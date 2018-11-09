BitcoinSV 今日價格

BitcoinSV (BSV) 今日實時價格為 NT$ 14.91，過去 24 小時內變化了 2.47%。目前 BSV 兌 TWD 的匯率為 NT$ 14.91 每 BSV。

BitcoinSV 目前市值在 NT$ 298.83M 排名第 #118，流通供應量為 20.04M BSV。過去 24 小時內，BSV 的交易價格在 NT$ 14.52（低點）和 NT$ 15.44（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 15,717.583389527，而歷史最低價為 NT$ 354.67236452799117827。

短期表現方面，BSV 在過去一小時內波動了 -0.47%，過去7 天內波動了 +10.93%。過去一天，總交易量達到 NT$ 112.06K。

BitcoinSV（BSV）市場資訊

排名 No.118 市值 NT$ 298.83MNT$ 298.83M NT$ 298.83M 成交量（24H） NT$ 112.06KNT$ 112.06K NT$ 112.06K 完全稀釋市值 NT$ 298.83MNT$ 298.83M NT$ 298.83M 流通量 20.04M 20.04M 20.04M 總供應量 20,042,459.375 20,042,459.375 20,042,459.375 市場佔有率 0.01% 發行日期 2018-11-09 00:00:00 發行價格 NT$ 2,822.951NT$ 2,822.951 NT$ 2,822.951 所屬公鏈 BSV

BitcoinSV 的目前市值為 NT$ 298.83M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 112.06K。BSV 的流通量為 20.04M，總供應量是 20042459.375，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 298.83M。