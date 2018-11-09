BitcoinSV實時價格 (BSV)
BitcoinSV (BSV) 今日實時價格為 NT$ 14.91，過去 24 小時內變化了 2.47%。目前 BSV 兌 TWD 的匯率為 NT$ 14.91 每 BSV。
BitcoinSV 目前市值在 NT$ 298.83M 排名第 #118，流通供應量為 20.04M BSV。過去 24 小時內，BSV 的交易價格在 NT$ 14.52（低點）和 NT$ 15.44（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 15,717.583389527，而歷史最低價為 NT$ 354.67236452799117827。
短期表現方面，BSV 在過去一小時內波動了 -0.47%，過去7 天內波動了 +10.93%。過去一天，總交易量達到 NT$ 112.06K。
No.118
0.01%
2018-11-09 00:00:00
BSV
BitcoinSV 的目前市值為 NT$ 298.83M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 112.06K。BSV 的流通量為 20.04M，總供應量是 20042459.375，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 298.83M。
-0.47%
+2.47%
+10.93%
+10.93%
跟蹤 BitcoinSV 當天、30、60 和 90 天的價格變化：
|時間段
|漲跌幅 (TWD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|NT$ +11.49
|+2.47%
|30天
|NT$ +1.28
|+9.39%
|60天
|NT$ +1.85
|+14.16%
|90天
|NT$ -0.83
|-5.28%
今天，BSV 記錄了 NT$ +11.49 (+2.47%) 的變化，反映了其最新的市場活動。
在過去 30 天內，價格變動了 NT$ +1.28 (+9.39%)，顯示了該代幣在短期內的表現。
將視圖擴展到 60 天，BSV 的變化為 NT$ +1.85 (+14.16%)，從而更廣泛地了解其表現。
從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ -0.83 (-5.28%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。
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目前 BSV 市場整體情緒偏向：看漲，看漲 55% | 看跌 45%;
|指標維度
|模型結論
|佔比/閾值
|小白解讀
|KDJ
|金叉
|K > D
|短線動能回暖，溫度上升。
|樞紐點
|S2 ≤ 現價 ＜S1
|位於 S2‑S1 間
|低於中樞，進入低價區。
|StochRSI
|20‑80
|中性區
|正常節奏，無極端信號。
|MACD
|金叉
|DIF > DEA
|多頭動能抬頭。
|BOLL (20,2)
|中軌 < 價格 ≤ 上軌
|中軌與上軌間
|偏強，但未極端。
|RSI (14)
|中性
|30‑70
|處於正常區間，仍有空間。
|MA 組
|0 買
|0‑20% 賣出
|均線全面下排，短期顯著低於長期。
|EMA 組
|1‑2 買
|20‑40% 賣出
|多數均線向下，順排偏空。
BSV_USDT在4小時周期運行於15.02美元。價格位於S1樞紐點15.0733下方，處於由中枢15.2666與S2支撐14.8266構成的區間下沿。短期均線組呈現買入信號排列，長期均線組則維持中性狀態，指標之間存在層級分化。 MACD形成金叉結構，多頭動能開始累積。RSI讀數處於中性區域，未出現超買或超賣的極端值。KDJ與StochRSI指標同步向上發散，顯示短線買盤力量集中。布林帶開口收窄後走平，波動率維持低位震盪狀態，市場缺乏單邊突破所需的能量爆發。 上方最近阻力位為S1樞紐點15.0733，距離現價0.35%。突破該位置後將測試中枢15.2666，距離現價1.64%。下方最近支撐位為S2樞紐點14.8266，距離現價1.29%。若跌破該價位，遠端參考R2對應反向支撐15.7066將成為後續觀察重點，當前價格緊貼端多空分界線運行。
本內容由 AI 基於歷史與目前市場數據生成，僅供參考，不構成任何投資建議。
在 2040 年，BitcoinSV 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --。
Bitcoin SV (BSV) 是一種在2018年11月從Bitcoin Cash (BCH)硬分叉出來的加密貨幣。Bitcoin SV中的 'SV' 代表 "Satoshi Vision"，反映了該項目的使命是忠實於比特幣的匿名創建者Satoshi Nakamoto的原始設計和願景。BSV旨在提供一種穩定的協議，具有巨大的可擴展性，支持一種新型的點對點電子現金系統。它被設計來有效且低成本地處理大量交易，使其適合需要強大區塊鏈解決方案的企業和應用。Bitcoin SV的發行模型遵循與比特幣相同的減半計劃，供應量上限為2100萬枚硬幣。
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""比特幣 SV 是比特幣現金（BCH）的全節點實現，並將致力於秉承中本聰在 2008 年白皮書中所闡述的比特幣願景。本項目命名為 SV，即“Satoshi Vision”（中本聰願景），體現其肩負著踐行比特幣願景的使命。應比特幣現金（BCH）礦業巨頭 CoinGeek 及其他礦工的要求，團隊創建了比特幣 SV，旨在為礦工提供明確的比特幣現金（BCH）實現選擇，並允許企業在其穩固可靠的基礎上構建應用程式和網站。""
要更深入地瞭解 BitcoinSV，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：
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