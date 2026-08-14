Kite AI 今日價格

Kite AI (KITE) 今日實時價格為 NT$ 0.09485，過去 24 小時內變化了 5.58%。目前 KITE 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.09485 每 KITE。

Kite AI 目前市值在 -- 排名第 #-，流通供應量為 -- KITE。過去 24 小時內，KITE 的交易價格在 NT$ 0.09483（低點）和 NT$ 0.10152（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 --，而歷史最低價為 --。

短期表現方面，KITE 在過去一小時內波動了 -0.42%，過去7 天內波動了 -10.41%。過去一天，總交易量達到 NT$ 54.23K。

Kite AI（KITE）市場資訊

市值 ---- -- 成交量（24H） NT$ 54.23KNT$ 54.23K NT$ 54.23K 完全稀釋市值 NT$ 948.50MNT$ 948.50M NT$ 948.50M 流通量 ---- -- 總供應量 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 所屬公鏈 BSC

Kite AI 的目前市值為 --, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 54.23K。KITE 的流通量為 --，總供應量是 10000000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 948.50M。