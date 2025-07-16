什麼是流動性再質押？





上一輪牛市的開啟是由流動性挖引領「DeFi Summer」引起的，因此很多人認為，這一輪的牛市依然會由 DeFi 領域開啟，而流動性再質押是最有可能的爆發點。









從以太坊共識機制轉變成 PoS 以來，對質押以太坊的需求急劇增長，這導致了流動性質押協議的快速發展。





流動性再質押是由 Eigenlayer 項目創始人 Sreeram Kannan 提出的以太坊創新協議，其核心機制是將已經質押在以太坊上的 ETH ，再次進行質押在其他的共識協議上，以獲得更多質押收益，同時有助於提高網絡的安全性和去中心化。









2.1 提高資本效率，收益增加





傳統質押通常要求資產鎖倉，來保證網絡安全性。流動性再質押允許投資者在不撤出原有的質押資產前提下，把已質押的資產再次質押到其他協議中，實現一筆資金多次利用，提高資本效率。同時質押者可以從多個質押協議中獲得收益，增加利潤。





2.2 流動性增加





流動性再質押解決了傳統質押流動性困境的問題。這種方法是在質押後再次利用合成資產進行質押，並將其用於市場中的 DeFi 協議來增加額外的收益。這樣有效地提升了市場的流動性。





2.3 降低拋售





流動性再質押提高了原生資產的使用效率，有效降低市場拋壓情緒，有助於市場良好發展。





2.4 增加網絡安全





流動性再質押鼓勵更多用戶參與質押，這有利於提高以太坊的安全性和去中心化程度，同時增強整個生態系統的穩定性和安全性。









3.1 智能合約風險





在智能合約存在安全漏洞或設計缺陷的情況下，可能會面臨資產損失的風險，因為這些漏洞或缺陷可能會被攻擊者利用。





3.2 教育門檻增加





對於許多從業者而言，再質押需要深入理解和進行多層次的交互操作。然而在這個過程中，複雜性等問題可能會讓一些投資用戶望而卻步。此外還需要理解質押和收益機制，並解決如何在多個網絡上有效再質押資產以獲得收益最大化的問題。





3.3 流動性風險





在加密市場中，質押機制引發用戶關注的主要問題是鎖倉和在極端行情下的流動性不足，這可能導致質押資產被清算。









流動性再質押需要一定的參與門檻，除了理解其運作機制和收益邏輯外，還需要在眾多相關項目中進行安全性和收益率較高的篩選。同時需要小心網上的釣魚鏈接，以免發生資產損失。





除此之外，許多參與者選擇在早期關注流動性再質押領域並布局相關代幣。目前，MEXC平臺已上線了相關代幣，您可以在 MEXC 交易所進行現貨或合約交易。





我們以 ETHFI 代幣為例進行演示。打開並登錄 MEXC App，在首頁搜索框中輸入 ETHFI，選擇【現貨】進入 K 線頁面，點擊【買入】進入交易頁面。選擇委託方式，輸入數量，點擊【買入 ETHFI】即可完成購買。









免責聲明：本資料不提供有關投資、稅務、法律、財務、會計、咨詢或任何其他相關服務的建議，也不是購買、出售或持有任何資產的建議。MEXC新手學院僅提供信息參考，不構成任何投資建議，請確保充分了解所涉及的風險並謹慎投資，用戶一切投資行為與本站無關。