Brazil National Fan 今日價格

Brazil National Fan (BFT) 今日實時價格為 NT$ 0.0013758，過去 24 小時內變化了 5.15%。目前 BFT 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.0013758 每 BFT。

Brazil National Fan 目前市值在 NT$ 39.59K 排名第 #2620，流通供應量為 28.77M BFT。過去 24 小時內，BFT 的交易價格在 NT$ 0.0013069（低點）和 NT$ 0.0014265（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 54.769481557041303641，而歷史最低價為 NT$ 0.1825246158307407508。

短期表現方面，BFT 在過去一小時內波動了 -0.25%，過去7 天內波動了 +8.69%。過去一天，總交易量達到 NT$ 53.05K。

Brazil National Fan（BFT）市場資訊

排名 No.2620 市值 NT$ 39.59KNT$ 39.59K NT$ 39.59K 成交量（24H） NT$ 53.05KNT$ 53.05K NT$ 53.05K 完全稀釋市值 NT$ 137.58KNT$ 137.58K NT$ 137.58K 流通量 28.77M 28.77M 28.77M 最大供應量 100,000,000 100,000,000 100,000,000 總供應量 28,772,500 28,772,500 28,772,500 流通率 28.77% 所屬公鏈 BITCI

Brazil National Fan 的目前市值為 NT$ 39.59K, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 53.05K。BFT 的流通量為 28.77M，總供應量是 28772500，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 137.58K。