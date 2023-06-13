什麼是未花費的交易輸出（UTXO）？

區塊鏈的本質是去中心化的分布式賬本數據庫，那麼「區塊鏈賬本」如何記賬呢？在當前區塊鏈項目中，有兩種主流記賬方式，一種是以太坊為代表的賬戶餘額模式，另一種是比特幣為代表的未花費的交易輸出（UTXO）。了解UTXO便可以輕鬆理解比特幣的記賬邏輯。





通常一筆比特幣交易由兩個部分組成①交易輸出Output② 交易輸入Input。還沒有被下一個交易花費的Output被稱為UTXO：Unspent Transaction Output，即未花費交易輸出。UTXO 中的四個字母 ，其中 U代表Unspent未花費、TX代表交易、O 代表 Output。而Input 是由父交易的Output提供，也就是創建的新UTXO是消耗現有UTXO創建的。但並非所有交易都有父交易，總有最初的源頭。





源頭稱之為CoinBase交易，CoinBase交易創建了新的比特幣來獎勵礦工，可以理解為礦工構建的特殊交易。CoinBase交易沒有輸入，但是會產生一個或者多個輸出。任何交易，總是可以由Input溯源到Coinbase交易。除了這個特例之外，其他的交易都是由父交易的輸出來作為輸入的。





舉個例子，也許可以更好理解。假設今天，Bob給了Alice 1個BTC，Frank給了Alice 2個BTC，這兩筆比特幣將寄給Alice。那麼Alice擁有的這兩筆BTC（共計3個）即被稱為Unspent Transaction Outputs未花費交易輸出。未來，可以當作Alice轉錢給他人的Input。 詳情可以參考文章末尾圖片。





如果現在Alice想要轉3 BTC給Frank，她要將前面兩筆總和剛好為3的UTXO當作這筆交易的輸入。為了預防Alice此前已經將這3個BTC轉給他人（相當於Alice兩次花費這3個BTC，即著名的雙花攻擊），礦工需要驗證並沒有其他交易在先前的區塊當中，已經使用過這筆UTXO。如果同一筆輸出已經被發送過，那礦工將拒絕執行該筆交易。因此，在轉賬時，需務必核對地址，切勿填寫錯誤。





在採用UTXO模型的幣種中，如果用戶填寫錯誤合約地址，很可能幣種將無法找回。因為UTXO沒有額外存儲轉出狀態，且幣轉賬操作後其對應的UTXO已經不存在於數據庫中，也就是系統默認你已花出且此動作無法撤銷。而合約地址不兼容又將導致錯誤的Input，接收方無法正常接受。因此，幣種很可能無法找回。





不難看出和賬戶模型不同，UTXO的核心在於記錄交易事件，而並不記錄交易結果或者說賬戶資產，賬戶資產的計算是通過掃描區塊鏈並聚合所有屬於該用戶的UTXO。UTXO 作為比特幣交易的樞紐，具有安全性、隱私性和可擴展性等優點，被眾多區塊鏈項目作為底層交易框架。





以下上線MEXC幣種均是採用UTXO模型：

ada、ae 、avax-xchain、bch 、bcha 、beam、bhd 、bsv 、btc 、btcv 、btm 、btm2

chia 、ckb、dash 、doge、firo、hc 、hns、hydra、ioex 、KAS(KASPA)、lbc 、lbtc、ltc

mass、pac、plcu、psl、qtum、rvn、sc、sys、ut 、wit、xrd、xvg、zel、zen

如以上幣種出現轉賬錯誤，我們無法幫您找回，請您充值前務必填寫正確充值地址！