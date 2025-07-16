上一輪牛市的開啟是由流動性挖引領「DeFi Summer」引起的，因此很多人認為，這一輪的牛市依然會由 DeFi 領域開啟，而流動性再質押是最有可能的爆發點。 1. 什麼是流動性再質押（ReStaking） 從以太坊共識機制轉變成 PoS 以來，對質押以太坊的需求急劇增長，這導致了流動性質押協議的快速發展。 流動性再質押是由 Eigenlayer 項目創始人 Sreeram Kannan 提出的以上一輪牛市的開啟是由流動性挖引領「DeFi Summer」引起的，因此很多人認為，這一輪的牛市依然會由 DeFi 領域開啟，而流動性再質押是最有可能的爆發點。 1. 什麼是流動性再質押（ReStaking） 從以太坊共識機制轉變成 PoS 以來，對質押以太坊的需求急劇增長，這導致了流動性質押協議的快速發展。 流動性再質押是由 Eigenlayer 項目創始人 Sreeram Kannan 提出的以
新手學院/區塊鏈百科/DeFi/什麼是流動性再質押？

什麼是流動性再質押？

2025年7月16日MEXC
0m
#初階#行業熱門#以太坊
DeFi
DEFI$0.000845+5.62%
以太幣
ETH$3,547.18+0.94%
Ether.Fi Foundation
ETHFI$0.9966+2.98%
RWAX
APP$0.0009296+14.13%

上一輪牛市的開啟是由流動性挖引領「DeFi Summer」引起的，因此很多人認為，這一輪的牛市依然會由 DeFi 領域開啟，而流動性再質押是最有可能的爆發點。

1. 什麼是流動性再質押（ReStaking）


從以太坊共識機制轉變成 PoS 以來，對質押以太坊的需求急劇增長，這導致了流動性質押協議的快速發展。

流動性再質押是由 Eigenlayer 項目創始人 Sreeram Kannan 提出的以太坊創新協議，其核心機制是將已經質押在以太坊上的 ETH ，再次進行質押在其他的共識協議上，以獲得更多質押收益，同時有助於提高網絡的安全性和去中心化。

2. 流動性再質押的優點


2.1 提高資本效率，收益增加

傳統質押通常要求資產鎖倉，來保證網絡安全性。流動性再質押允許投資者在不撤出原有的質押資產前提下，把已質押的資產再次質押到其他協議中，實現一筆資金多次利用，提高資本效率。同時質押者可以從多個質押協議中獲得收益，增加利潤。

2.2 流動性增加

流動性再質押解決了傳統質押流動性困境的問題。這種方法是在質押後再次利用合成資產進行質押，並將其用於市場中的 DeFi 協議來增加額外的收益。這樣有效地提升了市場的流動性。

2.3 降低拋售

流動性再質押提高了原生資產的使用效率，有效降低市場拋壓情緒，有助於市場良好發展。

2.4 增加網絡安全

流動性再質押鼓勵更多用戶參與質押，這有利於提高以太坊的安全性和去中心化程度，同時增強整個生態系統的穩定性和安全性。

3. 流動性再質押的缺點


3.1 智能合約風險

在智能合約存在安全漏洞或設計缺陷的情況下，可能會面臨資產損失的風險，因為這些漏洞或缺陷可能會被攻擊者利用。

3.2 教育門檻增加

對於許多從業者而言，再質押需要深入理解和進行多層次的交互操作。然而在這個過程中，複雜性等問題可能會讓一些投資用戶望而卻步。此外還需要理解質押和收益機制，並解決如何在多個網絡上有效再質押資產以獲得收益最大化的問題。

3.3 流動性風險

在加密市場中，質押機制引發用戶關注的主要問題是鎖倉和在極端行情下的流動性不足，這可能導致質押資產被清算。

4. 如何早期參與到再質押中


流動性再質押需要一定的參與門檻，除了理解其運作機制和收益邏輯外，還需要在眾多相關項目中進行安全性和收益率較高的篩選。同時需要小心網上的釣魚鏈接，以免發生資產損失。

除此之外，許多參與者選擇在早期關注流動性再質押領域並布局相關代幣。目前，MEXC平臺已上線了相關代幣，您可以在 MEXC 交易所進行現貨或合約交易。

我們以 ETHFI 代幣為例進行演示。打開並登錄 MEXC App，在首頁搜索框中輸入 ETHFI，選擇【現貨】進入 K 線頁面，點擊【買入】進入交易頁面。選擇委託方式，輸入數量，點擊【買入 ETHFI】即可完成購買。


免責聲明：本資料不提供有關投資、稅務、法律、財務、會計、咨詢或任何其他相關服務的建議，也不是購買、出售或持有任何資產的建議。MEXC新手學院僅提供信息參考，不構成任何投資建議，請確保充分了解所涉及的風險並謹慎投資，用戶一切投資行為與本站無關。

熱門文章

什麼是 MEXC 市場異動數據

什麼是 MEXC 市場異動數據

1. 什麼是市場異動數據MEXC 市場異動數據實時監測並展示特定時間段內價格大幅波動的交易對資訊。透過追蹤各幣種的價格變動狀態和關鍵指標，幫助交易者快速發現潛在交易機會，提升交易決策效率。不同的市場事件將會觸發不同的交易對狀態。下表匯總了您在市場異動榜上可能看到的狀態及其對應的觸發條件。狀態將按照由近及遠的時間順序排列。狀態類型過程市場行情新高今日新高24 小時內過去 1 分鐘的最高價格 &#61

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

TL;DR1）Aria Protocol 透過將音樂版權轉化為可交易的代幣，讓一般人也能投資先前僅限機構的 IP 資產。2）Aria Protocol 已籌集 1,095 萬美元，吸引超 4,300 名投資者參與，由 Halborn 等機構完成安全審計。3）Aria Protocol 未來將支援可程式 IP，透過智慧合約實現歌曲混音等衍生創作的自動化授權與收益分配。1. 什麼是 Aria Prot

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊在2025年7月暴漲50%,突破3,800美元大關,吸引全球投資者的目光。如果您正在思考以太坊現在是否值得投資,您並不孤單。隨著分析師預測年底可能突破6,500美元,以及機構資金創紀錄地湧入,這個全球第二大加密貨幣正掀起熱烈討論。 但聰明的投資意味著要看穿炒作。本分析深入探討以太坊目前的基本面、專家價格預測,以及可能影響您投資決策的真實因素。 做出明智的投資決策: 本分析專注於以太坊的投資潛

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

在Ethereum和其他加密貨幣之間做選擇可能讓人感到不知所措。隨著Bitcoin突破$119,469美元，Ethereum交易價格在$4,273美元，投資者都在問哪種數位資產在2025年提供最佳機會。 本指南詳細分析ETH與Bitcoin、Solana、Cardano、XRP、Litecoin、WETH和Polkadot的比較。您將了解關鍵差異、性能指標，以及哪種加密貨幣可能符合您的投資目標。

熱門加密動態

DOGE價格預測與深度分析：2030年能漲到50 USDT嗎？

DOGE價格預測與深度分析：2030年能漲到50 USDT嗎？

核心要點DOGE（狗狗幣）是2013年誕生的工作量證明加密貨幣，最初作爲玩笑幣創立歷史價格波動：從2015年的$0.0001到2021年$0.73的歷史最高點專家預測2030年價格區間爲$0.20至$3.03，遠低於$50目標由於市值限制，2030年達到$50的可能性極低在MEXC交易所安全交易DOGE，享受零手續費和100%儲備金保障 加密貨幣市場見證了無數令人驚歎的變革，而狗狗幣（DOGE）無

什麼是Dropee？答題遊戲完全指南：每日一題賺取加密貨幣空投獎勵

什麼是Dropee？答題遊戲完全指南：每日一題賺取加密貨幣空投獎勵

核心要點（Key Takeaways）Dropee 是Telegram上增長最快的加密貨幣答題遊戲，每天一題，答對獲獎通過連擊獎勵機制，保持答題連勝可獲得更高積分和空投資格遊戲結合了區塊鏈教育與"點擊賺取"模式，預計在2025年11月推出代幣掌握答題策略和參與社區，可大幅提升獲得DROPEE代幣空投的機會與MEXC交易所合作，爲用戶提供安全可靠的加密貨幣交易環境 什麼是Dropee？揭祕Teleg

Solana（SOL）價格預測：2025-2030會漲到1000 USDT嗎?

Solana（SOL）價格預測：2025-2030會漲到1000 USDT嗎?

核心要點Solana (SOL) 於2020年3月推出時價格約爲0.22美元，並在2025年1月達到294.33美元的歷史最高點2030年價格預測範圍從保守估計的436美元到看漲預測超過1,200美元區塊鏈技術創新如歷史證明機制使SOL每秒可處理65,000+筆交易DeFi採用、機構投資和網絡升級等多重因素將影響長期加密貨幣價格走勢MEXC爲SOL提供最全面的交易體驗，零手續費交易和強大的流動性引

一文讀懂什麼是隱私幣：保護你的加密貨幣交易隱私

一文讀懂什麼是隱私幣：保護你的加密貨幣交易隱私

核心要點隱私幣通過先進的加密技術隱藏交易細節，比比特幣提供更強的匿名性Monero、Zcash、Dash、Horizen和Decred是市場上領先的隱私幣項目2023年至2025年間，Monero和Zcash的交易量增長了20%2025年末，Zcash價格從50美元以下暴漲至650美元MEXC提供業內最全面的隱私幣交易對，擁有頂級流動性和100%儲備金保障前言你有沒有想過，比特幣真的匿名嗎？很多人

相關文章

坎昆升級影響

坎昆升級影響

1. 什麼是坎昆升級以太坊每次升級，都會選擇以太坊開發者大會的舉辦地來命名，如過去的倫敦升級、柏林升級以及上次的上海升級，這次的以太坊升級則使用墨西哥海邊旅遊城市坎昆來命名。以太坊坎昆升級，也稱為 Cancun-Deneb 或 Dencun。如果您想了解更多關於以太坊歷次升級路線相關內容，您可以閱讀《一文復盤以太坊過往升級路線》。坎昆升級目的是為了解決以太坊的擴容需求，同時降低二層網絡的交易成本和

什麼是以太坊現貨 ETF

什麼是以太坊現貨 ETF

2024 年 5 月 24 日，SEC 首次批准首批在美國上市的 8 支以太坊現貨ETF，其中包括貝萊德、富達、灰度、Bitwise、VanEck、Ark Invest、Invesco Galaxy 和富蘭克林鄧普頓。以太坊現貨ETF的通過是加密貨幣史上又一里程碑事件，進一步擴大了以太坊的市場影響力。 1. 什麼是以太坊現貨 ETFETF 即交易型開放式指數基金（Exchange Traded F

什麽是去中心化金融 DeFi

什麽是去中心化金融 DeFi

2020 年 DeFi 開始蓬勃發展，2021 年 DeFi Summer 點燃市場，2022 年鎖倉量達到歷史最高點，高達 2194.7 億美元。那麽到底什麽是去中心化金融呢？1. 什麽是去中心化金融DeFiDeFi 即去中心化金融，是 Decentralized Finance 的簡寫。DeFi 是基於智能合約建立在區塊鏈網絡上的金融生態系統。DeFi所要解決的問題即去中介化，消除尋租中間人，

什麼是去中心化借貸

什麼是去中心化借貸

和 DEX 一樣，去中心化借貸也是 DeFi 最重要的組成部分之一。如果說 2020 年 DeFi Summer 是由於不同 DEX 相互競爭開啟吸引流動性大戰而爆發，那麽 Compound 借貸和 DEX 的結合激勵刺激，則是這場盛宴的序幕。1. 什麽是去中心借貸在傳統金融體系中，用戶需要擁有銀行賬號完成身份驗證才能享受金融服務，如涉及借貸，還將需要提供大量個人及抵押物資料，經過層層審查，流程繁

註冊MEXC帳號
註冊 & 獲得高達10,000 USDT獎金