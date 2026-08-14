01 今日價格

01 (01) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.00%。目前 01 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 01。

01 目前市值在 $ 48,233 排名第 #-，流通供應量為 450.00M 01。過去 24 小時內，01 的交易價格在 $ 0.0（低點）和 $ 0.0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，01 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 +2.26%。過去一天，總交易量達到 $ 25.04。

01（01）市場資訊

市值 $ 48.23K$ 48.23K $ 48.23K 成交量（24H） $ 25.04$ 25.04 $ 25.04 完全稀釋市值 $ 107.18K$ 107.18K $ 107.18K 流通量 450.00M 450.00M 450.00M 總供應量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

01 的目前市值為 $ 48.23K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 25.04。01 的流通量為 450.00M，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 107.18K。