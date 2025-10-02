在 MEXC 交易所，用戶可選擇 USDT 本位永續合約（最高 500 倍槓桿）和幣本永續合約（最高 200 倍槓桿）兩種交易類型。高槓桿不僅能顯著放大收益，也意味著更高的資金波動風險，一旦行情逆轉，可能在瞬間觸發強制平倉（Forced Liquidation），導致保證金全數虧損。 為了幫助交易者更好地理解並規避爆倉風險，本文將系統解析 MEXC 合約交易中最常見的四大強平問題，並結合實戰策略提在 MEXC 交易所，用戶可選擇 USDT 本位永續合約（最高 500 倍槓桿）和幣本永續合約（最高 200 倍槓桿）兩種交易類型。高槓桿不僅能顯著放大收益，也意味著更高的資金波動風險，一旦行情逆轉，可能在瞬間觸發強制平倉（Forced Liquidation），導致保證金全數虧損。 為了幫助交易者更好地理解並規避爆倉風險，本文將系統解析 MEXC 合約交易中最常見的四大強平問題，並結合實戰策略提
爆倉風險全揭秘！合約強制平倉 FAQ 與實用防護攻略

在 MEXC 交易所，用戶可選擇 USDT 本位永續合約（最高 500 倍槓桿）和幣本永續合約（最高 200 倍槓桿）兩種交易類型。高槓桿不僅能顯著放大收益，也意味著更高的資金波動風險，一旦行情逆轉，可能在瞬間觸發強制平倉（Forced Liquidation），導致保證金全數虧損。

為了幫助交易者更好地理解並規避爆倉風險，本文將系統解析 MEXC 合約交易中最常見的四大強平問題，並結合實戰策略提供可執行的防護方法。讀完後，您將掌握判斷強平風險、優化倉位管理、提升交易穩健性的關鍵技巧。

1. 什麼是強制平倉？為什麼必須了解？


強制平倉是指當您的保證金比例低於系統設定的維持保證金要求時，系統會自動平掉您的倉位，以防止您的虧損進一步擴大到無法負擔的程度。

理解強平機制的意義在於：

  • 預判風險，防止倉位被動平掉。
  • 合理配置槓桿與保證金，降低爆倉機率。
  • 優化交易策略，提高資金利用效率。

2. MEXC 合約強制平倉究竟如何運作？


2.1 以合理價格執行強平


在 MEXC 合約交易機制中，您需要先了解，MEXC 是按照合理價格計算強平價格，而不是以市場價格或指數價格計算。合理價格是指該合約的即時合理價格，基於指數價格和市價綜合計算得出，合理價格可能與合約最新成交價有所偏差。更多關於指數價格和最新價格介紹，請參考文章指數價格、合理價格及最新成交價

使用合理價格可以有效避免流動性不足或市場操作引起的強制平倉。當合理價格觸及強平價格時，強制平倉將被觸發。

您可以在 MEXC 設定合理價格。在 Web 端，您可以在K線圖上方選擇「合理價」，並可以查看合理價格的K線圖。


在 App 端，您可以進入K線頁面，然後選擇「合理價格」，並查看合理價格的K線圖。


2.2 破產價格接管倉位


當觸發強平時，系統會依照撤單、階梯強平、多空自成交等方式進行平倉。破產價格接管是指：若用戶倉位的風險限制檔位大於 1檔 ，系統將透過自動強平部分倉位（階梯強平）等方式對倉位進行降檔處理，降低倉位風險。如果降檔處理後，依然符合強平條件，那麼該倉位將被強平引擎以破產價格接管。關於倉位的檔位，可以參考【合約訊息】。

當市場價格優於破產價格成交，剩馀保證金將納入 MEXC 保險基金帳戶；如果市場價格低於破產價格，則由 MEXC 保險基金帳戶補足虧損保證金，以保證該強制平倉順利進行。

3. 為什麼強平價會變動？


理論上，合約的強平價格是不會產生變化的，但由於強平協議的動態變化，強平價格也有一些例外。

3.1 保證金模式不同


首先，在全倉模式和逐倉模式下合約的強平價格有所不同。在全倉模式下，所有可用保證金將用作倉位保證金。如果您開了多個倉位，未實現盈虧將會影響您的強平價格，如您的未實現盈虧增加，強平價格將降低；如您的未實現盈虧減少，強平價格將提高。此外，在全倉模式下，如果倉位大小發生變化，強平價格也會改變。如在開倉價格不變或不額外加倉等情況下，逐倉模式的強平價格保持不變。它是分配給單一倉位的保證金馀額。在全倉模式下，您可以關注保證金比率。當保證金比率達到 100% 時，您持有的部分倉位可能會被強平引擎以破產價格接管。

3.2 資金費率波動


其次，資金費率對強平價格也會產生影響。在全倉模式下，資金費率的收取和支付，將改變保證金數量，從而改變強平價格。在逐倉模式下，如果收取資金費率，強平價格不會改變；如果支付資金費用，在可用保證金不足的情況下，會扣取倉位保證金，導致強平價格改變。

所以，強平價格受到保證金模式、保證金馀額和資金費率增減的影響，在您開倉時應該注意到這些差異。

4. 為什麼止損訂單會失敗？


當您在 MEXC 進行合約交易時，可能會遇到止損訂單失敗的情況。該情況可能是由下列原因導致。

4.1 止損價格設定不合理


如果您的止損價格和強平價格太接近，可能會導致在止損訂單觸發前，合理價格先達到您的倉位強平價格，導致倉位發生強平，止損訂單失敗。

4.2 行情劇烈波動


止損觸發後將按照市價下單，當行情波動劇烈時，市場價格快速穿過我們的預定價格，可能會導致止損訂單無法成交或無法完全成交，您可以根據自身風險偏好繼續等待成交或撤銷訂單。

4.3 其他因素


此外，止損訂單也可能因可平倉量不足、合約處在非交易狀態、系統問題等因素而失敗。

此外，還需要您注意的是：MEXC 合約提供的止盈止損是市價止盈止損，所以成交價格和觸發價格中間可能出現點差。以上就是關於合約強制平倉的常見問題，您可透過多種策略減少強制平倉的幾率，例如監控保證金、使用止損單或降低槓桿倍數等，更多合約產品相關的知識，您還可以參考新手學院其他合約文章

5. 如何降低強平風險？


在合約交易中，強平風險的控制至關重要。投資者可從以下方面著手：

  • 合理設定槓桿倍數：結合自身風險承受能力選擇適當槓桿，新手建議不超過 10 倍，以降低價格波動對保證金的衝擊。
  • 科學選擇倉位模式：全倉模式可分散單筆風險但可能影響整體帳戶資金，逐倉模式則可將風險限制在單筆倉位，需依據交易策略與風險偏好權衡選擇。
  • 保持充足保證金：定期追加保證金，擴大開倉價與強平價之間的安全區間，提升抗波動能力。
  • 啟用風險預警機制：開啟強平價預警或價格提醒功能，及時監控並因應潛在風險。
  • 優先保護本金：在高波動行情中，應將控制虧損與保全本金置於優先位置，而非一味追求收益最大化。

6. 結語


在高槓桿的合約市場中，收益和風險從來都是雙面刃。MEXC 的強制平倉機制是保護平台與交易者資金安全的重要防線，但如果不了解其運作邏輯與觸發條件，交易者極易在毫無防備的情況下被動出局。只有真正理解強平機制、熟悉全倉與逐倉模式差異、靈活運用止損與保證金管理，才能讓你在行情巨震中依然穩住倉位，避免資金瞬間歸零。

請隨時牢記：在合約交易中，風險控制永遠是第一優先。當你能做到科學管控倉位、冷靜應對波動，再去追求利潤的最大化，才有可能在長期競爭中立於不敗之地。

