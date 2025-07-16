瘋狂吸金，浪潮再起， Base Season 來了？

短短數月，Base 迅速躍升爲以太坊兼容生態的領跑者，TVL（總鎖定價值）突破 48 億美金，超越了 Arbitrum 和 Optimism，成爲 Layer 2 市場中最具競爭力的新巨頭。這一顯著成就不僅彰顯了 Base 在技術實力和市場認可度方面的卓越表現，也使其成爲區塊鏈領域中最引人注目的財富賽道之一。 Base的崛起之路 Base 於 2023 年第三季度由知名加密貨幣交易所 Coinba短短數月，Base 迅速躍升爲以太坊兼容生態的領跑者，TVL（總鎖定價值）突破 48 億美金，超越了 Arbitrum 和 Optimism，成爲 Layer 2 市場中最具競爭力的新巨頭。這一顯著成就不僅彰顯了 Base 在技術實力和市場認可度方面的卓越表現，也使其成爲區塊鏈領域中最引人注目的財富賽道之一。 Base的崛起之路 Base 於 2023 年第三季度由知名加密貨幣交易所 Coinba
短短數月，Base 迅速躍升爲以太坊兼容生態的領跑者，TVL（總鎖定價值）突破 48 億美金，超越了 Arbitrum 和 Optimism，成爲 Layer 2 市場中最具競爭力的新巨頭。這一顯著成就不僅彰顯了 Base 在技術實力和市場認可度方面的卓越表現，也使其成爲區塊鏈領域中最引人注目的財富賽道之一。

Base的崛起之路


Base 於 2023 年第三季度由知名加密貨幣交易所 Coinbase 推出，是基於 Optimism Stack 構建的以太坊 L2 鏈。儘管作爲後來者，Base卻憑藉驚人的發展速度和卓越的技術實力在 Layer 2 領域嶄露頭角，迅速在市場中站穩了腳跟。

1.Base TVL 激增


Base 生態的資金流動狀況非常引人注目。自其問世以來，Base 生態經歷了顯著的變化，從 2024 年 4 月起，Base的總鎖定價值（TVL）展現出了蓬勃的增長態勢，這一趨勢不僅持續穩定，而且勢頭強勁。截至 12 月初，Base 的總鎖定價值（TVL）已經突破了 48 億美元，遠遠超過最大的競爭對手 Arbitrum。



2.Base 交易量的飆升


Base 的資金增長並非空穴來風，而是與平臺交易量的飆升緊密相連。近期，Base 網絡的交易量表現尤爲搶眼，特別是在 2024 年 11 月 26 日，Base 網絡單日交易量達到了 1144 萬筆的驚人紀錄。


與此同時，Base的鏈上交易量也呈現出爆炸式增長的態勢。2024 年 11 月13日，Base 網絡的單日交易量一舉突破了21.6億美元，刷新了平臺的歷史記錄。值得注意的是，據 Artemis 數據顯示，Base 在 2024 年 11 月淨資本流入已超越 Solana，月度流入流速也在持續增加。


3.生態系統的多元化發展


Base 生態不僅侷限於 DeFi 領域，其活躍的鏈上應用中，66%均屬於非DeFi範疇。在 NFT、社交和 AI 等領域，Base網絡均展現出了卓越的表現。這種多元化的生態佈局，爲 Base 的發展注入了新的活力。



近期，Base 生態中的 AI 代幣普遍上漲，其造富效應尤爲突出。在這一波上漲行情中， VIRTUALAIXBTLUNA 爲代表的Base 系代幣均實現了顯著的增值，標誌著 Base 生態內 AI 代幣價值的強勁復甦與增長。

Base的競爭優勢


1.背靠 Coinbase


作爲 Coinbase 傾力打造的 Layer 2 解決方案，Base 擁有得天獨厚的市場優勢。Coinbase 作爲全球領先的加密貨幣交易所，不僅擁有龐大的用戶群體與深厚的品牌影響力，更爲 Base 提供了強大的市場推廣與資金支持。這使得Base能夠在競爭激烈的區塊鏈市場中迅速站穩腳跟，並持續壯大。

2.Base 上 Meme 幣的興起


Base 生態的另一個顯著亮點是其平臺上涌現出的一系列創新項目，特別是在 Meme 幣與 AI 領域的突破性應用。隨著Base 生態的蓬勃發展，Virtuals Protocol 和 Clanker 等新興項目迅速崛起，不僅豐富了 Meme 幣的應用場景，還推動了流量的快速增長；同時，AI Agent 這一新興賽道的加入，更是爲 Base 生態吸引了爆發式的關注。

3.生態優勢和技術支持


Base 作爲一個基於 Optimism 的 Rollup 網絡，充分利用了 Optimism 的技術優勢，提供了高效的交易結算能力與低廉的交易費用。此外，Base 的生態建設也爲其贏得了獨特的競爭優勢。它不僅吸引了 DeFi、NFT 等傳統加密應用的加入，還成功吸引了 Meme 幣、AI 等新興項目的青睞。Base 的低門檻、高效率以及創新機制爲這些新興項目提供了理想的落地平臺，推動了其生態的不斷擴展與壯大。

寫在最後


Base 的爆發確實是一個值得關注的現象，它不僅代表了技術上的突破，也反映了市場對於創新的強烈需求。從資金流入到交易量的激增，Base 的崛起無疑爲區塊鏈行業帶來了新的活力和無限可能。在這場區塊鏈技術革新與應用的浪潮中，MEXC 交易所作爲區塊鏈資產交易的領軍平臺，發揮了舉足輕重的作用。以超高速上幣能力著稱的 MEXC，積極擁抱 Base 生態項目，展現了其對新興熱門資產的敏銳洞察與前瞻佈局。

現在，MEXC 還推出了行業內最低的手續費率，極大地降低了用戶涉足 Base 等前沿區塊鏈項目交易的門檻，使得更多投資者能夠輕鬆參與其中。選擇 MEXC，即意味著能夠緊貼市場動態，享受極致的交易效率與頂級的安全保障，爲您的加密貨幣投資之旅鋪設一條更加平穩且高效的道路。

