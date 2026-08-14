CoW Protocol 今日價格

CoW Protocol (COW) 今日實時價格為 NT$ 0,0998，過去 24 小時內變化了 1,86%。目前 COW 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0,0998 每 COW。

CoW Protocol 目前市值在 NT$ 57.79M 排名第 #187，流通供應量為 579.03M COW。過去 24 小時內，COW 的交易價格在 NT$ 0,0991（低點）和 NT$ 0,1029（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 38,578255871035110971，而歷史最低價為 NT$ 1,2845156375504030518。

短期表現方面，COW 在過去一小時內波動了 +%0,50，過去7 天內波動了 -%6,12。過去一天，總交易量達到 NT$ 51.13K。

CoW Protocol（COW）市場資訊

排名 No.187 市值 NT$ 57.79MNT$ 57.79M NT$ 57.79M 成交量（24H） NT$ 51.13KNT$ 51.13K NT$ 51.13K 完全稀釋市值 NT$ 99,80MNT$ 99,80M NT$ 99,80M 流通量 579.03M 579.03M 579.03M 最大供應量 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 總供應量 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 流通率 %57,90 所屬公鏈 ETH

CoW Protocol 的目前市值為 NT$ 57.79M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 51.13K。COW 的流通量為 579.03M，總供應量是 1000000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 99,80M。