盤前交易相關問題匯總









盤前交易是 MEXC 提供的一個場外交易（OTC）服務。它使交易者有機會在新代幣在加密貨幣交易所正式上市之前買賣新代幣。這種交易方式允許買家和賣家自行設定價格並匹配交易。這樣您就可以按照您想要的價格進行交易。通過 MEXC 盤前交易，您可以在代幣進入公開市場之前獲得競爭優勢。始終了解交易流程和要求，以最大限度地提高您的交易成功率。









1）在 MEXC 盤前交易中，用戶可以在新代幣正式發行前買賣該幣種。

2）交易者可以選擇成為 Maker，建立預設報價的訂單；或成為 Taker，透過與平台上已建立的訂單配對成交。

3）買賣雙方都需要在 MEXC 上抵押資產，以此保障及時結算。

4）賣方交割成功，抵押品會在結算後返回；買方交割成功時，抵押品會作為支付金額用於結算。

5）目前盤前交易在 MEXC 現貨帳戶下進行業務。













發布訂單：使用「發布訂單」功能，以您想要的價格設定購買的幣量，並在掛單市場中發布您的掛單。

選擇賣單：在掛單市場中找到符合的賣單，並以賣家指定的價格購買代幣。

一旦您的訂單成交，只需等待交割即可。









作為賣家，您可以透過以下兩種方式進行操作：

發布訂單：使用「發布訂單」功能，以您想要的價格在掛單市場中發布您的掛單。

選擇買單：在掛單市場中找到匹配的買單，並按買家的報價出售您的代幣。

一旦您的訂單成交，只需等待交割即可。

















買家在下單時會凍結抵押品和手續費，訂單已成交後只需等待交割日期到來即可。

如果賣家未違約，買家會收到訂單對應數量的代幣，同時在交割結算時會扣除抵押品和手續費。

如果賣家違約，買家會解凍抵押品並獲得賣家抵押品作為補償，同時買家被扣除手續費。









賣家下單時會凍結抵押品和手續費，在交割時間段內，請務必確保現貨帳戶中擁有足夠數量的代幣以便履行交付義務。

交割時間到來後，若代幣交割成功，賣家的代幣將會安全轉移到買家帳戶，賣家現貨賬戶中收到買家的付款。同時抵押品將被解凍原路返回，並扣除交易手續費。

若代幣交割失敗，賣家會被罰沒所有抵押品，部分會被平台收取作為清算費用，其餘部分給對手方作為補償。當前 MEXC 不收手續費，全部抵押品作為補償給到買家。





需要注意的是，交割失敗仍需要支付手續費。只有在掛單未成交或項目上市取消的情況下，MEXC 才會退還手續費。









未成交的訂單可以隨時撤銷，已成交訂單皆無法取消，您需要耐心等待交割完成。





若代幣延遲上市，已成交掛單仍有效，新的交割時間另行公告。

若代幣取消上市，已成交訂單將全額退款，未成交掛單將取消。





















手續費：一般情況下，會以交易總額的特定比例來收取費用。目前 MEXC 將盤前交易手續費設定為 0。





其他費用：一般情況下，當賣家未能在規定時間完成交割時，平台將從賣家的抵押品中收取一部分作為手續費，其餘給到買家作為補償。當前 MEXC 不收手續費，全部抵押品作為補償給到買家。





請注意未成交訂單不會收取任何費用。此外盤前交易的費用與 MEXC 其他交易市場費用不同。具體手續費請查看 MEXC 盤前交易頁面 對應的代幣資訊。









買方交易費用由訂單金額與手續費率組成，賣方交易費用由抵押金額與手續費率組成。













抵押率表示訂單價值中必須作為抵押品的部分，若未能在規定時間內完成交割，可能會導致抵押品的損失。













買方凍結金額 = 訂單價值

賣方凍結金額 = 訂單價值 x 抵押率 （Z%）。

例如，如果 Z=100%，則買賣 1000 USDT 盤前交易代幣的凍結金額 = 1000 USDT X 100%， 即1000 USDT。









一般情況下，當賣家未能在規定時間完成交割時，平台將從賣家的抵押品中收取一部分作為手續費，其餘給到買家作為補償。當前 MEXC 不收手續費，全部抵押品作為補償給到買家。









盤前交易無部分成交狀態。









MEXC 盤前交易市場的價格由買賣雙方的市場行為決定，該價格可能無法準確反映新幣種實際發行的價格。雖然盤前交易可以反映市場預期，但幣種本身上市價格可能會受到其它不同因素的影響，兩者不具有直接相關性。









對於賣家來說，未按時全額交割代幣將會損失訂單的抵押金額。

對於買家來說，如果賣家未足額或按時交割代幣，買方將獲得相應補償款，但無法獲得對應數量的代幣。