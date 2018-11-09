""比特幣 SV 是比特幣現金（BCH）的全節點實現，並將致力於秉承中本聰在 2008 年白皮書中所闡述的比特幣願景。本項目命名為 SV，即“Satoshi Vision”（中本聰願景），體現其肩負著踐行比特幣願景的使命。應比特幣現金（BCH）礦業巨頭 CoinGeek 及其他礦工的要求，團隊創建了比特幣 SV，旨在為礦工提供明確的比特幣現金（BCH）實現選擇，並允許企業在其穩固可靠的基礎上構建應用程式和網站。""