2024 年 5 月 24 日，SEC 首次批准首批在美國上市的 8 支以太坊現貨ETF，其中包括貝萊德、富達、灰度、Bitwise、VanEck、Ark Invest、Invesco Galaxy 和富蘭克林鄧普頓。以太坊現貨ETF的通過是加密貨幣史上又一里程碑事件，進一步擴大了以太坊的市場影響力。 1. 什麼是以太坊現貨 ETF ETF 即交易型開放式指數基金（Exchange Traded 2024 年 5 月 24 日，SEC 首次批准首批在美國上市的 8 支以太坊現貨ETF，其中包括貝萊德、富達、灰度、Bitwise、VanEck、Ark Invest、Invesco Galaxy 和富蘭克林鄧普頓。以太坊現貨ETF的通過是加密貨幣史上又一里程碑事件，進一步擴大了以太坊的市場影響力。 1. 什麼是以太坊現貨 ETF ETF 即交易型開放式指數基金（Exchange Traded
新手學院/區塊鏈百科/基礎概念/什麼是以太坊現貨 ETF

什麼是以太坊現貨 ETF

2025年7月16日MEXC
0m
#初階#行業熱門#以太坊
ARK
ARK$0.3075+0.03%
以太幣
ETH$3,538.62+0.67%
BLACKHOLE
BLACK$0.08457+1.16%
ROCK
ROCK$0.01843--%

2024 年 5 月 24 日，SEC 首次批准首批在美國上市的 8 支以太坊現貨ETF，其中包括貝萊德、富達、灰度、Bitwise、VanEck、Ark Invest、Invesco Galaxy 和富蘭克林鄧普頓。以太坊現貨ETF的通過是加密貨幣史上又一里程碑事件，進一步擴大了以太坊的市場影響力。

1. 什麼是以太坊現貨 ETF


ETF 即交易型開放式指數基金（Exchange Traded Funds），又稱交易所交易基金，是一種類似於股票的投資基金，可以在證券交易所進行交易。

ETF 通過實物擔保的形式將特定資產證券化，投資者僅需購買該機構所發行的基金份額，即可間接持有相應投資標的的敞口。

以太坊 ETF 指的是持有將以太幣作為標的資產的交易所基金。當用戶在購買以太坊現貨 ETF 時，本質上是在購買以太幣，但是實際上用戶並不持有以太幣。

2. 以太坊現貨 ETF 優勢


2.1 降低投資門檻：不需要學習和掌握錢包使用等加密技能，熟悉的傳統金融產品買賣方式，降低投資者參與進入門檻。

2.2 監管合規：以太坊現貨 ETF 是在傳統證券交易所進行交易，受到相關機構監管運作。對於投資者來說受到監管的市場能夠提供更多信心和保障。

2.3 成本更低：通常購買以太坊現貨 ETF 比直接購買 ETH 成本更低，這對注重成本的投資用戶具有吸引力。

2.4 減少錢包被盜風險：用戶購買以太坊現貨 ETF 並不是真實持有以太幣，在賺取由於以太幣價格波動產生的收益同時，免於數字錢包丟失被盜的風險。

3. 區別於以太坊期貨 ETF


以太坊現貨 ETF 和期貨 ETF 最大的差異在於投資標的。

以太坊現貨 ETF 是直接持有以太幣作為標的資產的交易所交易基金，以太坊現貨 ETF 表現與持有的以太幣實施價值關聯。當投資者購買以太坊現貨 ETF 時，本質上是在購買以太幣，但是並不持有以太幣。

以太坊期貨 ETF 是不直接持有以太幣的交易所交易基金，它投資於以太幣的期貨合約，是一種未來的協議，價值受到合約市場波動影響。

4. 以太坊現貨 ETF 申請


Grayscale、ARK Invest & 21Shares、Black Rock、VanEck、Invesco & Galaxy、Hashdex 等 6 家機構先後提交了對以太坊現貨 ETF 的申請。

2024 年 3 月 5 日，SEC 推遲對 BlackRock 以太坊現貨 ETF 申請做出決議。根據時間顯示，SEC 將會在 5 月底對這些以太坊現貨 ETF 的申請作出回應。


2024 年 5 月 24 日，SEC 首次批准首批在美國上市的以太坊現貨 ETF。

5. 對市場影響


很多人認為 2024 年對於以太坊來說或許是至關重要的一年。從內部來說，坎昆升級為以太坊擴容和生態的進一步繁榮打通了阻礙。從外部來說，以太坊現貨 ETF 的通過，將會帶動更多傳統市場的資金入場，進一步擴大自身的影響力，同時納入監管體系下的以太坊在合規層面有了進一步的保障。

以太坊現貨ETF的通過是加密貨幣史上又一里程碑事件，進一步擴大了以太坊的市場影響力。而對於以太坊的價格，多久能夠突破達到新高則需要留給時間去檢驗。

免責聲明：本資料不提供有關投資、稅務、法律、財務、會計、諮詢或任何其他相關服務的建議，也不是購買、出售或持有任何資產的建議。MEXC新手學院僅提供信息參考，不構成任何投資建議，請確保充分了解所涉及的風險並謹慎投資，用戶一切投資行為與本站無關。


熱門文章

什麼是 MEXC 市場異動數據

什麼是 MEXC 市場異動數據

1. 什麼是市場異動數據MEXC 市場異動數據實時監測並展示特定時間段內價格大幅波動的交易對資訊。透過追蹤各幣種的價格變動狀態和關鍵指標，幫助交易者快速發現潛在交易機會，提升交易決策效率。不同的市場事件將會觸發不同的交易對狀態。下表匯總了您在市場異動榜上可能看到的狀態及其對應的觸發條件。狀態將按照由近及遠的時間順序排列。狀態類型過程市場行情新高今日新高24 小時內過去 1 分鐘的最高價格 &#61

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

TL;DR1）Aria Protocol 透過將音樂版權轉化為可交易的代幣，讓一般人也能投資先前僅限機構的 IP 資產。2）Aria Protocol 已籌集 1,095 萬美元，吸引超 4,300 名投資者參與，由 Halborn 等機構完成安全審計。3）Aria Protocol 未來將支援可程式 IP，透過智慧合約實現歌曲混音等衍生創作的自動化授權與收益分配。1. 什麼是 Aria Prot

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊在2025年7月暴漲50%,突破3,800美元大關,吸引全球投資者的目光。如果您正在思考以太坊現在是否值得投資,您並不孤單。隨著分析師預測年底可能突破6,500美元,以及機構資金創紀錄地湧入,這個全球第二大加密貨幣正掀起熱烈討論。 但聰明的投資意味著要看穿炒作。本分析深入探討以太坊目前的基本面、專家價格預測,以及可能影響您投資決策的真實因素。 做出明智的投資決策: 本分析專注於以太坊的投資潛

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

在Ethereum和其他加密貨幣之間做選擇可能讓人感到不知所措。隨著Bitcoin突破$119,469美元，Ethereum交易價格在$4,273美元，投資者都在問哪種數位資產在2025年提供最佳機會。 本指南詳細分析ETH與Bitcoin、Solana、Cardano、XRP、Litecoin、WETH和Polkadot的比較。您將了解關鍵差異、性能指標，以及哪種加密貨幣可能符合您的投資目標。

熱門加密動態

DOGE價格預測與深度分析：2030年能漲到50 USDT嗎？

DOGE價格預測與深度分析：2030年能漲到50 USDT嗎？

核心要點DOGE（狗狗幣）是2013年誕生的工作量證明加密貨幣，最初作爲玩笑幣創立歷史價格波動：從2015年的$0.0001到2021年$0.73的歷史最高點專家預測2030年價格區間爲$0.20至$3.03，遠低於$50目標由於市值限制，2030年達到$50的可能性極低在MEXC交易所安全交易DOGE，享受零手續費和100%儲備金保障 加密貨幣市場見證了無數令人驚歎的變革，而狗狗幣（DOGE）無

什麼是Dropee？答題遊戲完全指南：每日一題賺取加密貨幣空投獎勵

什麼是Dropee？答題遊戲完全指南：每日一題賺取加密貨幣空投獎勵

核心要點（Key Takeaways）Dropee 是Telegram上增長最快的加密貨幣答題遊戲，每天一題，答對獲獎通過連擊獎勵機制，保持答題連勝可獲得更高積分和空投資格遊戲結合了區塊鏈教育與"點擊賺取"模式，預計在2025年11月推出代幣掌握答題策略和參與社區，可大幅提升獲得DROPEE代幣空投的機會與MEXC交易所合作，爲用戶提供安全可靠的加密貨幣交易環境 什麼是Dropee？揭祕Teleg

Solana（SOL）價格預測：2025-2030會漲到1000 USDT嗎?

Solana（SOL）價格預測：2025-2030會漲到1000 USDT嗎?

核心要點Solana (SOL) 於2020年3月推出時價格約爲0.22美元，並在2025年1月達到294.33美元的歷史最高點2030年價格預測範圍從保守估計的436美元到看漲預測超過1,200美元區塊鏈技術創新如歷史證明機制使SOL每秒可處理65,000+筆交易DeFi採用、機構投資和網絡升級等多重因素將影響長期加密貨幣價格走勢MEXC爲SOL提供最全面的交易體驗，零手續費交易和強大的流動性引

一文讀懂什麼是隱私幣：保護你的加密貨幣交易隱私

一文讀懂什麼是隱私幣：保護你的加密貨幣交易隱私

核心要點隱私幣通過先進的加密技術隱藏交易細節，比比特幣提供更強的匿名性Monero、Zcash、Dash、Horizen和Decred是市場上領先的隱私幣項目2023年至2025年間，Monero和Zcash的交易量增長了20%2025年末，Zcash價格從50美元以下暴漲至650美元MEXC提供業內最全面的隱私幣交易對，擁有頂級流動性和100%儲備金保障前言你有沒有想過，比特幣真的匿名嗎？很多人

相關文章

坎昆升級影響

坎昆升級影響

1. 什麼是坎昆升級以太坊每次升級，都會選擇以太坊開發者大會的舉辦地來命名，如過去的倫敦升級、柏林升級以及上次的上海升級，這次的以太坊升級則使用墨西哥海邊旅遊城市坎昆來命名。以太坊坎昆升級，也稱為 Cancun-Deneb 或 Dencun。如果您想了解更多關於以太坊歷次升級路線相關內容，您可以閱讀《一文復盤以太坊過往升級路線》。坎昆升級目的是為了解決以太坊的擴容需求，同時降低二層網絡的交易成本和

什麼是流動性再質押？

什麼是流動性再質押？

上一輪牛市的開啟是由流動性挖引領「DeFi Summer」引起的，因此很多人認為，這一輪的牛市依然會由 DeFi 領域開啟，而流動性再質押是最有可能的爆發點。1. 什麼是流動性再質押（ReStaking）從以太坊共識機制轉變成 PoS 以來，對質押以太坊的需求急劇增長，這導致了流動性質押協議的快速發展。流動性再質押是由 Eigenlayer 項目創始人 Sreeram Kannan 提出的以太坊創

什麽是去中心化金融 DeFi

什麽是去中心化金融 DeFi

2020 年 DeFi 開始蓬勃發展，2021 年 DeFi Summer 點燃市場，2022 年鎖倉量達到歷史最高點，高達 2194.7 億美元。那麽到底什麽是去中心化金融呢？1. 什麽是去中心化金融DeFiDeFi 即去中心化金融，是 Decentralized Finance 的簡寫。DeFi 是基於智能合約建立在區塊鏈網絡上的金融生態系統。DeFi所要解決的問題即去中介化，消除尋租中間人，

什麼是去中心化借貸

什麼是去中心化借貸

和 DEX 一樣，去中心化借貸也是 DeFi 最重要的組成部分之一。如果說 2020 年 DeFi Summer 是由於不同 DEX 相互競爭開啟吸引流動性大戰而爆發，那麽 Compound 借貸和 DEX 的結合激勵刺激，則是這場盛宴的序幕。1. 什麽是去中心借貸在傳統金融體系中，用戶需要擁有銀行賬號完成身份驗證才能享受金融服務，如涉及借貸，還將需要提供大量個人及抵押物資料，經過層層審查，流程繁

註冊MEXC帳號
註冊 & 獲得高達10,000 USDT獎金