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AICoin 是一個基於區塊鏈的項目，專注於人工智能和區塊鏈技術的交叉。 AICoin 的生態系統包括一系列產品和服務，包括 AICoin Chat、AICoin Wallet、AICoinNFT、AICoin Exchange 和 AICoinDAO 等。 我們的最終目標是通過為每個人帶來人工智能和加密貨幣的好處，創造一個更加去中心化、透明和高效的世界。
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