ABBC Coin 今日價格

ABBC Coin (ABBC) 今日實時價格為 NT$ 0.00396，過去 24 小時內變化了 17.12%。目前 ABBC 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.00396 每 ABBC。

ABBC Coin 目前市值在 NT$ 3.59M 排名第 #1354，流通供應量為 905.30M ABBC。過去 24 小時內，ABBC 的交易價格在 NT$ 0.00327（低點）和 NT$ 0.004（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 65.6525516，而歷史最低價為 NT$ 0.0227149309402363252。

短期表現方面，ABBC 在過去一小時內波動了 0.00%，過去7 天內波動了 +28.61%。過去一天，總交易量達到 NT$ 503.39。

ABBC Coin（ABBC）市場資訊

排名 No.1354 市值 NT$ 3.59MNT$ 3.59M NT$ 3.59M 成交量（24H） NT$ 503.39NT$ 503.39 NT$ 503.39 完全稀釋市值 NT$ 4.85MNT$ 4.85M NT$ 4.85M 流通量 905.30M 905.30M 905.30M 最大供應量 1,225,109,279 1,225,109,279 1,225,109,279 總供應量 907,217,636.86000007 907,217,636.86000007 907,217,636.86000007 流通率 73.89% 所屬公鏈 ABBC

ABBC Coin 的目前市值為 NT$ 3.59M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 503.39。ABBC 的流通量為 905.30M，總供應量是 907217636.86000007，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 4.85M。