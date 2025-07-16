



比特幣符文即 Runes 協議，是直接在比特幣網絡上發行同質化代幣的協議。Runes 協議由 Ordinals 協議的創始人Casey Rodarmor 在 2023 年 9 月提出。比特幣符文隨著比特幣減半的發生正式上線。









1.1 簡化代幣創建和管理。 符文使用 UTXO 模型來發行和管理代幣，避免過去銘文導致 UTXO 激增的問題，實現了鏈上空間的最小化和整體效率的提升。





1.2 減少網絡負載。 符文通過最小化代幣交易中使用的數據，有助於減少網絡擁塞，使比特幣更具可擴展性和用戶友好性。





1.3 兼容閃電網絡。 符文與閃電網絡原生兼容，使代幣交易更快、更便宜。這為比特幣 DeFi 帶來了新的可能性。





1.4 自動銷毀錯誤交易的代幣。 符文具備自動銷毀帶有錯誤的代幣，鼓勵用戶正確管理 UTXO。









2.1 銘刻。創建一個新符文的過程就是銘刻，創建者需要定義符文的名稱、符號、供應量、ID、小數位數等參數，並記錄在 OP_RETURN 輸出中。代幣供應量分配給特定的UTXO，UTXO 用於跟蹤符文代幣餘額。在代碼中，符文是允許設置成預挖。在實際項目創建中，很多項目為了保證公平，選擇了無預挖的形式。





2.2 鑄造。銘刻完成後可以通過開放式或者封閉式的方式來鑄造符文。開放式鑄幣允許任何人在銘刻後鑄造符文，任何人都可以創建一個鑄幣交易來鑄造一定數量的新符文。封閉式鑄幣只有在滿足預定條件後才能創建新 Token，例如特定時間段之後，鑄幣過程終止，限制 Token 供應量。





2.3 轉移/交易。符文的轉移通過 Edict（法令）實現將符文從一個所有者轉移到另一個所有者。使用法令功能，可以執行批量符文轉移、空投和將所有鑄造的符文轉移到單個賬戶。





2.4 銷毀。符文可以通過發送到不可花費的地址來永久地從流通中移除。













Ordinals 協議是 Casey Rodarmor 在 2022 年底推出的比特幣 NFT 協議，實現了在沒有智能合約前提下，如何通過比特幣網絡發行 NFT。





在 Ordinals 協議基礎上，開發者 Domo 提出了 BRC-20 標準，即我們常說的銘文，用於在比特幣網絡上發行同質化代幣。隨後這一標準引爆網絡，引起市場 FOMO。銘文的爆火同時產生大量垃圾 UTXO，造成比特幣網絡堵塞，這被以 Casey Rodarmor 為代表的開發者所詬病。





2023 年 9 月 Casey Rodarmor 提出 Runes 協議，簡化了代幣的創建和管理，降低 BRC-20 協議帶來的比特幣網絡負擔。









符文改進了基於 Ordinals 協議的 BRC-20 代幣標準，一定程度上可以說符文是對銘文的升級完善。





符文和銘文的關鍵區別在於銘刻的位置不同，符文銘刻在 OP_RETURN 數據里，而銘文上刻在隔離見證數據里。





除此之外，兩者之間區別如下表所示：

對比 符文 銘文 是否基於UTXO 是 否 是否基於Ordinals 否 是 代幣類型 可替代 可替代 鏈上足跡 最小化 高 是否兼容閃電網絡 是 否 公開鑄造 支持 支持









4.1 錢包：和我們日常使用的加密貨幣一樣，管理符文需要特定的錢包應用程序，目前常用的如 Unisat、Xverse 以及交易所的 Web3 錢包。





4.2 符文發射臺：符文項目發布和投放代幣的網站。





4.3 交易市場：以 Magic Eden 為代表的 NFT 平臺目前已經支持符文交易，即便是對於新手在操作使用上也不會感到陌生。





4.4 DeFi：在符文生態的 DeFi 領域中，已經出現了借貸、符文橋（跨鏈）等嘗試。符文的出現為比特幣網絡的 DeFi 發展提供了打開了大門。













比特幣符文目前處於非常早期的階段，更多還是以投機炒作為主，符文協議創始人 Casey Rodarmor 也認同這一觀點。





如果您想參與並投資比特幣符文，您可以通過專門的交易平臺交易符文，您也可以使用借貸協議通過借出您持有的符文賺取利息。





需要您注意的是，目前符文很大程度上依託於市場熱度。一旦市場熱度退去，您的符文可能會因為流動性不足導致無法交易，造成投資失敗。因此在進行符文交易前，請您做好風險預期管理。









符文的出現引起更多用戶對比特幣網絡的關注，同時也為比特幣網絡帶來了新的用例。符文才剛剛出現，未來是否會拓展出更多的用例和關鍵性變化還未可知，對於新技術的出現，讓我們保持足夠的耐心，看看最終能繁榮比特幣網絡生態。



