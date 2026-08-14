CoW Protocol實時價格 (COW)
CoW Protocol (COW) 今日實時價格為 NT$ 0,0998，過去 24 小時內變化了 1,86%。目前 COW 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0,0998 每 COW。
CoW Protocol 目前市值在 NT$ 57.79M 排名第 #187，流通供應量為 579.03M COW。過去 24 小時內，COW 的交易價格在 NT$ 0,0991（低點）和 NT$ 0,1029（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 38,578255871035110971，而歷史最低價為 NT$ 1,2845156375504030518。
短期表現方面，COW 在過去一小時內波動了 +%0,50，過去7 天內波動了 -%6,12。過去一天，總交易量達到 NT$ 51.13K。
No.187
%57,90
ETH
CoW Protocol 的目前市值為 NT$ 57.79M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 51.13K。COW 的流通量為 579.03M，總供應量是 1000000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 99,80M。
+%0,50
-%1,85
-%6,12
-%6,12
跟蹤 CoW Protocol 當天、30、60 和 90 天的價格變化：
|時間段
|漲跌幅 (TWD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|NT$ -0,06047
|-%1,85
|30天
|NT$ -0,0489
|-%32,89
|60天
|NT$ -0,0658
|-%39,74
|90天
|NT$ -0,0738
|-%42,52
今天，COW 記錄了 NT$ -0,06047 (-%1,85) 的變化，反映了其最新的市場活動。
在過去 30 天內，價格變動了 NT$ -0,0489 (-%32,89)，顯示了該代幣在短期內的表現。
將視圖擴展到 60 天，COW 的變化為 NT$ -0,0658 (-%39,74)，從而更廣泛地了解其表現。
從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ -0,0738 (-%42,52)，從而深入了解了代幣的長期走勢。
想解鎖 CoW Protocol（COW）的全部歷史價格和價格走勢嗎？
立即查看 CoW Protocol 價格歷史頁面
本分析利用人工智慧模型評估 CoW Protocol 近期的價格走勢、成交量動態和市場情緒。實時數據處理突顯新興趨勢和潛在交易機會，助力您做出更明智、更及時的決策。
目前 COW 市場整體情緒偏向：看跌，看漲 45% | 看跌 55%;
|指標維度
|模型結論
|佔比/閾值
|小白解讀
|KDJ
|死叉
|K < D
|短線動能降溫，溫度下降。
|樞紐點
|S1 ≤ 現價＜中樞
|位於 S1‑中樞間
|剛離開中樞，偏中下位置。
|StochRSI
|< 20
|超賣區
|短線跌速過快，注意反彈機會。
|MACD
|死叉
|DIF < DEA
|空頭動能抬頭。
|BOLL (20,2)
|下軌 ≤ 價格 ≤ 中軌
|下軌與中軌間
|偏弱，但未極端。
|RSI (14)
|中性
|30‑70
|處於正常區間，仍有空間。
|MA 組
|7 買 0 中立 0 賣
|≥ 80% 買入
|均線全面順排，短期顯著高於長期。
|EMA 組
|7 買 0 中立 0 賣
|≥ 80% 買入
|均線全面順排，短期顯著高於長期。
COW_USDT在4小時周期運行於0.1022價格位。價格處於S1樞紐0.1018與中枢0.1025之間。現價低於中央軸線0.1025三個基點。多頭均線組呈現買入排列狀態，空頭動能尚未形成絕對主導結構。市場目前處於窄幅震盪整理區間層級。 MACD指標錄得死叉信號，快慢線向下發散，顯示短期動能轉弱。RSI指標位於中性區域，KDJ與StochRSI數值未出現極端超買或超賣情況。布林帶開口收窄，預示波動率下降。長短周期動能呈現分層現象，快線指標走弱，而均線系統仍維持多頭格局。多空力量在當前位置達成暫時平衡。 近端上方阻力位於R1樞紐0.1036，該價格距離現價14個基點。近端下方支撐位於S1樞紐0.1018，該價格距離現價4個基點。遠端參考價格為S2樞紐0.1007，該價格距離現價15個基點。R2樞紐0.1043構成更高層次的阻力。目前價格緊貼S1支撐位運行。
本內容由 AI 基於歷史與目前市場數據生成，僅供參考，不構成任何投資建議。
在 2040 年，CoW Protocol 的價格可能實現 %0,00 的增長。交易價格可能達到 NT$ --。
COW（COW）是一種在以太坊平台上運作的加密貨幣。它被設計為在CowSwap去中心化交易所（DEX）內作為實用代幣，讓用戶能夠參與平台的治理並獲得獎勵。COW的主要角色是激勵流動性提供並促進在CowSwap DEX上的交易，從而提高平台的整體效率和功能。該代幣運作在一個權益證明共識機制上，其供應量由平台的治理決策決定。作為CowSwap生態系統的關鍵組成部分，COW有助於民主化決策並使平台的用戶和開發者的利益保持一致。
準備好開始使用 CoW Protocol 了嗎？在 MEXC 購買 COW 快捷方便，新手也能輕鬆上手。首次購買後即可立即開始交易。欲了解更多資訊，請查看我們關於如何購買 CoW Protocol 的完整指南。以下是 5 步快速概覽，助您開啟 CoW Protocol (COW) 購買之旅。
擁有 CoW Protocol 可以讓您在購買和持有方面擁有更多選擇。您可以在數百個市場交易 BTC，透過靈活的質押和儲蓄產品賺取被動收益，或利用專業的交易工具來增值您的資產。無論您是新手還是經驗豐富的專業投資者，MEXC 都能讓您輕鬆最大化您的加密貨幣潛力。以下是充分利用比特幣代幣的四種最佳方式。
在 MEXC 上購買 CoW Protocol (COW) 意味着相同資金買到更多代幣。作為市場上費用最低的加密貨幣平台之一，MEXC 可以幫助您從首次交易開始就降低成本。
查看 MEXC 極具競爭力的交易手續費
除了這些極低的手續費，您還可以通過 MEXC 的“零費率狂歡”活動，完全免手續費地交易精選現貨代幣！
CoW Protocol是一種完全無需許可的交易協議，利用大量拍賣作為其價格發現機制。 CoW Protocol除了在需要時利用所有可用的鏈上流動性之外，還使用批量拍賣透過需求巧合 (Coincidence of Wants) 來最大化流動性。
要更深入地瞭解 CoW Protocol，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：
|時間 (UTC+8)
|類型
|資訊
|02-11 14:20:00
|行業動態
過去 24 小時內，CEX 淨流出 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|鏈上數據
昨日，比特幣現貨ETF錄得1.449億美元淨流入，而以太坊ETF錄得5,700萬美元淨流入
|02-04 11:04:00
|行業動態
加密恐懼指數再次降至 14,市場仍處於「極度恐懼」區域
|02-04 00:48:00
|行業動態
過去24小時全網爆倉2.85億美元,多空雙殺
|02-01 01:12:00
|行業動態
比特幣跌破先前低點80,600美元,創下自2025年4月11日以來新低
|01-28 07:44:00
|行業動態
美元指數創下自2022年2月以來最低水平，加密貨幣市場持續上漲
使用槓桿做多或做空 COW。在 MEXC 上探索 COWUSDT 合約交易，把握市場波動機會。
探索現貨和合約市場，查看 CoW Protocol 的實時價格、交易量，並直接進行交易。
MEXC 上提供市場數據的頂級加密貨幣
目前熱門備受市場關注的加密貨幣
加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。