CROSS 目前實時價格為 0.13916 USD。跟蹤 CROSS 對 USD 實時價格更新、實時圖表、市場市值、24 小時交易量等更多資訊。在 MEXC 輕鬆探索 CROSS 價格趨勢。

CROSS實時價格 (CROSS)

1 CROSS 兌換為 USD 的實時價格：

$0.13916
$0.13916$0.13916
-1.36%1D
USD
CROSS (CROSS) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2025-10-27 20:58:09 (UTC+8)

CROSS（CROSS）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間：
$ 0.13547
$ 0.13547$ 0.13547
24H最低價
$ 0.14651
$ 0.14651$ 0.14651
24H最高價

$ 0.13547
$ 0.13547$ 0.13547

$ 0.14651
$ 0.14651$ 0.14651

$ 0.4431755260236053
$ 0.4431755260236053$ 0.4431755260236053

$ 0.04656997751656906
$ 0.04656997751656906$ 0.04656997751656906

+2.23%

-1.35%

+7.32%

+7.32%

CROSS（CROSS）目前實時價格為 $ 0.13916。過去 24 小時內，CROSS 的交易價格在 $ 0.13547 至 $ 0.14651 之間波動，市場活躍度顯著。CROSS 的歷史最高價為 $ 0.4431755260236053，歷史最低價為 $ 0.04656997751656906

從短期表現來看，CROSS 在過去 1 小時內的價格變動為 +2.23%，過去 24 小時內變動為 -1.35%，過去 7 天內累計變動為 +7.32%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

CROSS（CROSS）市場資訊

No.453

$ 46.65M
$ 46.65M$ 46.65M

$ 103.11K
$ 103.11K$ 103.11K

$ 139.16M
$ 139.16M$ 139.16M

335.22M
335.22M 335.22M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

33.52%

BSC

CROSS 的目前市值為 $ 46.65M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 103.11K。CROSS 的流通量為 335.22M，總供應量是 1000000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 139.16M

CROSS（CROSS）價格歷史 USD

跟蹤 CROSS 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.0019187-1.35%
30天$ -0.0949-40.55%
60天$ -0.07243-34.24%
90天$ -0.17163-55.23%
CROSS 今日價格變化

今天，CROSS 記錄了 $ -0.0019187 (-1.35%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

CROSS 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 $ -0.0949 (-40.55%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

CROSS 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，CROSS 的變化為 $ -0.07243 (-34.24%)，從而更廣泛地了解其表現。

CROSS 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 $ -0.17163 (-55.23%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 CROSS（CROSS）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 CROSS 價格歷史頁面

什麼是CROSS (CROSS)

CROSS 是專為 Web3 遊戲打造的 Layer 1 區塊鏈。其商業模式專注於為鏈上遊戲提供全端基礎設施，並透過 Gas 費用、DEX 交易、NFT 交易和開發者工具獲取價值。該專案的願景是創建一個可擴展、可效能驅動的生態系統，將 Web2 規模的遊戲與 Web3 所有權和代幣經濟連接起來。

CROSS在 MEXC 已上線，為您提供直接在我們平台上購買、持有、轉讓和質押代幣的便利。無論您是經驗豐富的投資者還是加密貨幣世界的新手，MEXC 都提供用戶友好的界面和各種工具來有效管理您的 CROSS 投資。有關該代幣的更多詳細信息，我們邀請您訪問我們的數位資產介紹頁面。

此外，您還可以：
- 檢查 CROSS 質押可用性，瞭解如何通過持有的資產賺取獎勵。
- 在我們的部落格上閱讀有關 CROSS 的評論和分析報告，以瞭解最新的市場趨勢和專家見解。

我們全面的資源旨在讓您的 CROSS 購買體驗順暢且信息豐富，確保您擁有自信投資所需的所有工具和知識。

CROSS 價格預測 (USD)

CROSS（CROSS）在明天、下週、下個月將到達多少 USD 呢？您的 CROSS（CROSS）資產在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年後、20 年後價值多少呢？您可以使用我們的價格預測工具來進行 CROSS 的長期和短期價格預測。

現在就查看 CROSS 價格預測

CROSS（CROSS）代幣經濟

了解 CROSS（CROSS）的代幣經濟，有助於深入洞察其長期價值與增長潛力。從代幣的分配方式到供應機制，代幣經濟揭示了項目經濟體系的核心結構。立即了解 CROSS 代幣的完整經濟學

如何購買CROSS (CROSS)

正在尋找如何購買 CROSS？該過程簡單且不麻煩！您可以按照我們的如何購買的分步指南輕鬆在 MEXC 上購買CROSS。我們為您提供詳細的說明和影片教程，演示如何在 MEXC 上註冊並使用各種可用的便捷支付選項。

CROSS 兌換為當地貨幣

1 CROSS（CROSS）至 VND
3,661.9954
1 CROSS（CROSS）至 AUD
A$0.2115232
1 CROSS（CROSS）至 GBP
0.1029784
1 CROSS（CROSS）至 EUR
0.118286
1 CROSS（CROSS）至 USD
$0.13916
1 CROSS（CROSS）至 MYR
RM0.584472
1 CROSS（CROSS）至 TRY
5.8321956
1 CROSS（CROSS）至 JPY
¥21.15232
1 CROSS（CROSS）至 ARS
ARS$207.7004748
1 CROSS（CROSS）至 RUB
11.0270384
1 CROSS（CROSS）至 INR
12.28087
1 CROSS（CROSS）至 IDR
Rp2,319.3324056
1 CROSS（CROSS）至 PHP
8.1937408
1 CROSS（CROSS）至 EGP
￡E.6.5975756
1 CROSS（CROSS）至 BRL
R$0.7472892
1 CROSS（CROSS）至 CAD
C$0.1934324
1 CROSS（CROSS）至 BDT
17.019268
1 CROSS（CROSS）至 NGN
203.152726
1 CROSS（CROSS）至 COP
$537.29676
1 CROSS（CROSS）至 ZAR
R.2.3921604
1 CROSS（CROSS）至 UAH
5.8572444
1 CROSS（CROSS）至 TZS
T.Sh.343.6041308
1 CROSS（CROSS）至 VES
Bs29.50192
1 CROSS（CROSS）至 CLP
$130.67124
1 CROSS（CROSS）至 PKR
Rs39.410112
1 CROSS（CROSS）至 KZT
74.8165908
1 CROSS（CROSS）至 THB
฿4.5477488
1 CROSS（CROSS）至 TWD
NT$4.2680372
1 CROSS（CROSS）至 AED
د.إ0.5107172
1 CROSS（CROSS）至 CHF
Fr0.1099364
1 CROSS（CROSS）至 HKD
HK$1.0798816
1 CROSS（CROSS）至 AMD
֏53.4402232
1 CROSS（CROSS）至 MAD
.د.م1.2830552
1 CROSS（CROSS）至 MXN
$2.560544
1 CROSS（CROSS）至 SAR
ريال0.52185
1 CROSS（CROSS）至 ETB
Br21.270606
1 CROSS（CROSS）至 KES
KSh17.9808636
1 CROSS（CROSS）至 JOD
د.أ0.09866444
1 CROSS（CROSS）至 PLN
0.5051508
1 CROSS（CROSS）至 RON
лв0.6067376
1 CROSS（CROSS）至 SEK
kr1.3039292
1 CROSS（CROSS）至 BGN
лв0.2337888
1 CROSS（CROSS）至 HUF
Ft46.5253628
1 CROSS（CROSS）至 CZK
2.9056608
1 CROSS（CROSS）至 KWD
د.ك0.04258296
1 CROSS（CROSS）至 ILS
0.45227
1 CROSS（CROSS）至 BOB
Bs0.9629872
1 CROSS（CROSS）至 AZN
0.236572
1 CROSS（CROSS）至 TJS
SM1.28723
1 CROSS（CROSS）至 GEL
0.3771236
1 CROSS（CROSS）至 AOA
Kz126.8540812
1 CROSS（CROSS）至 BHD
.د.ب0.05246332
1 CROSS（CROSS）至 BMD
$0.13916
1 CROSS（CROSS）至 DKK
kr0.8920156
1 CROSS（CROSS）至 HNL
L3.6612996
1 CROSS（CROSS）至 MUR
6.3289968
1 CROSS（CROSS）至 NAD
$2.3949436
1 CROSS（CROSS）至 NOK
kr1.3916
1 CROSS（CROSS）至 NZD
$0.2407468
1 CROSS（CROSS）至 PAB
B/.0.13916
1 CROSS（CROSS）至 PGK
K0.5858636
1 CROSS（CROSS）至 QAR
ر.ق0.507934
1 CROSS（CROSS）至 RSD
дин.14.0161952
1 CROSS（CROSS）至 UZS
soʻm1,676.6261204
1 CROSS（CROSS）至 ALL
L11.5725456
1 CROSS（CROSS）至 ANG
ƒ0.2490964
1 CROSS（CROSS）至 AWG
ƒ0.2490964
1 CROSS（CROSS）至 BBD
$0.27832
1 CROSS（CROSS）至 BAM
KM0.2323972
1 CROSS（CROSS）至 BIF
Fr409.26956
1 CROSS（CROSS）至 BND
$0.1795164
1 CROSS（CROSS）至 BSD
$0.13916
1 CROSS（CROSS）至 JMD
$22.30039
1 CROSS（CROSS）至 KHR
558.8749096
1 CROSS（CROSS）至 KMF
Fr59.00384
1 CROSS（CROSS）至 LAK
3,025.2173308
1 CROSS（CROSS）至 LKR
රු42.3227308
1 CROSS（CROSS）至 MDL
L2.3573704
1 CROSS（CROSS）至 MGA
Ar626.84622
1 CROSS（CROSS）至 MOP
P1.11328
1 CROSS（CROSS）至 MVR
2.129148
1 CROSS（CROSS）至 MWK
MK241.178196
1 CROSS（CROSS）至 MZN
MT8.892324
1 CROSS（CROSS）至 NPR
रु19.635476
1 CROSS（CROSS）至 PYG
986.92272
1 CROSS（CROSS）至 RWF
Fr202.19948
1 CROSS（CROSS）至 SBD
$1.1466784
1 CROSS（CROSS）至 SCR
2.0748756
1 CROSS（CROSS）至 SRD
$5.5288268
1 CROSS（CROSS）至 SVC
$1.21765
1 CROSS（CROSS）至 SZL
L2.3949436
1 CROSS（CROSS）至 TMT
m0.4884516
1 CROSS（CROSS）至 TND
د.ت0.4091304
1 CROSS（CROSS）至 TTD
$0.9435048
1 CROSS（CROSS）至 UGX
Sh483.16352
1 CROSS（CROSS）至 XAF
Fr78.34708
1 CROSS（CROSS）至 XCD
$0.375732
1 CROSS（CROSS）至 XOF
Fr78.34708
1 CROSS（CROSS）至 XPF
Fr14.19432
1 CROSS（CROSS）至 BWP
P1.8563944
1 CROSS（CROSS）至 BZD
$0.2797116
1 CROSS（CROSS）至 CVE
$13.1756688
1 CROSS（CROSS）至 DJF
Fr24.77048
1 CROSS（CROSS）至 DOP
$8.9090232
1 CROSS（CROSS）至 DZD
د.ج18.0880168
1 CROSS（CROSS）至 FJD
$0.3186764
1 CROSS（CROSS）至 GNF
Fr1,209.9962
1 CROSS（CROSS）至 GTQ
Q1.0659656
1 CROSS（CROSS）至 GYD
$29.112272
1 CROSS（CROSS）至 ISK
kr16.97752

CROSS資源

要更深入地瞭解 CROSS，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

官方CROSS網站
區塊查詢

CROSS（CROSS）今日價格是多少？
CROSS 實時價格為 0.13916 USD（以 USD 計），根據最新市場數據實時更新。
目前 CROSS 兌 USD 的價格是多少？
目前 CROSS 兌 USD 的價格為 $ 0.13916。查看 MEXC 轉換器 獲取準確的幣種兌換信息。
CROSS 的市值是多少？
CROSS 的市值為 $ 46.65M USD。市值=目前價格 × 流通供應量。市值反映該幣種的總市場價值及其排名。
CROSS 的流通供應量是多少？
CROSS 的流通供應量為 335.22M USD
CROSS 的歷史最高價（ATH）是多少？
CROSS 的歷史最高價是 0.4431755260236053 USD
CROSS 的歷史最低價（ATL）是多少？
CROSS 的歷史最低價是 0.04656997751656906 USD
CROSS 的交易量是多少？
CROSS 的 24 小時實時交易量為 $ 103.11K USD
CROSS 今年會漲嗎？
CROSS 是否會上漲取決於市場行情及項目發展。查看 CROSS 價格預測 獲取更深入的分析。
CROSS（CROSS）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
10-26 23:17:37行業動態
Bitcoin 反彈超過 $113,000，Ethereum 突破 $4,000
10-26 19:10:22行業動態
受 "PING" 病毒式傳播驅動，x402 交易數量和交易地址激增數十倍
10-25 15:47:08行業動態
數據：持有 100 至 10,000 ETH 的地址在過去一週累積了 218,000 ETH
10-25 13:34:16行業動態
x402 Protocol 每週交易數量週環比增加了 492.63%
10-25 06:10:28行業動態
數據：今年 Bitcoin 在沉睡超過 7 年後甦醒的數量達到了新的歷史最高
10-24 21:49:00行業動態
Base 生態系統中的一些代幣開始上漲，其中 PING、CLANKER 和 VIRTUAL 獲得了最多關注

熱門新聞

2025 年第三季度 MX Token 回購與銷毀

October 16, 2025

MEXC 九月數據亮點：永續合約DEX敘事爆發，BSC生態強勢領跑

October 15, 2025

為什麼這麼多人在牛市中仍然虧錢？

October 6, 2025
查看更多

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

CROSS 兌 USD 計算器

數量

CROSS
CROSS
USD
USD

1 CROSS = 0.13916 USD

交易 CROSS

CROSS/USDT
$0.13916
$0.13916$0.13916
-1.15%

今天就加入MEXC

現貨掛單費率--，吃單費率--
合約掛單費率--，吃單費率--

