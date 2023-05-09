AICoin 是一個基於區塊鏈的項目，專注於人工智能和區塊鏈技術的交叉。 AICoin 的生態系統包括一系列產品和服務，包括 AICoin Chat、AICoin Wallet、AICoinNFT、AICoin Exchange 和 AICoinDAO 等。 我們的最終目標是通過為每個人帶來人工智能和加密貨幣的好處，創造一個更加去中心化、透明和高效的世界。