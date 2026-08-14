Acala Token 今日價格

Acala Token (ACA) 今日實時價格為 NT$ 0.0004609，過去 24 小時內變化了 0.66%。目前 ACA 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.0004609 每 ACA。

Acala Token 目前市值在 NT$ 537.72K 排名第 #1996，流通供應量為 1.17B ACA。過去 24 小時內，ACA 的交易價格在 NT$ 0.0004098（低點）和 NT$ 0.0004888（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 99.10369352418416964，而歷史最低價為 NT$ 0.017575615490707874。

短期表現方面，ACA 在過去一小時內波動了 +3.50%，過去7 天內波動了 +56.50%。過去一天，總交易量達到 NT$ 59.09K。

Acala Token（ACA）市場資訊

排名 No.1996 市值 NT$ 537.72KNT$ 537.72K NT$ 537.72K 成交量（24H） NT$ 59.09KNT$ 59.09K NT$ 59.09K 完全稀釋市值 NT$ 737.44KNT$ 737.44K NT$ 737.44K 流通量 1.17B 1.17B 1.17B 總供應量 1,600,000,000 1,600,000,000 1,600,000,000 所屬公鏈 ACALA

Acala Token 的目前市值為 NT$ 537.72K, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 59.09K。ACA 的流通量為 1.17B，總供應量是 1600000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 737.44K。