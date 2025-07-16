什麼是區塊鏈網絡交易費用？





區塊鏈網絡交易費用也稱礦工費，是用戶在BTC/ETH等數字貨幣轉賬過程中支付給區塊鏈礦工/驗證者的費用，類似銀行中的轉賬手續費。





通常情況下，區塊鏈網絡由分布式節點維護，節點維護者也是礦工，他們負責檢查交易信息的正確性，同時將您的交易信息打包並放上區塊鏈完成交易轉賬。









收取交易費用主要是以下兩個原因：





其一，提高作惡成本。





如果沒有交易費用，作惡者可能會使用幾個錢包多次進行小額轉賬，比如一次轉賬0.000001個BTC。這樣左手換右手並沒有任何損失，但是會占用大量區塊鏈網絡資源，造成網絡擁堵，導致真正的交易者無法交易。有了礦工費，將杜絕惡意刷交易的現象，因為惡意刷交易將付出巨大的成本。





其二，對礦工和節點的獎勵。





礦工和節點在向區塊鏈網絡廣播交易信息時，需要付出一定的資源和勞動。因此，為了鼓勵礦工和節點對交易信息進行打包，在每一筆交易中才會有部分的交易費用來獎勵礦工和節點的付出。









不同的區塊鏈網絡，交易費用的計算稍有不同，這裡介紹兩種主流數字貨幣：比特幣（BTC）和以太坊（ETH）的交易費用計算方式。









需要說明的是，比特幣區塊鏈中並沒有強制規定要求繳納手續費，理論上無需手續費也可以進行比特幣轉賬。但隨着比特幣交易的興起，礦工開始優先打包有手續費的交易。因此，現在不支付手續費幾乎無法完成比特幣交易。









除字節大小外，礦工費率也將影響比特幣的交易費用，礦工費率是指每字節交易所需要消耗的sat（sat是比特幣的最小單位，1Sat=0.00000001 BTC）。礦工費率和比特幣網絡擁堵情況相關，如果交易比特幣的人過多，比特幣網絡將可能造成擁堵，這時如果您想儘快確認交易，則可以選擇提高礦工費率，礦工將會優先打包您的交易。當然，您也可以等待比特幣網絡恢復正常，然後礦工依次打包。





總而言之，比特幣區塊鏈交易費用=字節大小*礦工費率。









和比特幣相比，以太坊的區塊鏈交易費用計算相對複雜。在計算交易費用過程中，以太坊區塊鏈網絡引入了以下幾個概念：①Gwei②基礎費③優先費（小費）④Gas限額。





①Gwei





如同Sat是比特幣的最小單位，Gwei是以太坊的最小單位，1Gwei=0.000000001 ETH。以太坊區塊鏈交易費用正是由Gwei 標明。





②基礎費





每個區塊都有一個基礎費作為底價。如果您想將交易添加到以太坊區塊中，交易費用（燃料費用）報價必須至少等於基礎費。基礎費由一個公式計算，該公式將前一個區塊的大小（所有交易中使用的燃料數量）與目標大小進行比較。如果超過目標區塊大小，每個區塊的基礎費將最多增加 12.5%。





③優先費（小費）





倫敦升級過後，以太坊引入了優先費（小費），激勵礦工將交易添加到區塊中。小費是可選項，也可以設置為零。如果您需要優先執行交易，可以提供更高的小費，力爭礦工優先打包您的交易。





④Gas限額





Gas限額是指你願意在交易中消耗的最大費用數量。因為涉及智能合約的交易需要更多的計算資源，因此相比簡單的支付，他們需要更高的限額。一般來說，標準以太坊的轉賬要求Gas下限值為21,000Gwei，上限值用戶可以自行設定。





綜合以上四個要素，以太坊區塊鏈交易費用=Gas 限額*（基本費用 + 小費費用）。



