在內的主要交易所的全球交易活動實時更新。市場價格會因流動性、交易量和整體市場情緒的變化而持續波動。要查看您首選貨幣的最新 Mina Protocol 價格，請造訪 MINA 價格頁面了解更多資訊。
MINA 的價格受多種關鍵因素影響，包括整體市場情緒、交易量、技術發展和用戶採用趨勢。更廣泛的宏觀經濟條件，例如利率變化、流動性週期和監管信號，也在價格變動中發揮着重要作用。
要了解實時市場變化和項目動態，請訪問 MEXC 新聞，獲取最新分析和加密貨幣見解。
以下是 MEXC 上目前按 24 小時交易量排名的熱門代幣。價格和表現將根據實時市場數據持續更新。
BTC
62,652.5
-1.21%
ETH
1,868.25
-0.63%
GOLD(XAUT)
4,372.43
+0.51%
USDC
1.00104
+0.02%
SOL
75.33
-0.42%
MEXC 支持止損和止盈單，以幫助自動管理風險。
1. 前往「現貨」或「合約」交易區，選擇 MINA/USDT 交易對。
2. 從訂單類型菜單中選擇「止損限價」或「觸發訂單」。
3. 設定觸發價（激活訂單的價位）和執行價（訂單成交的價格）。
4. 確認訂單詳情並提交。
如果 Mina Protocol 的價格走勢與您的持倉方向相反，您的止損單將觸發；而止盈單會在達到您的目標盈利水平時自動執行。
如需詳細示例和教程，請訪問 MEXC 現貨交易指南。
Mina Protocol 的價格今年可能會上漲，具體取決於市場狀況和項目進展。查看 Mina Protocol (MINA) 的價格預測，了解更深入的分析。
頁面數據最近更新時間：
2026-08-14 22:14:57 (UTC+8) Mina Protocol（MINA）重要行業更新
時間 (UTC+8) 類型 資訊 02-11 14:20:00 行業動態
過去 24 小時內，CEX 淨流出 59,400 ETH
02-10 18:39:21 鏈上數據
昨日，比特幣現貨ETF錄得1.449億美元淨流入，而以太坊ETF錄得5,700萬美元淨流入
02-04 11:04:00 行業動態
加密恐懼指數再次降至 14,市場仍處於「極度恐懼」區域
02-04 00:48:00 行業動態
過去24小時全網爆倉2.85億美元,多空雙殺
02-01 01:12:00 行業動態
比特幣跌破先前低點80,600美元,創下自2025年4月11日以來新低
01-28 07:44:00 行業動態
美元指數創下自2022年2月以來最低水平，加密貨幣市場持續上漲
MINAUSDT（合約交易）
使用槓桿做多或做空 MINA。在 MEXC 上探索 MINAUSDT 合約交易，把握市場波動機會。
NT$1.2484285 NT$1.2484285 NT$1.2484285 -1.26% 3.74M (USDT) 免責聲明
加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。
另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。