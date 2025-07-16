比特幣和以太坊的區別

比特幣和以太坊目前穩居數字貨幣前二，不少人最先接觸的也是這兩個數字貨幣。雖然比特幣和以太坊地位相似，但兩者在定位、共識機制和記賬模型上有着巨大差別。從定位來看，比特幣更像收藏品，以太坊更類似一個通用的平台；從共識機制方面講，比特幣採用更「傳統」的工作量證明機制，以太坊則是選取權益證明機制；在記賬方式上，比特幣是UTXO模型，而以太坊是賬戶模型。讓我們從本文來看兩者的具體差異。 1. 數字黃金和智能比特幣和以太坊目前穩居數字貨幣前二，不少人最先接觸的也是這兩個數字貨幣。雖然比特幣和以太坊地位相似，但兩者在定位、共識機制和記賬模型上有着巨大差別。從定位來看，比特幣更像收藏品，以太坊更類似一個通用的平台；從共識機制方面講，比特幣採用更「傳統」的工作量證明機制，以太坊則是選取權益證明機制；在記賬方式上，比特幣是UTXO模型，而以太坊是賬戶模型。讓我們從本文來看兩者的具體差異。 1. 數字黃金和智能
比特幣和以太坊目前穩居數字貨幣前二，不少人最先接觸的也是這兩個數字貨幣。雖然比特幣和以太坊地位相似，但兩者在定位、共識機制和記賬模型上有着巨大差別。從定位來看，比特幣更像收藏品，以太坊更類似一個通用的平台；從共識機制方面講，比特幣採用更「傳統」的工作量證明機制，以太坊則是選取權益證明機制；在記賬方式上，比特幣是UTXO模型，而以太坊是賬戶模型。讓我們從本文來看兩者的具體差異。

1. 數字黃金和智能合約平台


根據比特幣的白皮書，其被設計為2100萬枚固定總量，且每4年產量減半的「貨幣」，這極大程度上保證了比特幣的稀缺性。這和傳統法幣截然不同，法幣沒有規定的發行數量上限，發行方可依靠自身信用，無限發行法幣，此外經濟危機時，大量發行貨幣也是重要手段。雙重疊加之下導致法幣價值極容易被稀釋，產生通貨膨脹。適度的通貨膨脹可刺激經濟發展，但如果貨幣政策錯誤，發行過多法幣極可能導致經濟衰退，國民財富大幅貶值。

而比特幣從算法源頭上杜絕了超發的可能，使得比特幣成為一種「通貨緊縮」的貨幣，是對抗通貨膨脹的絕佳武器，也正因此，比特幣才能擁有「數字黃金」的美譽。所以，無數加密貨幣愛好者將比特幣作為「數字藏品」進行收藏，而以太坊的定位和此截然不同。

在以太坊的白皮書中，V神詳細描述了以太坊的定位：「下一代智能合約和去中心化應用平台」。以太坊成立的定位也就決定以太坊和比特幣走向了完全不同的道路。成為平台，首先需要解決與外部的交互問題，以太坊的「智能合約」被視為開放的智能接口，任何開發程序都可以和智能合約進行交互。其次，在以太坊上可以輕鬆實現創新，發行屬於自己的ERC-20代幣。最後，以太坊上獨特的燃料機制，使得以太坊平台內部的資產交換井井有條。以上幾點，是以太坊成為世界級去中心化應用平台的基石。

值得一提的是，比特幣也出現了BRC-20等創新應用，但和以太坊的應用相比，終究是「小巫見大巫」。當然兩者定位不同，也不能進行片面地比較。

2. 工作量證明 VS 權益證明


比特幣採用PoW工作量證明機制，以太坊採用PoS權益證明機制。

PoW工作量證明機制可以簡單理解為貢獻算力解決數學問題，然後獲得相應獎勵，獎勵幅度和貢獻算力成正比。工作量證明機制在很大程度上是「公平」的，因為從概率上保證了全網的所有節點都有機會獲得這個獎勵，但是隨着算力的日益集中，小節點已經很難獲得比特幣獎勵了。工作量證明機制很大程度上限制了資源濫用或是拒絕服務攻擊（Dos），在犧牲一定效率的情況下保證了比特幣全網的安全。

PoS權益證明機制是指驗證者需要質押一定的加密貨幣，從而獲得「記賬」和「相應獎勵」的權利，獲得獎勵的概率和質押加密貨幣數量成正比。從經濟層面來看，權益證明機制的安全性要高於工作量證明機制，而且也可以有效避免工作量證明機制的耗能問題。

3. UTXO模型與賬戶模型


區塊鏈的本質是分布式記賬數據庫，目前主流的記賬方式，分布式比特幣UTXO模型和以太坊賬戶模型。

UTXO全稱是未花費的交易輸出，可以簡單理解為沒有花掉的比特幣，比如Bob收到一枚比特幣，他還沒有花掉，這筆比特幣對他來說就是UTXO。UTXO是比特幣獨特的交易樞紐，用戶的全部餘額就是所有UTXO之和。

以太坊的賬戶模型是目前使用的主流記賬方式，以太坊的賬戶模型和「銀行賬戶」概念類似。每個人都可以在以太坊上開設賬戶，賬戶初始餘額為0。當用戶使用賬戶交易，賬戶中的餘額會隨着交易相應的增加或者減少。在任意確定時間，賬戶的餘額是不變的。


