Clash 目前實時價格為 0.057454 USD。跟蹤 CLASH 對 USD 實時價格更新、實時圖表、市場市值、24 小時交易量等更多資訊。在 MEXC 輕鬆探索 CLASH 價格趨勢。

Clash 圖標

Clash實時價格 (CLASH)

1 CLASH 兌換為 USD 的實時價格：

$0.057447
-5.39%1D
USD
Clash (CLASH) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2025-10-27 20:14:49 (UTC+8)

Clash（CLASH）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間：
$ 0.05658
24H最低價
$ 0.073853
24H最高價

$ 0.05658
$ 0.073853
--
--
-2.31%

-5.39%

+110.11%

+110.11%

Clash（CLASH）目前實時價格為 $ 0.057454。過去 24 小時內，CLASH 的交易價格在 $ 0.05658$ 0.073853 之間波動，市場活躍度顯著。CLASH 的歷史最高價為 --，歷史最低價為 --

從短期表現來看，CLASH 在過去 1 小時內的價格變動為 -2.31%，過去 24 小時內變動為 -5.39%，過去 7 天內累計變動為 +110.11%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Clash（CLASH）市場資訊

--
$ 89.48K
$ 0.00
--
--
SOL

Clash 的目前市值為 --, 它過去 24 小時的交易量為 $ 89.48K。CLASH 的流通量為 --，總供應量是 --，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 --

Clash（CLASH）價格歷史 USD

跟蹤 Clash 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.0032728-5.39%
30天$ +0.048099+514.15%
60天$ +0.053954+1,541.54%
90天$ +0.053954+1,541.54%
Clash 今日價格變化

今天，CLASH 記錄了 $ -0.0032728 (-5.39%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

Clash 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 $ +0.048099 (+514.15%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

Clash 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，CLASH 的變化為 $ +0.053954 (+1,541.54%)，從而更廣泛地了解其表現。

Clash 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 $ +0.053954 (+1,541.54%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 Clash（CLASH）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 Clash 價格歷史頁面

什麼是Clash (CLASH)

Clash在 MEXC 已上線，為您提供直接在我們平台上購買、持有、轉讓和質押代幣的便利。無論您是經驗豐富的投資者還是加密貨幣世界的新手，MEXC 都提供用戶友好的界面和各種工具來有效管理您的 Clash 投資。有關該代幣的更多詳細信息，我們邀請您訪問我們的數位資產介紹頁面。

此外，您還可以：
- 檢查 CLASH 質押可用性，瞭解如何通過持有的資產賺取獎勵。
- 在我們的部落格上閱讀有關 Clash 的評論和分析報告，以瞭解最新的市場趨勢和專家見解。

我們全面的資源旨在讓您的 Clash 購買體驗順暢且信息豐富，確保您擁有自信投資所需的所有工具和知識。

Clash 價格預測 (USD)

Clash（CLASH）在明天、下週、下個月將到達多少 USD 呢？您的 Clash（CLASH）資產在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年後、20 年後價值多少呢？您可以使用我們的價格預測工具來進行 Clash 的長期和短期價格預測。

現在就查看 Clash 價格預測

Clash（CLASH）代幣經濟

了解 Clash（CLASH）的代幣經濟，有助於深入洞察其長期價值與增長潛力。從代幣的分配方式到供應機制，代幣經濟揭示了項目經濟體系的核心結構。立即了解 CLASH 代幣的完整經濟學

如何購買Clash (CLASH)

正在尋找如何購買 Clash？該過程簡單且不麻煩！您可以按照我們的如何購買的分步指南輕鬆在 MEXC 上購買Clash。我們為您提供詳細的說明和影片教程，演示如何在 MEXC 上註冊並使用各種可用的便捷支付選項。

CLASH 兌換為當地貨幣

1 Clash（CLASH）至 VND
1,511.90201
1 Clash（CLASH）至 AUD
A$0.08733008
1 Clash（CLASH）至 GBP
0.04251596
1 Clash（CLASH）至 EUR
0.0488359
1 Clash（CLASH）至 USD
$0.057454
1 Clash（CLASH）至 MYR
RM0.2413068
1 Clash（CLASH）至 TRY
2.40789714
1 Clash（CLASH）至 JPY
¥8.733008
1 Clash（CLASH）至 ARS
ARS$85.75181862
1 Clash（CLASH）至 RUB
4.5532295
1 Clash（CLASH）至 INR
5.06859188
1 Clash（CLASH）至 IDR
Rp957.56628364
1 Clash（CLASH）至 PHP
3.38001882
1 Clash（CLASH）至 EGP
￡E.2.72561776
1 Clash（CLASH）至 BRL
R$0.30795344
1 Clash（CLASH）至 CAD
C$0.07986106
1 Clash（CLASH）至 BDT
7.0294969
1 Clash（CLASH）至 NGN
83.75184488
1 Clash（CLASH）至 COP
$222.68940584
1 Clash（CLASH）至 ZAR
R.0.9882088
1 Clash（CLASH）至 UAH
2.41249346
1 Clash（CLASH）至 TZS
T.Sh.141.86139502
1 Clash（CLASH）至 VES
Bs12.180248
1 Clash（CLASH）至 CLP
$53.949306
1 Clash（CLASH）至 PKR
Rs16.25258752
1 Clash（CLASH）至 KZT
30.88899402
1 Clash（CLASH）至 THB
฿1.87702218
1 Clash（CLASH）至 TWD
NT$1.76268872
1 Clash（CLASH）至 AED
د.إ0.21085618
1 Clash（CLASH）至 CHF
Fr0.04538866
1 Clash（CLASH）至 HKD
HK$0.44584304
1 Clash（CLASH）至 AMD
֏21.94570438
1 Clash（CLASH）至 MAD
.د.م0.52915134
1 Clash（CLASH）至 MXN
$1.05657906
1 Clash（CLASH）至 SAR
ريال0.2154525
1 Clash（CLASH）至 ETB
Br8.7818439
1 Clash（CLASH）至 KES
KSh7.42248226
1 Clash（CLASH）至 JOD
د.أ0.040734886
1 Clash（CLASH）至 PLN
0.20855802
1 Clash（CLASH）至 RON
лв0.25049944
1 Clash（CLASH）至 SEK
kr0.53776944
1 Clash（CLASH）至 BGN
лв0.09652272
1 Clash（CLASH）至 HUF
Ft19.20227588
1 Clash（CLASH）至 CZK
1.19906498
1 Clash（CLASH）至 KWD
د.ك0.017580924
1 Clash（CLASH）至 ILS
0.18730004
1 Clash（CLASH）至 BOB
Bs0.39585806
1 Clash（CLASH）至 AZN
0.0976718
1 Clash（CLASH）至 TJS
SM0.53489674
1 Clash（CLASH）至 GEL
0.15570034
1 Clash（CLASH）至 AOA
Kz52.37334278
1 Clash（CLASH）至 BHD
.د.ب0.021660158
1 Clash（CLASH）至 BMD
$0.057454
1 Clash（CLASH）至 DKK
kr0.36828014
1 Clash（CLASH）至 HNL
L1.50701842
1 Clash（CLASH）至 MUR
2.61300792
1 Clash（CLASH）至 NAD
$0.99510328
1 Clash（CLASH）至 NOK
kr0.57396546
1 Clash（CLASH）至 NZD
$0.09939542
1 Clash（CLASH）至 PAB
B/.0.057454
1 Clash（CLASH）至 PGK
K0.24475404
1 Clash（CLASH）至 QAR
ر.ق0.20913256
1 Clash（CLASH）至 RSD
дин.5.78446872
1 Clash（CLASH）至 UZS
soʻm692.21670826
1 Clash（CLASH）至 ALL
L4.77385286
1 Clash（CLASH）至 ANG
ƒ0.10284266
1 Clash（CLASH）至 AWG
ƒ0.10284266
1 Clash（CLASH）至 BBD
$0.114908
1 Clash（CLASH）至 BAM
KM0.09652272
1 Clash（CLASH）至 BIF
Fr168.972214
1 Clash（CLASH）至 BND
$0.07411566
1 Clash（CLASH）至 BSD
$0.057454
1 Clash（CLASH）至 JMD
$9.19953448
1 Clash（CLASH）至 KHR
230.73871124
1 Clash（CLASH）至 KMF
Fr24.360496
1 Clash（CLASH）至 LAK
1,248.99997502
1 Clash（CLASH）至 LKR
රු17.42062734
1 Clash（CLASH）至 MDL
L0.97901616
1 Clash（CLASH）至 MGA
Ar258.801543
1 Clash（CLASH）至 MOP
P0.45905746
1 Clash（CLASH）至 MVR
0.8790462
1 Clash（CLASH）至 MWK
MK99.4011654
1 Clash（CLASH）至 MZN
MT3.6713106
1 Clash（CLASH）至 NPR
रु8.05447626
1 Clash（CLASH）至 PYG
404.591068
1 Clash（CLASH）至 RWF
Fr83.250846
1 Clash（CLASH）至 SBD
$0.47342096
1 Clash（CLASH）至 SCR
0.79631244
1 Clash（CLASH）至 SRD
$2.28264742
1 Clash（CLASH）至 SVC
$0.50157342
1 Clash（CLASH）至 SZL
L0.99510328
1 Clash（CLASH）至 TMT
m0.20166354
1 Clash（CLASH）至 TND
د.ت0.168570036
1 Clash（CLASH）至 TTD
$0.38896358
1 Clash（CLASH）至 UGX
Sh199.480288
1 Clash（CLASH）至 XAF
Fr32.346602
1 Clash（CLASH）至 XCD
$0.1551258
1 Clash（CLASH）至 XOF
Fr32.346602
1 Clash（CLASH）至 XPF
Fr5.860308
1 Clash（CLASH）至 BWP
P0.8187195
1 Clash（CLASH）至 BZD
$0.114908
1 Clash（CLASH）至 CVE
$5.44721374
1 Clash（CLASH）至 DJF
Fr10.169358
1 Clash（CLASH）至 DOP
$3.67533238
1 Clash（CLASH）至 DZD
د.ج7.46787092
1 Clash（CLASH）至 FJD
$0.13156966
1 Clash（CLASH）至 GNF
Fr499.56253
1 Clash（CLASH）至 GTQ
Q0.43894856
1 Clash（CLASH）至 GYD
$12.00156606
1 Clash（CLASH）至 ISK
kr7.009388

Clash資源

要更深入地瞭解 Clash，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

區塊查詢

人們還問：關於Clash的其他問題

Clash（CLASH）今日價格是多少？
CLASH 實時價格為 0.057454 USD（以 USD 計），根據最新市場數據實時更新。
目前 CLASH 兌 USD 的價格是多少？
目前 CLASH 兌 USD 的價格為 $ 0.057454。查看 MEXC 轉換器 獲取準確的幣種兌換信息。
Clash 的市值是多少？
CLASH 的市值為 -- USD。市值=目前價格 × 流通供應量。市值反映該幣種的總市場價值及其排名。
CLASH 的流通供應量是多少？
CLASH 的流通供應量為 -- USD
CLASH 的歷史最高價（ATH）是多少？
CLASH 的歷史最高價是 -- USD
CLASH 的歷史最低價（ATL）是多少？
CLASH 的歷史最低價是 -- USD
CLASH 的交易量是多少？
CLASH 的 24 小時實時交易量為 $ 89.48K USD
CLASH 今年會漲嗎？
CLASH 是否會上漲取決於市場行情及項目發展。查看 CLASH 價格預測 獲取更深入的分析。
免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

CLASH 兌 USD 計算器

數量

CLASH
CLASH
USD
USD

1 CLASH = 0.057454 USD

交易 CLASH

CLASH/USDT
$0.057447
$0.057447$0.057447
-5.39%

今天就加入MEXC

現貨掛單費率--，吃單費率--
合約掛單費率--，吃單費率--

