BluWhale 是 Web3 的智慧層（Intelligence Layer），透過資源編排與模型上下文協議（Model Context Protocol），為智慧應用程式、AI 代理和模型提供動能，並實現鏈上擴展。在過去幾年中，BluWhale 已將其 AI 網路（雙邊市場）發展至 4,780 個企業帳號與 超過 3,500,000 個獨立錢包，同時將 8 億以上的錢包處理為橫跨 37 條鏈的通用圖結構。雖然 The Graph、OriginTrail 與 MindNetwork 也設計了類似的基礎設施，但它們在 AI 擴展性上嚴重受限，原因在於子圖能夠鑄造與運作的節點數量與速度有限。