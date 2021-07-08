Cobak Token 今日價格

Cobak Token (CBK) 今日實時價格為 NT$ 0.1559，過去 24 小時內變化了 5.40%。目前 CBK 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.1559 每 CBK。

Cobak Token 目前市值在 NT$ 15.59M 排名第 #730，流通供應量為 100.00M CBK。過去 24 小時內，CBK 的交易價格在 NT$ 0.1547（低點）和 NT$ 0.1677（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 521.5327146715，而歷史最低價為 NT$ 5.9685163853608835901。

短期表現方面，CBK 在過去一小時內波動了 -0.13%，過去7 天內波動了 -7.54%。過去一天，總交易量達到 NT$ 54.85K。

Cobak Token（CBK）市場資訊

排名 No.730 市值 NT$ 15.59MNT$ 15.59M NT$ 15.59M 成交量（24H） NT$ 54.85KNT$ 54.85K NT$ 54.85K 完全稀釋市值 NT$ 15.59MNT$ 15.59M NT$ 15.59M 流通量 100.00M 100.00M 100.00M 最大供應量 100,000,000 100,000,000 100,000,000 總供應量 100,000,000 100,000,000 100,000,000 流通率 100.00% 發行日期 2021-07-08 00:00:00 所屬公鏈 ETH

Cobak Token 的目前市值為 NT$ 15.59M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 54.85K。CBK 的流通量為 100.00M，總供應量是 100000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 15.59M。