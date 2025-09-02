1. 什麼是盤前交易 盤前交易是 MEXC 提供的一個場外交易（OTC）服務。它使交易者有機會在新代幣在加密貨幣交易所正式上市之前買賣新代幣。這種交易方式允許買家和賣家自行設定價格並匹配交易。這樣您就可以按照您想要的價格進行交易。通過 MEXC 盤前交易，您可以在代幣進入公開市場之前獲得競爭優勢。始終了解交易流程和要求，以最大限度地提高您的交易成功率。 2. 盤前交易規則 1）在 MEXC 盤前交1. 什麼是盤前交易 盤前交易是 MEXC 提供的一個場外交易（OTC）服務。它使交易者有機會在新代幣在加密貨幣交易所正式上市之前買賣新代幣。這種交易方式允許買家和賣家自行設定價格並匹配交易。這樣您就可以按照您想要的價格進行交易。通過 MEXC 盤前交易，您可以在代幣進入公開市場之前獲得競爭優勢。始終了解交易流程和要求，以最大限度地提高您的交易成功率。 2. 盤前交易規則 1）在 MEXC 盤前交
新手學院/Learn/專題/盤前交易相關問題匯總

盤前交易相關問題匯總

2025年9月2日MEXC
0m
#初階#現貨
Taker Protocol
TAKER$0.005015-6.20%

1. 什麼是盤前交易


盤前交易是 MEXC 提供的一個場外交易（OTC）服務。它使交易者有機會在新代幣在加密貨幣交易所正式上市之前買賣新代幣。這種交易方式允許買家和賣家自行設定價格並匹配交易。這樣您就可以按照您想要的價格進行交易。通過 MEXC 盤前交易，您可以在代幣進入公開市場之前獲得競爭優勢。始終了解交易流程和要求，以最大限度地提高您的交易成功率。

2. 盤前交易規則


1）在 MEXC 盤前交易中，用戶可以在新代幣正式發行前買賣該幣種。
2）交易者可以選擇成為 Maker，建立預設報價的訂單；或成為 Taker，透過與平台上已建立的訂單配對成交。
3）買賣雙方都需要在 MEXC 上抵押資產，以此保障及時結算。
4）賣方交割成功，抵押品會在結算後返回；買方交割成功時，抵押品會作為支付金額用於結算。
5）目前盤前交易在 MEXC 現貨帳戶下進行業務。

3. 如何進行盤前交易


3.1 作為買家：


發布訂單：使用「發布訂單」功能，以您想要的價格設定購買的幣量，並在掛單市場中發布您的掛單。
選擇賣單：在掛單市場中找到符合的賣單，並以賣家指定的價格購買代幣。
一旦您的訂單成交，只需等待交割即可。

3.2 作為賣家：


作為賣家，您可以透過以下兩種方式進行操作：
發布訂單：使用「發布訂單」功能，以您想要的價格在掛單市場中發布您的掛單。
選擇買單：在掛單市場中找到匹配的買單，並按買家的報價出售您的代幣。
一旦您的訂單成交，只需等待交割即可。

如果您想了解更詳細的盤前交易流程，您可以閱讀《盤前交易指引》和《什麼是MEXC盤前交易》進行學習。

4. 如何完成交割


4.1 作為買家


買家在下單時會凍結抵押品和手續費，訂單已成交後只需等待交割日期到來即可。
如果賣家未違約，買家會收到訂單對應數量的代幣，同時在交割結算時會扣除抵押品和手續費。
如果賣家違約，買家會解凍抵押品並獲得賣家抵押品作為補償，同時買家被扣除手續費。

4.2 作為賣家


賣家下單時會凍結抵押品和手續費，在交割時間段內，請務必確保現貨帳戶中擁有足夠數量的代幣以便履行交付義務。
交割時間到來後，若代幣交割成功，賣家的代幣將會安全轉移到買家帳戶，賣家現貨賬戶中收到買家的付款。同時抵押品將被解凍原路返回，並扣除交易手續費。
若代幣交割失敗，賣家會被罰沒所有抵押品，部分會被平台收取作為清算費用，其餘部分給對手方作為補償。當前 MEXC 不收手續費，全部抵押品作為補償給到買家。

需要注意的是，交割失敗仍需要支付手續費。只有在掛單未成交或項目上市取消的情況下，MEXC 才會退還手續費。

5. 盤前交易是否可以撤銷


未成交的訂單可以隨時撤銷，已成交訂單皆無法取消，您需要耐心等待交割完成。

若代幣延遲上市，已成交掛單仍有效，新的交割時間另行公告。
若代幣取消上市，已成交訂單將全額退款，未成交掛單將取消。

6. 什麼是交割時間


賣方向買方轉移盤前交易約定全額代幣的規定時間，具體交割時間見盤前交易代幣資訊。

7. 關於盤前交易費用


7.1 費用結構


手續費：一般情況下，會以交易總額的特定比例來收取費用。目前 MEXC 將盤前交易手續費設定為 0。

其他費用：一般情況下，當賣家未能在規定時間完成交割時，平台將從賣家的抵押品中收取一部分作為手續費，其餘給到買家作為補償。當前 MEXC 不收手續費，全部抵押品作為補償給到買家。

請注意未成交訂單不會收取任何費用。此外盤前交易的費用與 MEXC 其他交易市場費用不同。具體手續費請查看 MEXC 盤前交易頁面對應的代幣資訊。

7.2 交易費用


買方交易費用由訂單金額與手續費率組成，賣方交易費用由抵押金額與手續費率組成。

手續費率：基於交易價值的指定百分比，並且根據所交易的代幣而變化。特定代幣的手續費率請查看 MEXC 盤前交易頁面對應代幣詳情頁。

7.3 抵押率


抵押率表示訂單價值中必須作為抵押品的部分，若未能在規定時間內完成交割，可能會導致抵押品的損失。

抵押率的設定綜合考慮了多種因素，包括代幣本身的風險性和市場的情況。特定代幣的抵押率請查看 MEXC 盤前交易頁面對應代幣詳情頁。

7.4 盤前交易凍結金額


買方凍結金額 = 訂單價值
賣方凍結金額 = 訂單價值 x 抵押率 （Z%）。
例如，如果 Z=100%，則買賣 1000 USDT 盤前交易代幣的凍結金額 = 1000 USDT X 100%， 即1000 USDT。

7.5 逾期交割費用


一般情況下，當賣家未能在規定時間完成交割時，平台將從賣家的抵押品中收取一部分作為手續費，其餘給到買家作為補償。當前 MEXC 不收手續費，全部抵押品作為補償給到買家。

8. 部分成交


盤前交易無部分成交狀態。

9. 盤前交易是否會影響後續在MEXC上市的價格


MEXC 盤前交易市場的價格由買賣雙方的市場行為決定，該價格可能無法準確反映新幣種實際發行的價格。雖然盤前交易可以反映市場預期，但幣種本身上市價格可能會受到其它不同因素的影響，兩者不具有直接相關性。

10. 盤前交易有哪些風險


對於賣家來說，未按時全額交割代幣將會損失訂單的抵押金額。
對於買家來說，如果賣家未足額或按時交割代幣，買方將獲得相應補償款，但無法獲得對應數量的代幣。


熱門文章

什麼是 MEXC 市場異動數據

什麼是 MEXC 市場異動數據

1. 什麼是市場異動數據MEXC 市場異動數據實時監測並展示特定時間段內價格大幅波動的交易對資訊。透過追蹤各幣種的價格變動狀態和關鍵指標，幫助交易者快速發現潛在交易機會，提升交易決策效率。不同的市場事件將會觸發不同的交易對狀態。下表匯總了您在市場異動榜上可能看到的狀態及其對應的觸發條件。狀態將按照由近及遠的時間順序排列。狀態類型過程市場行情新高今日新高24 小時內過去 1 分鐘的最高價格 &#61

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

TL;DR1）Aria Protocol 透過將音樂版權轉化為可交易的代幣，讓一般人也能投資先前僅限機構的 IP 資產。2）Aria Protocol 已籌集 1,095 萬美元，吸引超 4,300 名投資者參與，由 Halborn 等機構完成安全審計。3）Aria Protocol 未來將支援可程式 IP，透過智慧合約實現歌曲混音等衍生創作的自動化授權與收益分配。1. 什麼是 Aria Prot

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊在2025年7月暴漲50%,突破3,800美元大關,吸引全球投資者的目光。如果您正在思考以太坊現在是否值得投資,您並不孤單。隨著分析師預測年底可能突破6,500美元,以及機構資金創紀錄地湧入,這個全球第二大加密貨幣正掀起熱烈討論。 但聰明的投資意味著要看穿炒作。本分析深入探討以太坊目前的基本面、專家價格預測,以及可能影響您投資決策的真實因素。 做出明智的投資決策: 本分析專注於以太坊的投資潛

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

在Ethereum和其他加密貨幣之間做選擇可能讓人感到不知所措。隨著Bitcoin突破$119,469美元，Ethereum交易價格在$4,273美元，投資者都在問哪種數位資產在2025年提供最佳機會。 本指南詳細分析ETH與Bitcoin、Solana、Cardano、XRP、Litecoin、WETH和Polkadot的比較。您將了解關鍵差異、性能指標，以及哪種加密貨幣可能符合您的投資目標。

熱門加密動態

DOGE價格預測與深度分析：2030年能漲到50 USDT嗎？

DOGE價格預測與深度分析：2030年能漲到50 USDT嗎？

核心要點DOGE（狗狗幣）是2013年誕生的工作量證明加密貨幣，最初作爲玩笑幣創立歷史價格波動：從2015年的$0.0001到2021年$0.73的歷史最高點專家預測2030年價格區間爲$0.20至$3.03，遠低於$50目標由於市值限制，2030年達到$50的可能性極低在MEXC交易所安全交易DOGE，享受零手續費和100%儲備金保障 加密貨幣市場見證了無數令人驚歎的變革，而狗狗幣（DOGE）無

什麼是Dropee？答題遊戲完全指南：每日一題賺取加密貨幣空投獎勵

什麼是Dropee？答題遊戲完全指南：每日一題賺取加密貨幣空投獎勵

核心要點（Key Takeaways）Dropee 是Telegram上增長最快的加密貨幣答題遊戲，每天一題，答對獲獎通過連擊獎勵機制，保持答題連勝可獲得更高積分和空投資格遊戲結合了區塊鏈教育與"點擊賺取"模式，預計在2025年11月推出代幣掌握答題策略和參與社區，可大幅提升獲得DROPEE代幣空投的機會與MEXC交易所合作，爲用戶提供安全可靠的加密貨幣交易環境 什麼是Dropee？揭祕Teleg

Solana（SOL）價格預測：2025-2030會漲到1000 USDT嗎?

Solana（SOL）價格預測：2025-2030會漲到1000 USDT嗎?

核心要點Solana (SOL) 於2020年3月推出時價格約爲0.22美元，並在2025年1月達到294.33美元的歷史最高點2030年價格預測範圍從保守估計的436美元到看漲預測超過1,200美元區塊鏈技術創新如歷史證明機制使SOL每秒可處理65,000+筆交易DeFi採用、機構投資和網絡升級等多重因素將影響長期加密貨幣價格走勢MEXC爲SOL提供最全面的交易體驗，零手續費交易和強大的流動性引

一文讀懂什麼是隱私幣：保護你的加密貨幣交易隱私

一文讀懂什麼是隱私幣：保護你的加密貨幣交易隱私

核心要點隱私幣通過先進的加密技術隱藏交易細節，比比特幣提供更強的匿名性Monero、Zcash、Dash、Horizen和Decred是市場上領先的隱私幣項目2023年至2025年間，Monero和Zcash的交易量增長了20%2025年末，Zcash價格從50美元以下暴漲至650美元MEXC提供業內最全面的隱私幣交易對，擁有頂級流動性和100%儲備金保障前言你有沒有想過，比特幣真的匿名嗎？很多人

相關文章

MEXC 質押借幣新業務正式上線！

MEXC 質押借幣新業務正式上線！

質押借幣是 MEXC 推出的加密貨幣借款方案。質押借幣是指質押一種加密貨幣借入另外一種加密貨幣，用於交易現貨、衍生品或投入理財以獲取更高收益，也可用於提幣。目前 MEXC 的質押借幣業務已經正式上線，您可以前往 MEXC 官網進行參與體驗。安全借款，快速便捷，讓您隨心所欲配置管理自己加密資產，無論是資金周轉還是用於投資，MEXC 的借款解決方案都將滿足您的需求。如何參與質押借幣目前質押借幣功能支援

現貨交易 vs 合約交易：新手投資者必讀指南，4 個重點快速分析您適合「現貨交易還是合約交易」？

現貨交易 vs 合約交易：新手投資者必讀指南，4 個重點快速分析您適合「現貨交易還是合約交易」？

隨着加密貨幣市場的發展不斷邁向成熟，交易工具的多樣化成為投資者構建策略組合的關鍵要素之一。在全球主流數位資產交易平台中，MEXC 以其豐富的產品線和高流動性的交易環境，為不同類型的投資者提供了現貨（Spot）與合約（Futures）兩大核心交易方式。雖然二者看似都是買賣「數位資產」的手段，但本質上在交易機制、收益模型、風險暴露和策略靈活性等方面有着顯著差異。對於尚未深入了解的交易者而言，僅憑字面理

新手必看！什麼是限價止盈止損單？如何在 MEXC 設置？鎖定利潤防止虧損

新手必看！什麼是限價止盈止損單？如何在 MEXC 設置？鎖定利潤防止虧損

在加密貨幣市場中，價格波動劇烈，稍有延遲就可能錯失交易機會或遭受不必要的損失。限價止盈止損單（stop limit order ）作爲一種常用的自動化交易工具，能夠幫助投資者在預設價格觸發時，自動執行買入或賣出操作，從而實現風險控制和收益鎖定。*BTN-點選購買BTC&BTNURL&#61;https://www.mexc.com/zh-TW/exchange/BTC_USDT *1. 什麼是限價

MEXC 市場「交易規則」全解析，助力現貨交易高效達成

MEXC 市場「交易規則」全解析，助力現貨交易高效達成

在加密貨幣現貨交易中，除了價格判斷和策略選擇，瞭解並遵守交易平台的市場規則同樣至關重要。對於 MEXC 的用戶來說，每一個交易對不僅有獨立的價格走勢，還對應着一套特定的下單規則，包括最小下單數量、價格波動單位、最小下單金額以及不同訂單類型的最大可交易數量等。如果不瞭解這些規則，可能會在關鍵時刻出現下單失敗，錯失市場機會。1.什麼是市場交易規則？在 MEXC 上進行現貨交易時，每一個交易幣種都有與之

註冊MEXC帳號
註冊 & 獲得高達10,000 USDT獎金