LOOK 目前實時價格為 0.04959 USD。跟蹤 LOOK 對 USD 實時價格更新、實時圖表、市場市值、24 小時交易量等更多資訊。在 MEXC 輕鬆探索 LOOK 價格趨勢。

LOOK實時價格 (LOOK)

1 LOOK 兌換為 USD 的實時價格：

$0.04958
$0.04958
+2.60%1D
USD
LOOK (LOOK) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2025-10-27 20:18:53 (UTC+8)

LOOK（LOOK）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間：
24H最低價
24H最高價

-2.73%

+2.60%

+26.73%

+26.73%

LOOK（LOOK）目前實時價格為 $ 0.04959。過去 24 小時內，LOOK 的交易價格在 $ 0.04539$ 0.05236 之間波動，市場活躍度顯著。LOOK 的歷史最高價為 $ 0.1328680034498692，歷史最低價為 $ 0.000165344904285249

從短期表現來看，LOOK 在過去 1 小時內的價格變動為 -2.73%，過去 24 小時內變動為 +2.60%，過去 7 天內累計變動為 +26.73%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

LOOK（LOOK）市場資訊

No.564

100.00%

SOL

LOOK 的目前市值為 $ 45.74M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 130.23K。LOOK 的流通量為 922.38M，總供應量是 922375851，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 45.74M

LOOK（LOOK）價格歷史 USD

跟蹤 LOOK 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +0.0012564+2.60%
30天$ +0.01013+25.67%
60天$ +0.02959+147.95%
90天$ +0.02959+147.95%
LOOK 今日價格變化

今天，LOOK 記錄了 $ +0.0012564 (+2.60%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

LOOK 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 $ +0.01013 (+25.67%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

LOOK 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，LOOK 的變化為 $ +0.02959 (+147.95%)，從而更廣泛地了解其表現。

LOOK 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 $ +0.02959 (+147.95%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 LOOK（LOOK）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 LOOK 價格歷史頁面

什麼是LOOK (LOOK)

一眼就夠了。

LOOK在 MEXC 已上線，為您提供直接在我們平台上購買、持有、轉讓和質押代幣的便利。無論您是經驗豐富的投資者還是加密貨幣世界的新手，MEXC 都提供用戶友好的界面和各種工具來有效管理您的 LOOK 投資。有關該代幣的更多詳細信息，我們邀請您訪問我們的數位資產介紹頁面。

此外，您還可以：
- 檢查 LOOK 質押可用性，瞭解如何通過持有的資產賺取獎勵。
- 在我們的部落格上閱讀有關 LOOK 的評論和分析報告，以瞭解最新的市場趨勢和專家見解。

我們全面的資源旨在讓您的 LOOK 購買體驗順暢且信息豐富，確保您擁有自信投資所需的所有工具和知識。

LOOK 價格預測 (USD)

LOOK（LOOK）在明天、下週、下個月將到達多少 USD 呢？您的 LOOK（LOOK）資產在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年後、20 年後價值多少呢？您可以使用我們的價格預測工具來進行 LOOK 的長期和短期價格預測。

現在就查看 LOOK 價格預測

LOOK（LOOK）代幣經濟

了解 LOOK（LOOK）的代幣經濟，有助於深入洞察其長期價值與增長潛力。從代幣的分配方式到供應機制，代幣經濟揭示了項目經濟體系的核心結構。立即了解 LOOK 代幣的完整經濟學

如何購買LOOK (LOOK)

正在尋找如何購買 LOOK？該過程簡單且不麻煩！您可以按照我們的如何購買的分步指南輕鬆在 MEXC 上購買LOOK。我們為您提供詳細的說明和影片教程，演示如何在 MEXC 上註冊並使用各種可用的便捷支付選項。

LOOK 兌換為當地貨幣

1 LOOK（LOOK）至 VND
1 LOOK（LOOK）至 AUD
1 LOOK（LOOK）至 GBP
1 LOOK（LOOK）至 EUR
1 LOOK（LOOK）至 USD
1 LOOK（LOOK）至 MYR
1 LOOK（LOOK）至 TRY
1 LOOK（LOOK）至 JPY
1 LOOK（LOOK）至 ARS
1 LOOK（LOOK）至 RUB
1 LOOK（LOOK）至 INR
1 LOOK（LOOK）至 IDR
1 LOOK（LOOK）至 PHP
1 LOOK（LOOK）至 EGP
1 LOOK（LOOK）至 BRL
1 LOOK（LOOK）至 CAD
1 LOOK（LOOK）至 BDT
1 LOOK（LOOK）至 NGN
1 LOOK（LOOK）至 COP
1 LOOK（LOOK）至 ZAR
1 LOOK（LOOK）至 UAH
1 LOOK（LOOK）至 TZS
1 LOOK（LOOK）至 VES
1 LOOK（LOOK）至 CLP
1 LOOK（LOOK）至 PKR
1 LOOK（LOOK）至 KZT
1 LOOK（LOOK）至 THB
1 LOOK（LOOK）至 TWD
1 LOOK（LOOK）至 AED
1 LOOK（LOOK）至 CHF
1 LOOK（LOOK）至 HKD
1 LOOK（LOOK）至 AMD
1 LOOK（LOOK）至 MAD
1 LOOK（LOOK）至 MXN
1 LOOK（LOOK）至 SAR
1 LOOK（LOOK）至 ETB
1 LOOK（LOOK）至 KES
1 LOOK（LOOK）至 JOD
1 LOOK（LOOK）至 PLN
1 LOOK（LOOK）至 RON
1 LOOK（LOOK）至 SEK
1 LOOK（LOOK）至 BGN
1 LOOK（LOOK）至 HUF
1 LOOK（LOOK）至 CZK
1 LOOK（LOOK）至 KWD
1 LOOK（LOOK）至 ILS
1 LOOK（LOOK）至 BOB
1 LOOK（LOOK）至 AZN
1 LOOK（LOOK）至 TJS
1 LOOK（LOOK）至 GEL
1 LOOK（LOOK）至 AOA
1 LOOK（LOOK）至 BHD
1 LOOK（LOOK）至 BMD
1 LOOK（LOOK）至 DKK
1 LOOK（LOOK）至 HNL
1 LOOK（LOOK）至 MUR
1 LOOK（LOOK）至 NAD
1 LOOK（LOOK）至 NOK
1 LOOK（LOOK）至 NZD
1 LOOK（LOOK）至 PAB
1 LOOK（LOOK）至 PGK
1 LOOK（LOOK）至 QAR
1 LOOK（LOOK）至 RSD
1 LOOK（LOOK）至 UZS
1 LOOK（LOOK）至 ALL
1 LOOK（LOOK）至 ANG
1 LOOK（LOOK）至 AWG
1 LOOK（LOOK）至 BBD
1 LOOK（LOOK）至 BAM
1 LOOK（LOOK）至 BIF
1 LOOK（LOOK）至 BND
1 LOOK（LOOK）至 BSD
1 LOOK（LOOK）至 JMD
1 LOOK（LOOK）至 KHR
1 LOOK（LOOK）至 KMF
1 LOOK（LOOK）至 LAK
1 LOOK（LOOK）至 LKR
1 LOOK（LOOK）至 MDL
1 LOOK（LOOK）至 MGA
1 LOOK（LOOK）至 MOP
1 LOOK（LOOK）至 MVR
1 LOOK（LOOK）至 MWK
1 LOOK（LOOK）至 MZN
1 LOOK（LOOK）至 NPR
1 LOOK（LOOK）至 PYG
1 LOOK（LOOK）至 RWF
1 LOOK（LOOK）至 SBD
1 LOOK（LOOK）至 SCR
1 LOOK（LOOK）至 SRD
1 LOOK（LOOK）至 SVC
1 LOOK（LOOK）至 SZL
1 LOOK（LOOK）至 TMT
1 LOOK（LOOK）至 TND
1 LOOK（LOOK）至 TTD
1 LOOK（LOOK）至 UGX
1 LOOK（LOOK）至 XAF
1 LOOK（LOOK）至 XCD
1 LOOK（LOOK）至 XOF
1 LOOK（LOOK）至 XPF
1 LOOK（LOOK）至 BWP
1 LOOK（LOOK）至 BZD
1 LOOK（LOOK）至 CVE
1 LOOK（LOOK）至 DJF
1 LOOK（LOOK）至 DOP
1 LOOK（LOOK）至 DZD
1 LOOK（LOOK）至 FJD
1 LOOK（LOOK）至 GNF
1 LOOK（LOOK）至 GTQ
1 LOOK（LOOK）至 GYD
1 LOOK（LOOK）至 ISK
LOOK資源

要更深入地瞭解 LOOK，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

官方LOOK網站
區塊查詢

人們還問：關於LOOK的其他問題

LOOK（LOOK）今日價格是多少？
LOOK 實時價格為 0.04959 USD（以 USD 計），根據最新市場數據實時更新。
目前 LOOK 兌 USD 的價格是多少？
目前 LOOK 兌 USD 的價格為 $ 0.04959。查看 MEXC 轉換器 獲取準確的幣種兌換信息。
LOOK 的市值是多少？
LOOK 的市值為 $ 45.74M USD。市值=目前價格 × 流通供應量。市值反映該幣種的總市場價值及其排名。
LOOK 的流通供應量是多少？
LOOK 的流通供應量為 922.38M USD
LOOK 的歷史最高價（ATH）是多少？
LOOK 的歷史最高價是 0.1328680034498692 USD
LOOK 的歷史最低價（ATL）是多少？
LOOK 的歷史最低價是 0.000165344904285249 USD
LOOK 的交易量是多少？
LOOK 的 24 小時實時交易量為 $ 130.23K USD
LOOK 今年會漲嗎？
LOOK 是否會上漲取決於市場行情及項目發展。查看 LOOK 價格預測 獲取更深入的分析。
LOOK（LOOK）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
10-26 23:17:37行業動態
Bitcoin 反彈超過 $113,000，Ethereum 突破 $4,000
10-26 19:10:22行業動態
受 "PING" 病毒式傳播驅動，x402 交易數量和交易地址激增數十倍
10-25 15:47:08行業動態
數據：持有 100 至 10,000 ETH 的地址在過去一週累積了 218,000 ETH
10-25 13:34:16行業動態
x402 Protocol 每週交易數量週環比增加了 492.63%
10-25 06:10:28行業動態
數據：今年 Bitcoin 在沉睡超過 7 年後甦醒的數量達到了新的歷史最高
10-24 21:49:00行業動態
Base 生態系統中的一些代幣開始上漲，其中 PING、CLANKER 和 VIRTUAL 獲得了最多關注

熱門新聞

2025 年第三季度 MX Token 回購與銷毀

October 16, 2025

MEXC 九月數據亮點：永續合約DEX敘事爆發，BSC生態強勢領跑

October 15, 2025

為什麼這麼多人在牛市中仍然虧錢？

October 6, 2025
免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

$0.04958
$115,202.79

$4,154.53

$0.04904

$199.61

$5.5300

$4,154.53

$115,202.79

$199.61

$2.6238

$0.20277

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.2185

$0.002143

$0.000000000000000000012798

$0.2185

$0.04870

$0.0000000918

$0.000000000000011

