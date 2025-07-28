什麼是 Sapien？一個構建去中心化 AI 數據經濟的超級工廠









隨着生成式 AI 與大型語言模型（LLM）的爆發式增長，全球對高質量訓練數據的需求正以指數級攀升。然而，傳統數據生產體系已暴露出結構性矛盾：優質數據被少數科技巨頭壟斷，價格高昂且獲取渠道封閉；眾包平台因缺乏信任機制導致數據質量參差不齊，模型訓練效率低下；更關鍵的是，現有數據集多基於英美文化語境構建，存在顯著的地理與文化偏見，難以支撐 AI 在全球市場的泛化應用。





在此背景下，Sapien 以「去中心化數據鑄造廠」爲定位，提出了「去中心化+經濟激勵+聲譽機制」的三位一體數據生成方案。通過區塊鏈技術、全球化社區協作與經濟激勵機制，構建了一個開放、可信、高質量的數據生產網路，試圖打破中心化數據控制的舊範式，爲 AI 時代提供基礎設施級解決方案。

















Sapien 已聚集來自 110 多個國家的用戶，形成一個全球化的「AI 工人」社區（Sapiens）。他們透過平台接收任務、執行數據標註、獲得激勵。該社區每日完成超百萬條任務，累計產出 8,000 萬條任務，覆蓋文本、圖像、音訊、影片及 3D/4D 等複雜模態。其用戶增長呈現顯著網路效應：每新增 1 萬名用戶，平台任務完成效率提升 8%，形成「數據生產-質量反饋-模型優化」的閉環飛輪。













Sapien 的數據任務系統採用遊戲化設計，透過「等級-經驗值-聲譽值-任務挑戰」四維激勵機制，將數據標註轉化爲可積累、可競技的數位化勞動。





用戶可透過以下路徑深度參與：





任務解鎖機制：完成基礎任務積累經驗值，逐步解鎖高價值任務包（如醫療影像標註）；

對抗式評審：參與「標註競技場」，與其他用戶比拼準確率，優勝者獲得額外代幣獎勵；

虛擬身分系統：未來計劃引入 NFT 身分勳章、鏈上成就證書等社交資產，構建「數據版 StepN 」式元宇宙體驗。













爲 AI Worker 提供按需任務，如文本清洗、圖像標註、語音轉寫等。任務依據難度不同，獎勵與積分也不同。









採用雙向驗證機制：完成者提交任務後，系統將交叉分配給 QA 用戶進行復審，確保精度並反饋聲譽分。









企業可通過 SDK 或 API 接入 Sapien 平台，發起自定義數據需求，接收已驗證的結構化數據，廣泛應用於 LLM、自動駕駛、醫療、金融等行業。













代幣名稱：SAPIEN









積分 Points：用戶完成任務後獲得，未來可兌換爲 SAPIEN 代幣

質押 Staking：高聲譽用戶可質押 SAPIEN 獲取任務優先權與獎勵倍率

治理 Voting：SAPIEN 持有者可參與平台參數投票，如獎勵倍率、任務類型設定等

分潤機制：未來平台部分企業收入將按代幣持有比例分配給長期持倉用戶









Sapien 將向早期參與者和優質任務貢獻者發放代幣空投。





根據官方披露的空投標準，以下人群將優先受益：高活躍用戶、高準確度用戶、完成特定挑戰任務用戶、與知名公會綁定帳號的 Web3 用戶、鏈上活躍錢包或 Base 網路老用戶。預計空投將在代幣上線前通過積分快照完成。









Sapien 並不僅僅是一個數據標註平台，而是試圖打造「全球最大的數據 Layer」，爲整個 AI 時代提供一套「共識式數據生產體系」。未來，Sapien 成爲 AI 基礎設施的關鍵組成部分，其項目路線圖如下：





1）SAPIEN 代幣上線 + 質押機制部署

3）DAO 治理上線，社區共建任務設計與分潤模型

4）與 AI 項目進行深度協同





