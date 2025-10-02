爆倉風險全揭秘！合約強制平倉 FAQ 與實用防護攻略





在 MEXC 交易所，用戶可選擇 USDT 本位永續合約（最高 500 倍槓桿）和幣本永續合約（最高 200 倍槓桿）兩種交易類型。高槓桿不僅能顯著放大收益，也意味著更高的資金波動風險，一旦行情逆轉，可能在瞬間觸發強制平倉（Forced Liquidation），導致保證金全數虧損。





為了幫助交易者更好地理解並規避爆倉風險，本文將系統解析 MEXC 合約交易中最常見的四大強平問題，並結合實戰策略提供可執行的防護方法。讀完後，您將掌握判斷強平風險、優化倉位管理、提升交易穩健性的關鍵技巧。













理解強平機制的意義在於：





預判風險，防止倉位被動平掉。

合理配置槓桿與保證金，降低爆倉機率。

優化交易策略，提高資金利用效率。













在 MEXC 合約交易機制中，您需要先了解，MEXC 是按照合理價格計算強平價格，而不是以市場價格或指數價格計算。合理價格是指該合約的即時合理價格，基於指數價格和市價綜合計算得出，合理價格可能與合約最新成交價有所偏差。更多關於指數價格和最新價格介紹，請參考文章 指數價格、合理價格及最新成交價





使用合理價格可以有效避免流動性不足或市場操作引起的強制平倉。當合理價格觸及強平價格時，強制平倉將被觸發。





您可以在 MEXC 設定合理價格。在 Web 端，您可以在K線圖上方選擇「合理價」，並可以查看合理價格的K線圖。









在 App 端，您可以進入K線頁面，然後選擇「合理價格」，並查看合理價格的K線圖。

























理論上，合約的強平價格是不會產生變化的，但由於強平協議的動態變化，強平價格也有一些例外。









首先，在全倉模式和逐倉模式下合約的強平價格有所不同。在全倉模式下，所有可用保證金將用作倉位保證金。如果您開了多個倉位，未實現盈虧將會影響您的強平價格，如您的未實現盈虧增加，強平價格將降低；如您的未實現盈虧減少，強平價格將提高。此外，在全倉模式下，如果倉位大小發生變化，強平價格也會改變。如在開倉價格不變或不額外加倉等情況下，逐倉模式的強平價格保持不變。它是分配給單一倉位的保證金馀額。在全倉模式下，您可以關注保證金比率。當保證金比率達到 100% 時，您持有的部分倉位可能會被強平引擎以破產價格接管。













所以，強平價格受到保證金模式、保證金馀額和資金費率增減的影響，在您開倉時應該注意到這些差異。









當您在 MEXC 進行合約交易時，可能會遇到止損訂單失敗的情況。該情況可能是由下列原因導致。









如果您的止損價格和強平價格太接近，可能會導致在止損訂單觸發前，合理價格先達到您的倉位強平價格，導致倉位發生強平，止損訂單失敗。

















此外，止損訂單也可能因可平倉量不足、合約處在非交易狀態、系統問題等因素而失敗。













在合約交易中，強平風險的控制至關重要。投資者可從以下方面著手：





合理設定槓桿倍數 ：結合自身風險承受能力選擇適當槓桿，新手建議不超過 10 倍，以降低價格波動對保證金的衝擊。

科學選擇倉位模式 ：全倉模式可分散單筆風險但可能影響整體帳戶資金，逐倉模式則可將風險限制在單筆倉位，需依據交易策略與風險偏好權衡選擇。

保持充足保證金 ：定期追加保證金，擴大開倉價與強平價之間的安全區間，提升抗波動能力。

啟用風險預警機制 ：開啟強平價預警或價格提醒功能，及時監控並因應潛在風險。

優先保護本金：在高波動行情中，應將控制虧損與保全本金置於優先位置，而非一味追求收益最大化。













請隨時牢記：在合約交易中，風險控制永遠是第一優先。當你能做到科學管控倉位、冷靜應對波動，再去追求利潤的最大化，才有可能在長期競爭中立於不敗之地。









