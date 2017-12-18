LightningBitcoin 目前實時價格為 0.04833 USD。跟蹤 LBTC1 對 USD 實時價格更新、實時圖表、市場市值、24 小時交易量等更多資訊。在 MEXC 輕鬆探索 LBTC1 價格趨勢。LightningBitcoin 目前實時價格為 0.04833 USD。跟蹤 LBTC1 對 USD 實時價格更新、實時圖表、市場市值、24 小時交易量等更多資訊。在 MEXC 輕鬆探索 LBTC1 價格趨勢。

LightningBitcoin 圖標

LightningBitcoin實時價格 (LBTC1)

1 LBTC1 兌換為 USD 的實時價格：

$0.04832
$0.04832$0.04832
+7.28%1D
USD
LightningBitcoin (LBTC1) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2025-10-27 21:04:56 (UTC+8)

LightningBitcoin（LBTC1）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間：
$ 0.0442
$ 0.0442$ 0.0442
24H最低價
$ 0.04947
$ 0.04947$ 0.04947
24H最高價

$ 0.0442
$ 0.0442$ 0.0442

$ 0.04947
$ 0.04947$ 0.04947

$ 1,037.530029296875
$ 1,037.530029296875$ 1,037.530029296875

$ 0.05135513457072038
$ 0.05135513457072038$ 0.05135513457072038

-1.59%

+7.28%

-6.23%

-6.23%

LightningBitcoin（LBTC1）目前實時價格為 $ 0.04833。過去 24 小時內，LBTC1 的交易價格在 $ 0.0442$ 0.04947 之間波動，市場活躍度顯著。LBTC1 的歷史最高價為 $ 1,037.530029296875，歷史最低價為 $ 0.05135513457072038

從短期表現來看，LBTC1 在過去 1 小時內的價格變動為 -1.59%，過去 24 小時內變動為 +7.28%，過去 7 天內累計變動為 -6.23%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

LightningBitcoin（LBTC1）市場資訊

No.6902

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 54.01K
$ 54.01K$ 54.01K

$ 360.83K
$ 360.83K$ 360.83K

0.00
0.00 0.00

7,465,926
7,465,926 7,465,926

7,465,926
7,465,926 7,465,926

0.00%

2017-12-18 00:00:00

LBTC

LightningBitcoin 的目前市值為 $ 0.00, 它過去 24 小時的交易量為 $ 54.01K。LBTC1 的流通量為 0.00，總供應量是 7465926，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 360.83K

LightningBitcoin（LBTC1）價格歷史 USD

跟蹤 LightningBitcoin 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +0.003279+7.28%
30天$ -0.01227-20.25%
60天$ -0.01237-20.38%
90天$ -0.02438-33.54%
LightningBitcoin 今日價格變化

今天，LBTC1 記錄了 $ +0.003279 (+7.28%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

LightningBitcoin 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 $ -0.01227 (-20.25%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

LightningBitcoin 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，LBTC1 的變化為 $ -0.01237 (-20.38%)，從而更廣泛地了解其表現。

LightningBitcoin 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 $ -0.02438 (-33.54%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 LightningBitcoin（LBTC1）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 LightningBitcoin 價格歷史頁面

什麼是LightningBitcoin (LBTC1)

閃電比特幣（Lightning Bitcoin,LBTC)是點對點的電子現金系統，是基於ＵＴＸＯ的高TPS、高拓展性的全球價值互聯網傳輸協議。其共識機制使用DPoS，將投票權和記帳權分開，達到真正的去中心化。

LightningBitcoin在 MEXC 已上線，為您提供直接在我們平台上購買、持有、轉讓和質押代幣的便利。無論您是經驗豐富的投資者還是加密貨幣世界的新手，MEXC 都提供用戶友好的界面和各種工具來有效管理您的 LightningBitcoin 投資。有關該代幣的更多詳細信息，我們邀請您訪問我們的數位資產介紹頁面。

此外，您還可以：
- 檢查 LBTC1 質押可用性，瞭解如何通過持有的資產賺取獎勵。
- 在我們的部落格上閱讀有關 LightningBitcoin 的評論和分析報告，以瞭解最新的市場趨勢和專家見解。

我們全面的資源旨在讓您的 LightningBitcoin 購買體驗順暢且信息豐富，確保您擁有自信投資所需的所有工具和知識。

LightningBitcoin 價格預測 (USD)

LightningBitcoin（LBTC1）在明天、下週、下個月將到達多少 USD 呢？您的 LightningBitcoin（LBTC1）資產在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年後、20 年後價值多少呢？您可以使用我們的價格預測工具來進行 LightningBitcoin 的長期和短期價格預測。

現在就查看 LightningBitcoin 價格預測

LightningBitcoin（LBTC1）代幣經濟

了解 LightningBitcoin（LBTC1）的代幣經濟，有助於深入洞察其長期價值與增長潛力。從代幣的分配方式到供應機制，代幣經濟揭示了項目經濟體系的核心結構。立即了解 LBTC1 代幣的完整經濟學

如何購買LightningBitcoin (LBTC1)

正在尋找如何購買 LightningBitcoin？該過程簡單且不麻煩！您可以按照我們的如何購買的分步指南輕鬆在 MEXC 上購買LightningBitcoin。我們為您提供詳細的說明和影片教程，演示如何在 MEXC 上註冊並使用各種可用的便捷支付選項。

LBTC1 兌換為當地貨幣

1 LightningBitcoin（LBTC1）至 VND
1,271.80395
1 LightningBitcoin（LBTC1）至 AUD
A$0.0734616
1 LightningBitcoin（LBTC1）至 GBP
0.0357642
1 LightningBitcoin（LBTC1）至 EUR
0.0410805
1 LightningBitcoin（LBTC1）至 USD
$0.04833
1 LightningBitcoin（LBTC1）至 MYR
RM0.202986
1 LightningBitcoin（LBTC1）至 TRY
2.0255103
1 LightningBitcoin（LBTC1）至 JPY
¥7.34616
1 LightningBitcoin（LBTC1）至 ARS
ARS$72.1339749
1 LightningBitcoin（LBTC1）至 RUB
3.8296692
1 LightningBitcoin（LBTC1）至 INR
4.2651225
1 LightningBitcoin（LBTC1）至 IDR
Rp805.4996778
1 LightningBitcoin（LBTC1）至 PHP
2.8456704
1 LightningBitcoin（LBTC1）至 EGP
￡E.2.2913253
1 LightningBitcoin（LBTC1）至 BRL
R$0.2595321
1 LightningBitcoin（LBTC1）至 CAD
C$0.0671787
1 LightningBitcoin（LBTC1）至 BDT
5.910759
1 LightningBitcoin（LBTC1）至 NGN
70.5545505
1 LightningBitcoin（LBTC1）至 COP
$186.60213
1 LightningBitcoin（LBTC1）至 ZAR
R.0.8307927
1 LightningBitcoin（LBTC1）至 UAH
2.0342097
1 LightningBitcoin（LBTC1）至 TZS
T.Sh.119.3330529
1 LightningBitcoin（LBTC1）至 VES
Bs10.24596
1 LightningBitcoin（LBTC1）至 CLP
$45.38187
1 LightningBitcoin（LBTC1）至 PKR
Rs13.687056
1 LightningBitcoin（LBTC1）至 KZT
25.9836579
1 LightningBitcoin（LBTC1）至 THB
฿1.5794244
1 LightningBitcoin（LBTC1）至 TWD
NT$1.4822811
1 LightningBitcoin（LBTC1）至 AED
د.إ0.1773711
1 LightningBitcoin（LBTC1）至 CHF
Fr0.0381807
1 LightningBitcoin（LBTC1）至 HKD
HK$0.3750408
1 LightningBitcoin（LBTC1）至 AMD
֏18.5596866
1 LightningBitcoin（LBTC1）至 MAD
.د.م0.4456026
1 LightningBitcoin（LBTC1）至 MXN
$0.889272
1 LightningBitcoin（LBTC1）至 SAR
ريال0.1812375
1 LightningBitcoin（LBTC1）至 ETB
Br7.3872405
1 LightningBitcoin（LBTC1）至 KES
KSh6.2447193
1 LightningBitcoin（LBTC1）至 JOD
د.أ0.03426597
1 LightningBitcoin（LBTC1）至 PLN
0.1754379
1 LightningBitcoin（LBTC1）至 RON
лв0.2107188
1 LightningBitcoin（LBTC1）至 SEK
kr0.4528521
1 LightningBitcoin（LBTC1）至 BGN
лв0.0811944
1 LightningBitcoin（LBTC1）至 HUF
Ft16.1581689
1 LightningBitcoin（LBTC1）至 CZK
1.0091304
1 LightningBitcoin（LBTC1）至 KWD
د.ك0.01478898
1 LightningBitcoin（LBTC1）至 ILS
0.1570725
1 LightningBitcoin（LBTC1）至 BOB
Bs0.3344436
1 LightningBitcoin（LBTC1）至 AZN
0.082161
1 LightningBitcoin（LBTC1）至 TJS
SM0.4470525
1 LightningBitcoin（LBTC1）至 GEL
0.1309743
1 LightningBitcoin（LBTC1）至 AOA
Kz44.0561781
1 LightningBitcoin（LBTC1）至 BHD
.د.ب0.01822041
1 LightningBitcoin（LBTC1）至 BMD
$0.04833
1 LightningBitcoin（LBTC1）至 DKK
kr0.3097953
1 LightningBitcoin（LBTC1）至 HNL
L1.2715623
1 LightningBitcoin（LBTC1）至 MUR
2.1980484
1 LightningBitcoin（LBTC1）至 NAD
$0.8317593
1 LightningBitcoin（LBTC1）至 NOK
kr0.4833
1 LightningBitcoin（LBTC1）至 NZD
$0.0836109
1 LightningBitcoin（LBTC1）至 PAB
B/.0.04833
1 LightningBitcoin（LBTC1）至 PGK
K0.2034693
1 LightningBitcoin（LBTC1）至 QAR
ر.ق0.1764045
1 LightningBitcoin（LBTC1）至 RSD
дин.4.8677976
1 LightningBitcoin（LBTC1）至 UZS
soʻm582.2890227
1 LightningBitcoin（LBTC1）至 ALL
L4.0191228
1 LightningBitcoin（LBTC1）至 ANG
ƒ0.0865107
1 LightningBitcoin（LBTC1）至 AWG
ƒ0.0865107
1 LightningBitcoin（LBTC1）至 BBD
$0.09666
1 LightningBitcoin（LBTC1）至 BAM
KM0.0807111
1 LightningBitcoin（LBTC1）至 BIF
Fr142.13853
1 LightningBitcoin（LBTC1）至 BND
$0.0623457
1 LightningBitcoin（LBTC1）至 BSD
$0.04833
1 LightningBitcoin（LBTC1）至 JMD
$7.7448825
1 LightningBitcoin（LBTC1）至 KHR
194.0961798
1 LightningBitcoin（LBTC1）至 KMF
Fr20.49192
1 LightningBitcoin（LBTC1）至 LAK
1,050.6521529
1 LightningBitcoin（LBTC1）至 LKR
රු14.6986029
1 LightningBitcoin（LBTC1）至 MDL
L0.8187102
1 LightningBitcoin（LBTC1）至 MGA
Ar217.702485
1 LightningBitcoin（LBTC1）至 MOP
P0.38664
1 LightningBitcoin（LBTC1）至 MVR
0.739449
1 LightningBitcoin（LBTC1）至 MWK
MK83.760723
1 LightningBitcoin（LBTC1）至 MZN
MT3.088287
1 LightningBitcoin（LBTC1）至 NPR
रु6.819363
1 LightningBitcoin（LBTC1）至 PYG
342.75636
1 LightningBitcoin（LBTC1）至 RWF
Fr70.22349
1 LightningBitcoin（LBTC1）至 SBD
$0.3982392
1 LightningBitcoin（LBTC1）至 SCR
0.7206003
1 LightningBitcoin（LBTC1）至 SRD
$1.9201509
1 LightningBitcoin（LBTC1）至 SVC
$0.4228875
1 LightningBitcoin（LBTC1）至 SZL
L0.8317593
1 LightningBitcoin（LBTC1）至 TMT
m0.1696383
1 LightningBitcoin（LBTC1）至 TND
د.ت0.1420902
1 LightningBitcoin（LBTC1）至 TTD
$0.3276774
1 LightningBitcoin（LBTC1）至 UGX
Sh167.80176
1 LightningBitcoin（LBTC1）至 XAF
Fr27.20979
1 LightningBitcoin（LBTC1）至 XCD
$0.130491
1 LightningBitcoin（LBTC1）至 XOF
Fr27.20979
1 LightningBitcoin（LBTC1）至 XPF
Fr4.92966
1 LightningBitcoin（LBTC1）至 BWP
P0.6447222
1 LightningBitcoin（LBTC1）至 BZD
$0.0971433
1 LightningBitcoin（LBTC1）至 CVE
$4.5758844
1 LightningBitcoin（LBTC1）至 DJF
Fr8.60274
1 LightningBitcoin（LBTC1）至 DOP
$3.0940866
1 LightningBitcoin（LBTC1）至 DZD
د.ج6.2819334
1 LightningBitcoin（LBTC1）至 FJD
$0.1106757
1 LightningBitcoin（LBTC1）至 GNF
Fr420.22935
1 LightningBitcoin（LBTC1）至 GTQ
Q0.3702078
1 LightningBitcoin（LBTC1）至 GYD
$10.110636
1 LightningBitcoin（LBTC1）至 ISK
kr5.89626

LightningBitcoin資源

要更深入地瞭解 LightningBitcoin，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

白皮書
官方LightningBitcoin網站
區塊查詢

人們還問：關於LightningBitcoin的其他問題

LightningBitcoin（LBTC1）今日價格是多少？
LBTC1 實時價格為 0.04833 USD（以 USD 計），根據最新市場數據實時更新。
目前 LBTC1 兌 USD 的價格是多少？
目前 LBTC1 兌 USD 的價格為 $ 0.04833。查看 MEXC 轉換器 獲取準確的幣種兌換信息。
LightningBitcoin 的市值是多少？
LBTC1 的市值為 $ 0.00 USD。市值=目前價格 × 流通供應量。市值反映該幣種的總市場價值及其排名。
LBTC1 的流通供應量是多少？
LBTC1 的流通供應量為 0.00 USD
LBTC1 的歷史最高價（ATH）是多少？
LBTC1 的歷史最高價是 1,037.530029296875 USD
LBTC1 的歷史最低價（ATL）是多少？
LBTC1 的歷史最低價是 0.05135513457072038 USD
LBTC1 的交易量是多少？
LBTC1 的 24 小時實時交易量為 $ 54.01K USD
LBTC1 今年會漲嗎？
LBTC1 是否會上漲取決於市場行情及項目發展。查看 LBTC1 價格預測 獲取更深入的分析。
頁面數據最近更新時間：2025-10-27 21:04:56 (UTC+8)

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

LBTC1 兌 USD 計算器

數量

LBTC1
LBTC1
USD
USD

1 LBTC1 = 0.04833 USD

交易 LBTC1

LBTC1/USDT
$0.04832
$0.04832$0.04832
+7.06%

今天就加入MEXC

現貨掛單費率--，吃單費率--
合約掛單費率--，吃單費率--

