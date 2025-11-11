CROSS 是專為 Web3 遊戲打造的 Layer 1 區塊鏈。其商業模式專注於為鏈上遊戲提供全端基礎設施，並透過 Gas 費用、DEX 交易、NFT 交易和開發者工具獲取價值。該專案的願景是創建一個可擴展、可效能驅動的生態系統，將 Web2 規模的遊戲與 Web3 所有權和代幣經濟連接起來。