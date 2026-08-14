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Mina Protocol 目前實時價格為 0.03908 TWD。MINA 市值為 50,305,707.05378873389 TWD。追蹤台灣的 MINA 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！Mina Protocol 目前實時價格為 0.03908 TWD。MINA 市值為 50,305,707.05378873389 TWD。追蹤台灣的 MINA 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！

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Mina Protocol 圖標

Mina Protocol實時價格 (MINA)

1 MINA 兌換為 TWD 的實時價格：

NT$1.2493876
NT$1.2493876NT$1.2493876
-1.16%1D
TWD
Mina Protocol (MINA) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2026-08-14 22:14:57 (UTC+8)

Mina Protocol 今日價格

Mina Protocol (MINA) 今日實時價格為 NT$ 0.03908，過去 24 小時內變化了 1.16%。目前 MINA 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.03908 每 MINA。

Mina Protocol 目前市值在 NT$ 50.31M 排名第 #372，流通供應量為 1.29B MINA。過去 24 小時內，MINA 的交易價格在 NT$ 0.03834（低點）和 NT$ 0.04059（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 316.9537089039，而歷史最低價為 NT$ 1.2745579769493205431

短期表現方面，MINA 在過去一小時內波動了 +0.05%，過去7 天內波動了 -4.59%。過去一天，總交易量達到 NT$ 147.31K

Mina Protocol（MINA）市場資訊

No.372

NT$ 50.31M
NT$ 50.31MNT$ 50.31M

NT$ 147.31K
NT$ 147.31KNT$ 147.31K

NT$ 50.31M
NT$ 50.31MNT$ 50.31M

1.29B
1.29B 1.29B

--
----

1,287,249,412.84003925
1,287,249,412.84003925 1,287,249,412.84003925

0.01%

MINA

Mina Protocol 的目前市值為 NT$ 50.31M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 147.31K。MINA 的流通量為 1.29B，總供應量是 1287249412.84003925，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 50.31M

Mina Protocol 價格歷史 TWD

24 小時價格變化區間：
NT$ 0.03834
NT$ 0.03834NT$ 0.03834
24H最低價
NT$ 0.04059
NT$ 0.04059NT$ 0.04059
24H最高價

NT$ 0.03834
NT$ 0.03834NT$ 0.03834

NT$ 0.04059
NT$ 0.04059NT$ 0.04059

NT$ 316.9537089039
NT$ 316.9537089039NT$ 316.9537089039

NT$ 1.2745579769493205431
NT$ 1.2745579769493205431NT$ 1.2745579769493205431

+0.05%

-1.16%

-4.59%

-4.59%

Mina Protocol（MINA）價格歷史 TWD

跟蹤 Mina Protocol 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (TWD)漲跌幅 (%)
今日NT$ -0.014663-1.16%
30天NT$ -0.00541-12.17%
60天NT$ -0.00617-13.64%
90天NT$ -0.02078-34.72%
Mina Protocol 今日價格變化

今天，MINA 記錄了 NT$ -0.014663 (-1.16%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

Mina Protocol 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 NT$ -0.00541 (-12.17%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

Mina Protocol 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，MINA 的變化為 NT$ -0.00617 (-13.64%)，從而更廣泛地了解其表現。

Mina Protocol 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ -0.02078 (-34.72%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 Mina Protocol（MINA）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 Mina Protocol 價格歷史頁面

Mina Protocol 分析

本分析利用人工智慧模型評估 Mina Protocol 近期的價格走勢、成交量動態和市場情緒。實時數據處理突顯新興趨勢和潛在交易機會，助力您做出更明智、更及時的決策。

Mina Protocol 今日市場趨勢：看漲還是看跌？

目前 MINA 市場整體情緒偏向：看跌，看漲 45% | 看跌 55%;

指標維度模型結論佔比/閾值小白解讀
KDJ死叉K < D短線動能降溫，溫度下降。
樞紐點R1 ＜ 現價 ≤ R2位於 R1‑R2 間高於中樞，但未進極端高價區。
StochRSI< 20超賣區短線跌速過快，注意反彈機會。
MACD死叉DIF < DEA空頭動能抬頭。
BOLL (20,2)下軌 ≤ 價格 ≤ 中軌下軌與中軌間偏弱，但未極端。
RSI (14)超賣< 30跌得稍快，短線可能反彈。
MA 組5‑6 買60‑80% 買入多數均線向上，順排佔主流。
EMA 組5‑6 買60‑80% 買入多數均線向上，順排佔主流。

MINA_USDT在4小時周期運行於0.03783中樞上方。現價0.03838位於R1阻力位0.03817與R2阻力位0.03856之間。價格突破短期樞紐點。均線系統呈現多頭排列，MA與EMA組均發出買入信號。結構上處於震盪區間的上沿。 MACD指標形成死叉，動能方向出現分歧。RSI進入超賣區域，短期回調壓力存在。快慢指標信號分層，波動率維持低位運行。買盤動能集中在均線附近，賣盤動能則通過MACD釋放。市場缺乏單邊驅動力，多空雙方在當前價格水平上陷入僵持。 近端支撐位於S1點位0.03744，距離現價約2.4%。下方強勁支撐見於S2點位0.0371，距離現價約3.3%。上方最近阻力為R1點位0.03817，該價位已被突破並轉化為潛在支撐。遠端阻力位於R2點位0.03856，距離現價約0.5%。關鍵觀察點集中在0.03856能否有效突破。

本內容由 AI 基於歷史與目前市場數據生成，僅供參考，不構成任何投資建議。

哪些因素影響 Mina Protocol 的價格？

以下為客戶輸入內容的繁體中文翻譯：

---

影響 MINA 協議價格的幾個關鍵因素如下：

1. 技術採用度：MINA 獨特的「精簡區塊鏈」技術，結合零知識證明（zk-SNARKs），成功吸引了開發者與投資者的目光。

2. 市場情緒：整體加密貨幣市場趨勢以及投資者的信心，對 MINA 的價格走勢有顯著影響。

3. 網路成長：驗證節點參與度提升、dApp 開發進展，以及用戶採用率的增加，皆能驅動需求增長。

4. 合作夥伴關係：與其他專案或企業建立策略性合作，有助於提升 MINA 的可信度與使用範圍。

5. 代幣供應動態：質押獎勵、通貨膨脹率，以及流通供應量，都會對價格壓力產生影響。

6. 監管環境：政府對於注重隱私的加密貨幣政策，會影響投資者的行為與決策。

7. 競爭環境：MINA 在性能上相較其他第一層區塊鏈及零知識證明協議的表現如何，將直接影響其競爭力。

8. 技術發展：協議升級、新功能推出，以及路線圖的進展，都將對 MINA 的長期價值產生重要影響。

---

如有任何進一步的需求或調整，歡迎隨時告知！

為什麼人們想知道 Mina Protocol 今天的價格？

人們希望了解 Mina Protocol（MINA）今日的價格，主要有以下幾個關鍵原因：

1. 投資決策——交易者與投資人需要即時價格來進行買入、賣出或持有相關頭寸。
2. 投資組合追蹤——監控其 MINA 持倉的價值與表現。
3. 市場分析——評估價格走勢與波動模式。
4. 盈虧計算——判斷現有投資的獲利或虧損情況。
5. 交易機會——識別短期交易的進場與離場點。
6. 專案盡職調查——在對這項輕量級區塊鏈協議做出投資決策前進行深入研究。

Mina Protocol 的價格預測

Mina Protocol（MINA）2030 年價格預測（4 年後）
根據上述價格預測模型，MINA 在 2030 年的目標價格為 NT$ --，預計增長率為 0.00%
Mina Protocol (MINA) 2040 年價格預測（ 14 年後）

在 2040 年，Mina Protocol 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --

MEXC 工具
用戶可以使用 MEXC 的價格預測工具和 AI 市場洞察，獲取實時情景預測和更個性化的分析。
免責聲明：這些情景僅供參考；加密貨幣波動較大——請在做出決策前自行研究 (DYOR)。
想知道 Mina Protocol 在 2026–2027 年的價格會達到多少？點擊 Mina Protocol 價格預測，訪問我們的價格預測頁面，查看 MINA 2026–2027 年價格的預測。

關於 Mina Protocol

Mina Protocol (MINA) 是一種運行在權益證明共識機制上的加密貨幣，設計上輕量且易於取得。該協議使用一種名為 zk-SNARKs 的技術來將區塊鏈壓縮到固定大小約 22kb，這個大小足夠小，即使在移動設備上也能快速下載並驗證。這種獨特的區塊鏈設計方法旨在使區塊鏈數據的取得更為民主化，並使開發人員更容易建立去中心化應用程式。Mina 的生態系統包括用於去中心化金融 (DeFi)、保護隱私的數據分享，以及可驗證計算的應用程式。

如何在台灣購買和投資 Mina Protocol

準備好開始使用 Mina Protocol 了嗎？在 MEXC 購買 MINA 快捷方便，新手也能輕鬆上手。首次購買後即可立即開始交易。欲了解更多資訊，請查看我們關於如何購買 Mina Protocol 的完整指南。以下是 5 步快速概覽，助您開啟 Mina Protocol (MINA) 購買之旅。

步驟一

註冊帳戶並完成 KYC

在 MEXC 上註冊賬戶並完成身份認證（KYC）。您可以通過 MEXC 官方網站或 MEXC App 使用手機號碼或電子郵件註冊。
步驟二

向錢包添加 USDT、USDC 或 USDE

USDT、USDC 和 USDE 是 MEXC 交易的基礎。您可以透過銀行轉帳、OTC 或 P2P 交易購買 USDT、USDC 或 USDE。
步驟三

進入現貨交易

在 MEXC 官網，點擊頂部導航欄的【現貨交易】，並搜尋您想要的代幣。
步驟四

選擇代幣

MEXC 提供超過 -- 種代幣供您選擇。您可以輕鬆購買比特幣、以太坊和各種熱門代幣。
步驟五

完成購買

輸入您想購買的代幣數量或等值的當地貨幣金額。點擊【買入】，Mina Protocol 將立即存入您的錢包。
Mina Protocol (MINA) 購買教程

Mina Protocol 能做什麼？

擁有 Mina Protocol 可以讓您在購買和持有方面擁有更多選擇。您可以在數百個市場交易 BTC，透過靈活的質押和儲蓄產品賺取被動收益，或利用專業的交易工具來增值您的資產。無論您是新手還是經驗豐富的專業投資者，MEXC 都能讓您輕鬆最大化您的加密貨幣潛力。以下是充分利用比特幣代幣的四種最佳方式。

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    質押代幣，賺取豐厚的空投獎勵。

    MEXC 盤前交易

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    在新代幣正式上線前，搶先買賣。

在 MEXC 上以極低的費用進行交易

在 MEXC 上購買 Mina Protocol (MINA) 意味着相同資金買到更多代幣。作為市場上費用最低的加密貨幣平台之一，MEXC 可以幫助您從首次交易開始就降低成本。

現貨交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
吃單方 (Taker)
合約交易手續費：
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掛單方 (Maker)
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除了這些極低的手續費，您還可以通過 MEXC 的“零費率狂歡”活動，完全免手續費地交易精選現貨代幣！

什麼是Mina Protocol (MINA)

Mina is the first cryptocurrency protocol with a succinct blockchain. Current cryptocurrencies like Bitcoin and Ethereum store hundreds of gigabytes of data, and as time goes on, their blockchains will only increase in size. With Mina however, no matter how much the usage grows, the blockchain always stays the same size - about 22kb1 (the size of a few tweets). This means participants can quickly sync and verify the network.

白皮書

Mina Protocol資源

要更深入地瞭解 Mina Protocol，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

白皮書
官方Mina Protocol網站
區塊查詢

類別 :

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人們還問：關於Mina Protocol的其他問題

頁面數據最近更新時間：2026-08-14 22:14:57 (UTC+8)

Mina Protocol（MINA）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
02-11 14:20:00行業動態
過去 24 小時內，CEX 淨流出 59,400 ETH
02-10 18:39:21鏈上數據
昨日，比特幣現貨ETF錄得1.449億美元淨流入，而以太坊ETF錄得5,700萬美元淨流入
02-04 11:04:00行業動態
加密恐懼指數再次降至 14,市場仍處於「極度恐懼」區域
02-04 00:48:00行業動態
過去24小時全網爆倉2.85億美元,多空雙殺
02-01 01:12:00行業動態
比特幣跌破先前低點80,600美元,創下自2025年4月11日以來新低
01-28 07:44:00行業動態
美元指數創下自2022年2月以來最低水平，加密貨幣市場持續上漲

探索有關 Mina Protocol 的更多資訊

MINAUSDT（合約交易）

使用槓桿做多或做空 MINA。在 MEXC 上探索 MINAUSDT 合約交易，把握市場波動機會。

在 MEXC 上交易 Mina Protocol (MINA) 盤口

探索現貨和合約市場，查看 Mina Protocol 的實時價格、交易量，並直接進行交易。

交易對
價格
24 小時漲跌幅
24 小時交易量
MINA/USDT
NT$1.2484285
NT$1.2484285NT$1.2484285
-1.26%
3.74M (USDT)

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NT$2.5048495NT$2.5048495

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NT$0.1889427NT$0.1889427

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Thinking Cat

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NT$0.4536543NT$0.4536543

-26.47%

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NT$9.264906NT$9.264906

+24.59%

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NT$9.4269939NT$9.4269939

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NT$8.6929627NT$8.6929627

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NT$0.362581361
NT$0.362581361NT$0.362581361

+73.71%

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Cap

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NT$2.3756907
NT$2.3756907NT$2.3756907

+37.02%

Velvet

Velvet

VELVET

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NT$28.8295869NT$28.8295869

+27.57%

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

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