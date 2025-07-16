什麼是以太坊現貨 ETF





2024 年 5 月 24 日，SEC 首次批准首批在美國上市的 8 支以太坊現貨ETF，其中包括貝萊德、富達、灰度、Bitwise、VanEck、Ark Invest、Invesco Galaxy 和富蘭克林鄧普頓。以太坊現貨ETF的通過是加密貨幣史上又一里程碑事件，進一步擴大了以太坊的市場影響力。









ETF 即交易型開放式指數基金（Exchange Traded Funds），又稱交易所交易基金，是一種類似於股票的投資基金，可以在證券交易所進行交易。





ETF 通過實物擔保的形式將特定資產證券化，投資者僅需購買該機構所發行的基金份額，即可間接持有相應投資標的的敞口。





以太坊 ETF 指的是持有將以太幣作為標的資產的交易所基金。當用戶在購買以太坊現貨 ETF 時，本質上是在購買以太幣，但是實際上用戶並不持有以太幣。









2.1 降低投資門檻：不需要學習和掌握錢包使用等加密技能，熟悉的傳統金融產品買賣方式，降低投資者參與進入門檻。





2.2 監管合規：以太坊現貨 ETF 是在傳統證券交易所進行交易，受到相關機構監管運作。對於投資者來說受到監管的市場能夠提供更多信心和保障。





2.3 成本更低：通常購買以太坊現貨 ETF 比直接購買 ETH 成本更低，這對注重成本的投資用戶具有吸引力。





2.4 減少錢包被盜風險：用戶購買以太坊現貨 ETF 並不是真實持有以太幣，在賺取由於以太幣價格波動產生的收益同時，免於數字錢包丟失被盜的風險。









以太坊現貨 ETF 和期貨 ETF 最大的差異在於投資標的。





以太坊現貨 ETF 是直接持有以太幣作為標的資產的交易所交易基金，以太坊現貨 ETF 表現與持有的以太幣實施價值關聯。當投資者購買以太坊現貨 ETF 時，本質上是在購買以太幣，但是並不持有以太幣。





以太坊期貨 ETF 是不直接持有以太幣的交易所交易基金，它投資於以太幣的期貨合約，是一種未來的協議，價值受到合約市場波動影響。









Grayscale、ARK Invest & 21Shares、Black Rock、VanEck、Invesco & Galaxy、Hashdex 等 6 家機構先後提交了對以太坊現貨 ETF 的申請。





2024 年 3 月 5 日，SEC 推遲對 BlackRock 以太坊現貨 ETF 申請做出決議。根據時間顯示，SEC 將會在 5 月底對這些以太坊現貨 ETF 的申請作出回應。





2024 年 5 月 24 日，SEC 首次批准首批在美國上市的以太坊現貨 ETF。









很多人認為 2024 年對於以太坊來說或許是至關重要的一年。從內部來說，坎昆升級為以太坊擴容和生態的進一步繁榮打通了阻礙。從外部來說，以太坊現貨 ETF 的通過，將會帶動更多傳統市場的資金入場，進一步擴大自身的影響力，同時納入監管體系下的以太坊在合規層面有了進一步的保障。





以太坊現貨ETF的通過是加密貨幣史上又一里程碑事件，進一步擴大了以太坊的市場影響力。而對於以太坊的價格，多久能夠突破達到新高則需要留給時間去檢驗。



