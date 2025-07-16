比特幣符文即 Runes 協議，是直接在比特幣網絡上發行同質化代幣的協議。Runes 協議由 Ordinals 協議的創始人Casey Rodarmor 在 2023 年 9 月提出。比特幣符文隨著比特幣減半的發生正式上線。 1. 比特幣符文的特點 1.1 簡化代幣創建和管理。符文使用 UTXO 模型來發行和管理代幣，避免過去銘文導致 UTXO 激增的問題，實現了鏈上空間的最小化和整體效率的提升。比特幣符文即 Runes 協議，是直接在比特幣網絡上發行同質化代幣的協議。Runes 協議由 Ordinals 協議的創始人Casey Rodarmor 在 2023 年 9 月提出。比特幣符文隨著比特幣減半的發生正式上線。 1. 比特幣符文的特點 1.1 簡化代幣創建和管理。符文使用 UTXO 模型來發行和管理代幣，避免過去銘文導致 UTXO 激增的問題，實現了鏈上空間的最小化和整體效率的提升。
新手學院/區塊鏈百科/熱門概念/什麼是比特幣符文？

什麼是比特幣符文？

2025年7月16日MEXC
0m
#初階#比特幣#行業熱門
DeFi
DEFI$0.000844+5.76%
SPACE ID
ID$0.1008+0.35%
OP
OP$0.4319+1.55%
TokenFi
TOKEN$0.007193+0.26%
NFT
NFT$0.0000004023+0.37%

比特幣符文即 Runes 協議，是直接在比特幣網絡上發行同質化代幣的協議。Runes 協議由 Ordinals 協議的創始人Casey Rodarmor 在 2023 年 9 月提出。比特幣符文隨著比特幣減半的發生正式上線。

1. 比特幣符文的特點


1.1 簡化代幣創建和管理。符文使用 UTXO 模型來發行和管理代幣，避免過去銘文導致 UTXO 激增的問題，實現了鏈上空間的最小化和整體效率的提升。

1.2 減少網絡負載。符文通過最小化代幣交易中使用的數據，有助於減少網絡擁塞，使比特幣更具可擴展性和用戶友好性。

1.3 兼容閃電網絡。符文與閃電網絡原生兼容，使代幣交易更快、更便宜。這為比特幣 DeFi 帶來了新的可能性。

1.4 自動銷毀錯誤交易的代幣。符文具備自動銷毀帶有錯誤的代幣，鼓勵用戶正確管理 UTXO。

2. 比特幣符文運作流程


2.1 銘刻。創建一個新符文的過程就是銘刻，創建者需要定義符文的名稱、符號、供應量、ID、小數位數等參數，並記錄在 OP_RETURN 輸出中。代幣供應量分配給特定的UTXO，UTXO 用於跟蹤符文代幣餘額。在代碼中，符文是允許設置成預挖。在實際項目創建中，很多項目為了保證公平，選擇了無預挖的形式。

2.2 鑄造。銘刻完成後可以通過開放式或者封閉式的方式來鑄造符文。開放式鑄幣允許任何人在銘刻後鑄造符文，任何人都可以創建一個鑄幣交易來鑄造一定數量的新符文。封閉式鑄幣只有在滿足預定條件後才能創建新 Token，例如特定時間段之後，鑄幣過程終止，限制 Token 供應量。

2.3 轉移/交易。符文的轉移通過 Edict（法令）實現將符文從一個所有者轉移到另一個所有者。使用法令功能，可以執行批量符文轉移、空投和將所有鑄造的符文轉移到單個賬戶。

2.4 銷毀。符文可以通過發送到不可花費的地址來永久地從流通中移除。

3. 比特幣符文和銘文的區別


3.1 符文和銘文的關係


Ordinals 協議是 Casey Rodarmor 在 2022 年底推出的比特幣 NFT 協議，實現了在沒有智能合約前提下，如何通過比特幣網絡發行 NFT。

在 Ordinals 協議基礎上，開發者 Domo 提出了 BRC-20 標準，即我們常說的銘文，用於在比特幣網絡上發行同質化代幣。隨後這一標準引爆網絡，引起市場 FOMO。銘文的爆火同時產生大量垃圾 UTXO，造成比特幣網絡堵塞，這被以 Casey Rodarmor 為代表的開發者所詬病。

2023 年 9 月 Casey Rodarmor 提出 Runes 協議，簡化了代幣的創建和管理，降低 BRC-20 協議帶來的比特幣網絡負擔。

3.2 符文和銘文的區別


符文改進了基於 Ordinals 協議的 BRC-20 代幣標準，一定程度上可以說符文是對銘文的升級完善。

符文和銘文的關鍵區別在於銘刻的位置不同，符文銘刻在 OP_RETURN 數據里，而銘文上刻在隔離見證數據里。

除此之外，兩者之間區別如下表所示：
對比
符文
銘文
是否基於UTXO
是否基於Ordinals
代幣類型
可替代
可替代
鏈上足跡
最小化
是否兼容閃電網絡
公開鑄造
支持
支持

4. 比特幣符文生態發展


4.1 錢包：和我們日常使用的加密貨幣一樣，管理符文需要特定的錢包應用程序，目前常用的如 Unisat、Xverse 以及交易所的 Web3 錢包。

4.2 符文發射臺：符文項目發布和投放代幣的網站。

4.3 交易市場：以 Magic Eden 為代表的 NFT 平臺目前已經支持符文交易，即便是對於新手在操作使用上也不會感到陌生。

4.4 DeFi：在符文生態的 DeFi 領域中，已經出現了借貸、符文橋（跨鏈）等嘗試。符文的出現為比特幣網絡的 DeFi 發展提供了打開了大門。


5. 如何投資比特幣符文


比特幣符文目前處於非常早期的階段，更多還是以投機炒作為主，符文協議創始人 Casey Rodarmor 也認同這一觀點。

如果您想參與並投資比特幣符文，您可以通過專門的交易平臺交易符文，您也可以使用借貸協議通過借出您持有的符文賺取利息。

需要您注意的是，目前符文很大程度上依託於市場熱度。一旦市場熱度退去，您的符文可能會因為流動性不足導致無法交易，造成投資失敗。因此在進行符文交易前，請您做好風險預期管理。

6. 結語


符文的出現引起更多用戶對比特幣網絡的關注，同時也為比特幣網絡帶來了新的用例。符文才剛剛出現，未來是否會拓展出更多的用例和關鍵性變化還未可知，對於新技術的出現，讓我們保持足夠的耐心，看看最終能繁榮比特幣網絡生態。

免責聲明：本資料不提供有關投資、稅務、法律、財務、會計、咨詢或任何其他相關服務的建議，也不是購買、出售或持有任何資產的建議。MEXC新手學院僅提供信息參考，不構成任何投資建議，請確保充分了解所涉及的風險並謹慎投資，用戶一切投資行為與本站無關。


熱門文章

什麼是 MEXC 市場異動數據

什麼是 MEXC 市場異動數據

1. 什麼是市場異動數據MEXC 市場異動數據實時監測並展示特定時間段內價格大幅波動的交易對資訊。透過追蹤各幣種的價格變動狀態和關鍵指標，幫助交易者快速發現潛在交易機會，提升交易決策效率。不同的市場事件將會觸發不同的交易對狀態。下表匯總了您在市場異動榜上可能看到的狀態及其對應的觸發條件。狀態將按照由近及遠的時間順序排列。狀態類型過程市場行情新高今日新高24 小時內過去 1 分鐘的最高價格 &#61

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

TL;DR1）Aria Protocol 透過將音樂版權轉化為可交易的代幣，讓一般人也能投資先前僅限機構的 IP 資產。2）Aria Protocol 已籌集 1,095 萬美元，吸引超 4,300 名投資者參與，由 Halborn 等機構完成安全審計。3）Aria Protocol 未來將支援可程式 IP，透過智慧合約實現歌曲混音等衍生創作的自動化授權與收益分配。1. 什麼是 Aria Prot

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊在2025年7月暴漲50%,突破3,800美元大關,吸引全球投資者的目光。如果您正在思考以太坊現在是否值得投資,您並不孤單。隨著分析師預測年底可能突破6,500美元,以及機構資金創紀錄地湧入,這個全球第二大加密貨幣正掀起熱烈討論。 但聰明的投資意味著要看穿炒作。本分析深入探討以太坊目前的基本面、專家價格預測,以及可能影響您投資決策的真實因素。 做出明智的投資決策: 本分析專注於以太坊的投資潛

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

在Ethereum和其他加密貨幣之間做選擇可能讓人感到不知所措。隨著Bitcoin突破$119,469美元，Ethereum交易價格在$4,273美元，投資者都在問哪種數位資產在2025年提供最佳機會。 本指南詳細分析ETH與Bitcoin、Solana、Cardano、XRP、Litecoin、WETH和Polkadot的比較。您將了解關鍵差異、性能指標，以及哪種加密貨幣可能符合您的投資目標。

熱門加密動態

DOGE價格預測與深度分析：2030年能漲到50 USDT嗎？

DOGE價格預測與深度分析：2030年能漲到50 USDT嗎？

核心要點DOGE（狗狗幣）是2013年誕生的工作量證明加密貨幣，最初作爲玩笑幣創立歷史價格波動：從2015年的$0.0001到2021年$0.73的歷史最高點專家預測2030年價格區間爲$0.20至$3.03，遠低於$50目標由於市值限制，2030年達到$50的可能性極低在MEXC交易所安全交易DOGE，享受零手續費和100%儲備金保障 加密貨幣市場見證了無數令人驚歎的變革，而狗狗幣（DOGE）無

什麼是Dropee？答題遊戲完全指南：每日一題賺取加密貨幣空投獎勵

什麼是Dropee？答題遊戲完全指南：每日一題賺取加密貨幣空投獎勵

核心要點（Key Takeaways）Dropee 是Telegram上增長最快的加密貨幣答題遊戲，每天一題，答對獲獎通過連擊獎勵機制，保持答題連勝可獲得更高積分和空投資格遊戲結合了區塊鏈教育與"點擊賺取"模式，預計在2025年11月推出代幣掌握答題策略和參與社區，可大幅提升獲得DROPEE代幣空投的機會與MEXC交易所合作，爲用戶提供安全可靠的加密貨幣交易環境 什麼是Dropee？揭祕Teleg

Solana（SOL）價格預測：2025-2030會漲到1000 USDT嗎?

Solana（SOL）價格預測：2025-2030會漲到1000 USDT嗎?

核心要點Solana (SOL) 於2020年3月推出時價格約爲0.22美元，並在2025年1月達到294.33美元的歷史最高點2030年價格預測範圍從保守估計的436美元到看漲預測超過1,200美元區塊鏈技術創新如歷史證明機制使SOL每秒可處理65,000+筆交易DeFi採用、機構投資和網絡升級等多重因素將影響長期加密貨幣價格走勢MEXC爲SOL提供最全面的交易體驗，零手續費交易和強大的流動性引

一文讀懂什麼是隱私幣：保護你的加密貨幣交易隱私

一文讀懂什麼是隱私幣：保護你的加密貨幣交易隱私

核心要點隱私幣通過先進的加密技術隱藏交易細節，比比特幣提供更強的匿名性Monero、Zcash、Dash、Horizen和Decred是市場上領先的隱私幣項目2023年至2025年間，Monero和Zcash的交易量增長了20%2025年末，Zcash價格從50美元以下暴漲至650美元MEXC提供業內最全面的隱私幣交易對，擁有頂級流動性和100%儲備金保障前言你有沒有想過，比特幣真的匿名嗎？很多人

相關文章

比特幣減半常見問題

比特幣減半常見問題

1. 比特幣是誰發明的比特幣的發明者「中本聰」身份至今成謎，沒有人知道他到底是誰。有人認為中本聰是一個人，也有人認為是一個組織。2010 年 12 月 12 日中本聰在論壇發布最後一個帖子後，從此銷聲匿跡。2. 比特幣發行受誰控制？任何個人、組織都無法控制比特幣的發行，比特幣的發行按照預先設置好的代碼規則進行。3. 什麼是比特幣減半？比特幣礦工通過運行哈希算法尋找隨機數，第一個找到這個隨機數的礦工

什麼是比特幣減半？

什麼是比特幣減半？

1. 什麼是比特幣減半？比特幣減半是指比特幣區塊鏈中的區塊獎勵減半事件。這意味著每當比特幣區塊鏈生成210,000個區塊時，區塊獎勵將減半一次。這種事件大約每四年發生一次，比特幣的第四次減半預計將在2024年4月23日發生，其減半時的區塊高度為840,000。在每次減半後，比特幣的區塊獎勵將減少。從最初的每個區塊獎勵50個BTC開始，目前的區塊獎勵是6.25個BTC；2024年的減半事件發生後，區

什麼是 Bitlayer（BTR）？新一代比特幣 Layer2 解決方案指南

什麼是 Bitlayer（BTR）？新一代比特幣 Layer2 解決方案指南

隨着比特幣成為最安全、最去中心化的區塊鏈網路，其在可擴展性與可編程性方面的局限性日益突出。比特幣主網雖然在安全性和去中心化上樹立了行業標杆，但也因此犧牲了交易吞吐量和成本效率，導致交易速度低、手續費高。比特幣原生不支持智能合約，難以承載日益豐富的去中心化應用。此外，比特幣與其他區塊鏈之間缺乏原生的去中心化跨鏈橋，限制了生態的進一步拓展。 面對這些挑戰，Layer 2 方案應運而生。它們不僅需要繼承

Dolomite：革新去中心化金融的流動性樞紐

Dolomite：革新去中心化金融的流動性樞紐

在區塊鏈技術的浪潮中，去中心化金融（DeFi）領域不斷湧現創新解決方案。其中，建構於 Arbitrum 網路之上的 Dolomite 平台正以獨特的金融基礎設施重塑數位資產交易與借貸生態。其核心治理代幣 DOLO 的正式上線，標誌著這一去中心化貨幣市場和交易所（DEX）邁向新的發展階段。1. Dolomite 的核心優勢：資本效率與普惠金融Dolomite 透過三大支柱建構差異化競爭力：1）虛擬流

註冊MEXC帳號
註冊 & 獲得高達10,000 USDT獎金