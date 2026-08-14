Mina Protocol 今日價格

Mina Protocol (MINA) 今日實時價格為 NT$ 0.03908，過去 24 小時內變化了 1.16%。目前 MINA 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.03908 每 MINA。

Mina Protocol 目前市值在 NT$ 50.31M 排名第 #372，流通供應量為 1.29B MINA。過去 24 小時內，MINA 的交易價格在 NT$ 0.03834（低點）和 NT$ 0.04059（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 316.9537089039，而歷史最低價為 NT$ 1.2745579769493205431。

短期表現方面，MINA 在過去一小時內波動了 +0.05%，過去7 天內波動了 -4.59%。過去一天，總交易量達到 NT$ 147.31K。

Mina Protocol（MINA）市場資訊

排名 No.372 市值 NT$ 50.31MNT$ 50.31M NT$ 50.31M 成交量（24H） NT$ 147.31KNT$ 147.31K NT$ 147.31K 完全稀釋市值 NT$ 50.31MNT$ 50.31M NT$ 50.31M 流通量 1.29B 1.29B 1.29B 最大供應量 ---- -- 總供應量 1,287,249,412.84003925 1,287,249,412.84003925 1,287,249,412.84003925 市場佔有率 0.01% 所屬公鏈 MINA

Mina Protocol 的目前市值為 NT$ 50.31M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 147.31K。MINA 的流通量為 1.29B，總供應量是 1287249412.84003925，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 50.31M。