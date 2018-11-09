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BitcoinSV 目前實時價格為 14.91 TWD。BSV 市值為 298,833,069.28125 TWD。追蹤台灣的 BSV 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！BitcoinSV 目前實時價格為 14.91 TWD。BSV 市值為 298,833,069.28125 TWD。追蹤台灣的 BSV 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！

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BitcoinSV 圖標

BitcoinSV實時價格 (BSV)

1 BSV 兌換為 TWD 的實時價格：

NT$476.6727
NT$476.6727NT$476.6727
+2.47%1D
TWD
BitcoinSV (BSV) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2026-08-14 21:29:47 (UTC+8)

BitcoinSV 今日價格

BitcoinSV (BSV) 今日實時價格為 NT$ 14.91，過去 24 小時內變化了 2.47%。目前 BSV 兌 TWD 的匯率為 NT$ 14.91 每 BSV。

BitcoinSV 目前市值在 NT$ 298.83M 排名第 #118，流通供應量為 20.04M BSV。過去 24 小時內，BSV 的交易價格在 NT$ 14.52（低點）和 NT$ 15.44（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 15,717.583389527，而歷史最低價為 NT$ 354.67236452799117827

短期表現方面，BSV 在過去一小時內波動了 -0.47%，過去7 天內波動了 +10.93%。過去一天，總交易量達到 NT$ 112.06K

BitcoinSV（BSV）市場資訊

No.118

NT$ 298.83M
NT$ 298.83MNT$ 298.83M

NT$ 112.06K
NT$ 112.06KNT$ 112.06K

NT$ 298.83M
NT$ 298.83MNT$ 298.83M

20.04M
20.04M 20.04M

20,042,459.375
20,042,459.375 20,042,459.375

0.01%

2018-11-09 00:00:00

NT$ 2,822.951
NT$ 2,822.951NT$ 2,822.951

BSV

BitcoinSV 的目前市值為 NT$ 298.83M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 112.06K。BSV 的流通量為 20.04M，總供應量是 20042459.375，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 298.83M

BitcoinSV 價格歷史 TWD

24 小時價格變化區間：
NT$ 14.52
NT$ 14.52NT$ 14.52
24H最低價
NT$ 15.44
NT$ 15.44NT$ 15.44
24H最高價

NT$ 14.52
NT$ 14.52NT$ 14.52

NT$ 15.44
NT$ 15.44NT$ 15.44

NT$ 15,717.583389527
NT$ 15,717.583389527NT$ 15,717.583389527

NT$ 354.67236452799117827
NT$ 354.67236452799117827NT$ 354.67236452799117827

-0.47%

+2.47%

+10.93%

+10.93%

BitcoinSV（BSV）價格歷史 TWD

跟蹤 BitcoinSV 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (TWD)漲跌幅 (%)
今日NT$ +11.49+2.47%
30天NT$ +1.28+9.39%
60天NT$ +1.85+14.16%
90天NT$ -0.83-5.28%
BitcoinSV 今日價格變化

今天，BSV 記錄了 NT$ +11.49 (+2.47%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

BitcoinSV 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 NT$ +1.28 (+9.39%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

BitcoinSV 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，BSV 的變化為 NT$ +1.85 (+14.16%)，從而更廣泛地了解其表現。

BitcoinSV 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ -0.83 (-5.28%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 BitcoinSV（BSV）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 BitcoinSV 價格歷史頁面

BitcoinSV 分析

本分析利用人工智慧模型評估 BitcoinSV 近期的價格走勢、成交量動態和市場情緒。實時數據處理突顯新興趨勢和潛在交易機會，助力您做出更明智、更及時的決策。

BitcoinSV 今日市場趨勢：看漲還是看跌？

目前 BSV 市場整體情緒偏向：看漲，看漲 55% | 看跌 45%;

指標維度模型結論佔比/閾值小白解讀
KDJ金叉K > D短線動能回暖，溫度上升。
樞紐點S2 ≤ 現價 ＜S1位於 S2‑S1 間低於中樞，進入低價區。
StochRSI20‑80中性區正常節奏，無極端信號。
MACD金叉DIF > DEA多頭動能抬頭。
BOLL (20,2)中軌 < 價格 ≤ 上軌中軌與上軌間偏強，但未極端。
RSI (14)中性30‑70處於正常區間，仍有空間。
MA 組0 買0‑20% 賣出均線全面下排，短期顯著低於長期。
EMA 組1‑2 買20‑40% 賣出多數均線向下，順排偏空。

BSV_USDT在4小時周期運行於15.02美元。價格位於S1樞紐點15.0733下方，處於由中枢15.2666與S2支撐14.8266構成的區間下沿。短期均線組呈現買入信號排列，長期均線組則維持中性狀態，指標之間存在層級分化。 MACD形成金叉結構，多頭動能開始累積。RSI讀數處於中性區域，未出現超買或超賣的極端值。KDJ與StochRSI指標同步向上發散，顯示短線買盤力量集中。布林帶開口收窄後走平，波動率維持低位震盪狀態，市場缺乏單邊突破所需的能量爆發。 上方最近阻力位為S1樞紐點15.0733，距離現價0.35%。突破該位置後將測試中枢15.2666，距離現價1.64%。下方最近支撐位為S2樞紐點14.8266，距離現價1.29%。若跌破該價位，遠端參考R2對應反向支撐15.7066將成為後續觀察重點，當前價格緊貼端多空分界線運行。

本內容由 AI 基於歷史與目前市場數據生成，僅供參考，不構成任何投資建議。

哪些因素影響 BitcoinSV 的價格？

BSV 的價格受到多項關鍵因素的影響：

1. 市場情緒與投資者信心
2. 監管動態與法律明確性
3. 網路採用度與交易量
4. 採礦難度與算力變化
5. 其他加密貨幣的競爭
6. 技術發展與升級
7. 媒體報導與公眾觀感
8. 整體加密貨幣市場趨勢
9. 交易量與流動性
10. 機構投資與合作夥伴關係

這些因素相互作用，共同塑造了價格波動以及長期的價值趨勢。

為什麼人們想知道 BitcoinSV 今天的價格？

人們希望了解今日的BSV價格，主要有以下幾個關鍵原因：交易決策、投資組合管理、投資時機選擇、市場分析，以及盈虧計算。日內交易者需要即時價格來決定進場與離場點。長期投資者則會追蹤投資績效，並評估是否需要進行再平衡。

BitcoinSV 的價格預測

BitcoinSV（BSV）2030 年價格預測（4 年後）
根據上述價格預測模型，BSV 在 2030 年的目標價格為 NT$ --，預計增長率為 0.00%
BitcoinSV (BSV) 2040 年價格預測（ 14 年後）

在 2040 年，BitcoinSV 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --

MEXC 工具
用戶可以使用 MEXC 的價格預測工具和 AI 市場洞察，獲取實時情景預測和更個性化的分析。
免責聲明：這些情景僅供參考；加密貨幣波動較大——請在做出決策前自行研究 (DYOR)。
想知道 BitcoinSV 在 2026–2027 年的價格會達到多少？點擊 BitcoinSV 價格預測，訪問我們的價格預測頁面，查看 BSV 2026–2027 年價格的預測。

關於 BitcoinSV

Bitcoin SV (BSV) 是一種在2018年11月從Bitcoin Cash (BCH)硬分叉出來的加密貨幣。Bitcoin SV中的 'SV' 代表 "Satoshi Vision"，反映了該項目的使命是忠實於比特幣的匿名創建者Satoshi Nakamoto的原始設計和願景。BSV旨在提供一種穩定的協議，具有巨大的可擴展性，支持一種新型的點對點電子現金系統。它被設計來有效且低成本地處理大量交易，使其適合需要強大區塊鏈解決方案的企業和應用。Bitcoin SV的發行模型遵循與比特幣相同的減半計劃，供應量上限為2100萬枚硬幣。

如何在台灣購買和投資 BitcoinSV

準備好開始使用 BitcoinSV 了嗎？在 MEXC 購買 BSV 快捷方便，新手也能輕鬆上手。首次購買後即可立即開始交易。欲了解更多資訊，請查看我們關於如何購買 BitcoinSV 的完整指南。以下是 5 步快速概覽，助您開啟 BitcoinSV (BSV) 購買之旅。

步驟一

註冊帳戶並完成 KYC

在 MEXC 上註冊賬戶並完成身份認證（KYC）。您可以通過 MEXC 官方網站或 MEXC App 使用手機號碼或電子郵件註冊。
步驟二

向錢包添加 USDT、USDC 或 USDE

USDT、USDC 和 USDE 是 MEXC 交易的基礎。您可以透過銀行轉帳、OTC 或 P2P 交易購買 USDT、USDC 或 USDE。
步驟三

進入現貨交易

在 MEXC 官網，點擊頂部導航欄的【現貨交易】，並搜尋您想要的代幣。
步驟四

選擇代幣

MEXC 提供超過 -- 種代幣供您選擇。您可以輕鬆購買比特幣、以太坊和各種熱門代幣。
步驟五

完成購買

輸入您想購買的代幣數量或等值的當地貨幣金額。點擊【買入】，BitcoinSV 將立即存入您的錢包。
BitcoinSV (BSV) 購買教程

BitcoinSV 能做什麼？

擁有 BitcoinSV 可以讓您在購買和持有方面擁有更多選擇。您可以在數百個市場交易 BTC，透過靈活的質押和儲蓄產品賺取被動收益，或利用專業的交易工具來增值您的資產。無論您是新手還是經驗豐富的專業投資者，MEXC 都能讓您輕鬆最大化您的加密貨幣潛力。以下是充分利用比特幣代幣的四種最佳方式。

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  • MEXC Launchpool

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    質押代幣，賺取豐厚的空投獎勵。

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    在新代幣正式上線前，搶先買賣。

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在 MEXC 上購買 BitcoinSV (BSV) 意味着相同資金買到更多代幣。作為市場上費用最低的加密貨幣平台之一，MEXC 可以幫助您從首次交易開始就降低成本。

現貨交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
吃單方 (Taker)
合約交易手續費：
--
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什麼是BitcoinSV (BSV)

""比特幣 SV 是比特幣現金（BCH）的全節點實現，並將致力於秉承中本聰在 2008 年白皮書中所闡述的比特幣願景。本項目命名為 SV，即“Satoshi Vision”（中本聰願景），體現其肩負著踐行比特幣願景的使命。應比特幣現金（BCH）礦業巨頭 CoinGeek 及其他礦工的要求，團隊創建了比特幣 SV，旨在為礦工提供明確的比特幣現金（BCH）實現選擇，並允許企業在其穩固可靠的基礎上構建應用程式和網站。""

BitcoinSV資源

要更深入地瞭解 BitcoinSV，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

官方BitcoinSV網站
區塊查詢

類別 :

Bitcoin ForkProof of Work (PoW)Smart Contract Platform

人們還問：關於BitcoinSV的其他問題

頁面數據最近更新時間：2026-08-14 21:29:47 (UTC+8)

BitcoinSV（BSV）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
02-11 14:20:00行業動態
過去 24 小時內，CEX 淨流出 59,400 ETH
02-10 18:39:21鏈上數據
昨日，比特幣現貨ETF錄得1.449億美元淨流入，而以太坊ETF錄得5,700萬美元淨流入
02-04 11:04:00行業動態
加密恐懼指數再次降至 14,市場仍處於「極度恐懼」區域
02-04 00:48:00行業動態
過去24小時全網爆倉2.85億美元,多空雙殺
02-01 01:12:00行業動態
比特幣跌破先前低點80,600美元,創下自2025年4月11日以來新低
01-28 07:44:00行業動態
美元指數創下自2022年2月以來最低水平，加密貨幣市場持續上漲

探索有關 BitcoinSV 的更多資訊

BSVUSDT（合約交易）

使用槓桿做多或做空 BSV。在 MEXC 上探索 BSVUSDT 合約交易，把握市場波動機會。

在 MEXC 上交易 BitcoinSV (BSV) 盤口

探索現貨和合約市場，查看 BitcoinSV 的實時價格、交易量，並直接進行交易。

交易對
價格
24 小時漲跌幅
24 小時交易量
BSV/USDT
NT$476.6727
NT$476.6727NT$476.6727
+2.61%
7.47K (USDT)

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NT$2.9150246
NT$2.9150246NT$2.9150246

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utility token

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NT$0.175835
NT$0.175835NT$0.175835

-6.82%

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Thinking Cat

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NT$0.4741151
NT$0.4741151NT$0.4741151

-23.16%

up

up

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NT$8.986767
NT$8.986767NT$8.986767

+20.85%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

NT$9.2828092
NT$9.2828092NT$9.2828092

+4.33%

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今日加密貨幣上漲榜單

Fusionist

Fusionist

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NT$8.8246791
NT$8.8246791NT$8.8246791

+138.42%

AKEDO

AKEDO

AKE

NT$0.371830282
NT$0.371830282NT$0.371830282

+78.14%

Velvet

Velvet

VELVET

NT$30.0095996
NT$30.0095996NT$30.0095996

+32.80%

Heima

Heima

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NT$5.0442266
NT$5.0442266NT$5.0442266

+28.97%

Humanity

Humanity

H

NT$3.7136352
NT$3.7136352NT$3.7136352

+21.60%

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

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BSV
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