Mame Inu 今日價格

Mame Inu (MAME) 今日實時價格為 NT$ 0.005827，過去 24 小時內變化了 1.18%。目前 MAME 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.005827 每 MAME。

Mame Inu 目前市值在 -- 排名第 #3690，流通供應量為 -- MAME。過去 24 小時內，MAME 的交易價格在 NT$ 0.005736（低點）和 NT$ 0.006188（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 0.2854333785464588977，而歷史最低價為 NT$ 0.0200263711144265421。

短期表現方面，MAME 在過去一小時內波動了 -0.11%，過去7 天內波動了 +19.38%。過去一天，總交易量達到 NT$ 58.88K。

Mame Inu（MAME）市場資訊

排名 No.3690 市值 ---- -- 成交量（24H） NT$ 58.88KNT$ 58.88K NT$ 58.88K 完全稀釋市值 NT$ 5.83MNT$ 5.83M NT$ 5.83M 流通量 ---- -- 最大供應量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 總供應量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 所屬公鏈 BSC

Mame Inu 的目前市值為 --, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 58.88K。MAME 的流通量為 --，總供應量是 1000000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 5.83M。