1. 帳號登入問題 1.1 手機號、郵箱均無法使用時，如何登入帳號 如果記得帳號登入密碼： Web：在官網註冊登入- 頁面，輸入帳號和密碼後，點選首頁右上角【人像圖標】-【安全中心】- 手機/郵箱驗證右側的【修改】-【安全項丟失】，按照頁面的提示進行操作。 App：進入登入頁面，輸入帳號和密碼後點選首頁左上角【人像圖標】-【安全中心】-【綁定手機/綁定郵箱】-【安全項丟失】，按照頁面的提示進行操作
新手學院/Learn/專題/帳號相關常見問題匯總

帳號相關常見問題匯總

2025年10月31日MEXC
0m
#初階#新手入門
1. 帳號登入問題


1.1 手機號、郵箱均無法使用時，如何登入帳號


如果記得帳號登入密碼：


  • Web：在官網註冊登入- 頁面，輸入帳號和密碼後，點選首頁右上角【人像圖標】-【安全中心】- 手機/郵箱驗證右側的【修改】-【安全項丟失】，按照頁面的提示進行操作。
  • App：進入登入頁面，輸入帳號和密碼後點選首頁左上角【人像圖標】-【安全中心】-【綁定手機/綁定郵箱】-【安全項丟失】，按照頁面的提示進行操作。

如果忘記帳號登入密碼：


請您準備好以下資料發送至客服郵箱 service@mexc.com，或者提供給線上客服。資訊確認無誤後，MEXC 將在 1-3 個工作天內為您完成解綁。
1）更換原因。
2）變更前郵箱/手機。
3）變更後的郵箱/手機。
4）近期交易記錄/充值/提款記錄/常用登入地址。
5）手持證件及白紙提供照片（白紙上需要手寫更換原因、UID、「MEXC」字樣、當天日期、本人簽名）。

1.2 密碼或驗證碼多次輸入錯誤帳號被鎖定


以下幾種場景會導致您的帳戶被限制登入一定時間：
  • 在帳號登入時連續輸錯密碼 5 次後，您的帳戶會被限制登入 2 小時。
  • 在帳號登入時連續輸錯密碼 10 次後，您的帳戶會被限制登入 24 小時。

如果您希望提前解鎖，請按照登入頁面的提示，點選【忘記密碼】進行重置密碼。如果您由於安全項丟失無法自行重置密碼，按照提示申請重置安全項


2. 帳號資訊更改問題


2.1 手機/郵箱碼如何綁定/更換問題


2.1.1 如何綁定手機/郵箱


  • Web：在 MEXC 官網首頁，右上角【人像圖標】-【安全中心】- 【手機/郵箱驗證】右側的【設置】，按照頁面提示進行操作。
  • App：在 MEXC App 首頁，左上角【人像圖標】-【安全中心】-【綁定手機/綁定郵箱】，按照頁面提示進行操作。

2.1.2 如何修改手機/郵箱


如果原手機號/郵箱可以使用：
  • Web：在 MEXC 官網首頁，右上角【人像圖標】-【安全中心】- 【手機/郵箱驗證】右側的【修改】，按照頁面提示進行操作。
  • App：在 MEXC App 首頁，左上角【人像圖標】-【安全中心】-【綁定手機/綁定郵箱】，按照頁面提示進行操作。

更多詳情可閱讀《如何更改 MEXC 帳戶綁定的郵箱》進行了解。

如果原手機號/郵箱無法使用：
  • Web：在 MEXC 官網首頁，右上角【人像圖標】-【安全中心】- 【手機/郵箱驗證】右側的【修改】-【安全項丟失】，按照頁面提示進行操作。
  • App：在 MEXC App 首頁，左上角【人像圖標】-【安全中心】-【綁定手機/綁定郵箱】-【安全項丟失】，按照頁面提示進行操作。

注意：更換手機號/郵箱後 24 小時內禁止提幣和 OTC 交易。

2.1.3 無法登入的情況下，如何解綁/變更手機號/郵箱


郵箱解綁/變更：

發送郵件至 service@mexc.com 申請解換郵箱操作（MEXC 將在 24 小時內為您完成解換）。所需資料如下：
1）問題描述
2）MEXC 帳號（手機號和郵箱帳號或者 UID）
3）需要更換成的郵箱帳號（請確保該郵箱能夠正常收發郵件，若無法接收郵件及驗證碼將會導致您的帳號在後期提幣中無法完成提幣步驟）
4）近期交易情況說明、持幣情況、充提情況、常用登入地點說明
5）手持證件照和手持紙質文字照片照片（帶有 MEXC 字樣、事由、帳號、日期、簽字）日期需要是申請辦理業務的當天日期
6）如您尚未完成 KYC，請您提供從發送平台提幣到 MEXC 的轉帳截圖（截圖需顯示 TxID、數量和時間），如沒有充值記錄，則無需該項資料。

手機號解綁/變更：

發送郵件至 service@mexc.com 申請解換手機號操作（MEXC 將在 24 小時內為您完成解換）。所需資料如下：
1）問題描述
2）需要修改的手機號碼
3）修改後的手機號碼
4）近期交易情況說明、持幣情況、充提情況、常用登入地點
5）手持身分證和紙質文字說明（事由、帳號、更換前、後手機號、證件號、帶有 MEXC 字樣、日期簽字）
6）您未完成 KYC 的情況下，請您提供從發送平台提幣到 MEXC 的轉帳截圖（截圖需顯示 TxID、數量和時間），如沒有充值記錄，則無需該項資料。

2.2 為什麼會出現手機號/郵箱已註冊的提示


一個郵箱/手機號只能註冊或綁定一個 MEXC 帳號，出現這一提示說明您的手機號/郵箱已經綁定到其他 MEXC 帳號。如果您忘記 MEXC 帳號/登入密碼，可在登入界面點選【忘記密碼】找回帳號資訊。

2.3 谷歌驗證綁定/解綁/重置/換綁新手機問題


2.3.1 如何綁定谷歌驗證


  • Web：在 MEXC 官網首頁，右上角【人像圖標】-【安全中心】- 【谷歌驗證碼】右側的【設置】，按照頁面提示進行操作。
  • App：在 MEXC App 首頁，左上角【人像圖標】-【安全中心】-【谷歌認證】，按照頁面提示進行操作。

更多詳情可閱讀《绑定谷歌验证》進行了解。

2.3.2 如何解綁谷歌驗證


  • Web：在 MEXC 官網首頁，右上角【人像圖標】-【安全中心】- 【谷歌驗證碼】右側的【移除】，按照頁面提示進行操作。
  • App：在 MEXC App 首頁，左上角【人像圖標】-【安全中心】-【谷歌認證】，按照頁面提示進行操作。

更多詳情可閱讀《如何解绑 MEXC 的谷歌验证器》進行了解。

2.3.3 如何重置谷歌驗證


  • Web：在 MEXC 官網首頁，右上角【人像圖標】-【安全中心】- 【谷歌驗證碼】右側的【移除】-【安全項丟失】-【谷歌驗證碼不可用，申請重置】，按照頁面提示進行操作。
- App：在 MEXC App 首頁，左上角【人像圖標】-【安全中心】-【谷歌認證】-【安全項丟失】-【重置谷歌驗證】，按照頁面提示進行操作。

您的谷歌驗證重置申請提交後，MEXC 官方客服會對您的申請進行審核，審核時長 1 個工作日。審核通過後您的原谷歌驗證將被解綁。更多詳情可閱讀《如何解綁 MEXC 的谷歌驗證器》進行了解。

2.3.4 如何將 MEXC 的谷歌驗證換綁到新手機


舊手機：手機打開谷歌驗證器-左上角【≡】-【轉移帳號】-導出您要轉移的部分或全部驗證碼-生成二維碼等待掃描。
新手機：手機打開谷歌驗證器-點選右下角【+】-【掃描二維碼】-掃描舊手機生成的二維碼-完成轉移。

更多詳情可閱讀《如何將 MEXC 的谷歌驗證換綁到新手機》進行了解。

2.4 谷歌驗證碼提示錯誤


1）如果您手機上綁定了多個帳號的谷歌驗證器，請確保您輸入的是 MEXC 帳戶郵箱對應的谷歌驗證碼。

2）請確定安裝正確的谷歌驗證器 App，iOS 用戶可以在 App Store 搜索「Authenticator App」下載，安卓用戶搜索「Google Authenticator 」下載。

3）谷歌驗證碼的有效期只有 30 秒，請務必在 30 秒內輸入並提交。

4）請確保手機時間和您所在時區的標準時間一致。

如果排除以上原因之後，谷歌驗證碼仍然報錯，您可以在 MEXC 官網首頁或 MEXC App 申請點選【安全項丟失】，按照頁面提示進行操作申請重置谷歌驗證器。
  • Web：在 MEXC 官網首頁，右上角【人像圖標】-【安全中心】- 【手機/郵箱驗證】右側的【修改】-【安全項丟失】，按照頁面提示進行操作。
  • App：在 MEXC App 首頁，左上角【人像圖標】-【安全中心】-【綁定手機/綁定郵箱】-【安全項丟失】，按照頁面提示進行操作。

注意：修改/解綁谷歌驗證後 24 小時內禁止提幣和法幣出金。


3. 驗證碼問題（郵箱/谷歌/簡訊驗證碼）


3.1 無法獲取驗證碼，界面提示「Failed to fetch」


可以通過以下方法嘗試解決：
  • 清理瀏覽器緩存
  • 更換其他瀏覽器
  • 使用 App 來獲取驗證碼
若以上方法仍然無獲取驗證碼，您可以聯絡【人工客服】進行諮詢。

3.2 收不到郵箱驗證碼


針對郵箱無法收到驗證碼的情況，請參考以下方案進行排查：
1）檢查您的垃圾郵件文件夾，確認是否有驗證碼郵件；
2）確保您當前查看的郵箱為您的帳號註冊郵箱；
3）確保您的郵箱可以正常收發郵件；
4）等待郵件驗證倒計時結束後，再次獲取驗證碼。
如果以上方案都無法解決問題，您可以將 MEXC 的郵件域名或郵箱添加到白名單中，然後再次嘗試申請發送郵件驗證碼。

更多詳情可閱讀《為什麼無法收到來自 MEXC 的郵件通知》進行了解。

3.3 使用 Apple ID 註冊帳號後郵箱裡收不到認證郵件


如果通過 Apple ID 註冊帳號時選擇隱藏郵件地址，註冊成功後保留的是私密郵箱。私密郵箱在獲取驗證碼時可能會有延遲，或無法及時收到驗證碼的情況。

為獲得相對流暢的體驗，建議更改綁定郵箱為實際使用的郵箱地址，操作步驟如下：
  • Web：在 MEXC 官網首頁，右上角【人像圖標】-【安全中心】- 【郵箱驗證】右側的【修改】，按照頁面提示進行操作。
  • App：在 MEXC App 首頁，左上角【人像圖標】-【安全中心】-【綁定郵箱】，按照頁面提示進行操作。


4. 帳號註銷/刪除問題


4.1 如何註銷帳號


為了保障您的帳戶安全，防止惡意註銷，您需要提交手持資訊，並回答以下問題郵件發送到 dataprotect@mexc.com，我們將根據您提供的資訊進行審核。

請手持身分證人像面與白紙進行拍照，白紙內容為：今天是 XXXX 年 XX 月 XX 日，刪除我的 MEXC 帳戶（xxx@xxx.com/電話號碼），我確認放棄該帳戶中的所有資產。

1）該帳戶的 UID 和註冊大致時間
2）該帳號最後一次交易的大致時間
3）該帳號最後一次充提的大致時間
4）該帳戶曾經持有過什麼幣種
5）該帳戶常用登入地點
6）註銷原因

因為刪除帳號是不可逆操作，我們希望您能注意以下事項：
  • 請保證以上您回答的資訊正確，否則無法刪除；
  • 刪除帳戶後，您將無法恢復訪問權限；
  • 您將丟失該帳戶中的所有數據和資產；
  • 某些共享資訊（例如和他人交易記錄等），雖然從您的帳戶刪除記錄，但是相關用戶仍然可以在其帳戶里造訪相關資訊。根據法律備案要求，我們可能會保留您的某些資訊，MEXC 保證您的資訊安全。您可以在https://www.mexc.com/terms 中的「用戶協議和隱私政策」中了解到更多資訊。

在您申請刪除帳戶後，若申請資料無誤，MEXC 將會在 15 個工作日內完成您的申請。請您耐心等待，感謝您的理解。

注意：當您提交帳戶註銷申請後，MEXC 工作人員將審核申請資料並通過郵件聯絡您確認帳戶註銷相關事宜，請您在收到郵件後的三日內回復並確認，否則將視為您取消刪除/註銷帳戶。

4.2 帳號註銷後能否用相同的郵箱手機重新註冊


在完成帳戶刪除程序後，若該手機號碼/郵箱未被其他帳戶使用，您可以使用該郵箱/手機號再次申請註冊。

注意：當您刪除帳號後重新註冊時，根據 MEXC 平台部分活動規則，您可能無法參與某些活動。

4.3 帳號註銷後會收到郵件通知嗎


提交帳戶註銷刪除後，工作人員將審核申請資料並透過郵件聯絡您確認帳戶刪除，請您在收到郵件後的三日內回復，確認帳戶刪除。一旦資訊被確認，該帳戶將在 15 個工作日內被刪除，帳號刪除後您將會收到郵件通知。

4.4 申請註銷帳號後二次確認的郵件，我應該將其作為回復發送還是作為新郵件發送到該電子郵件地址？


在收到您申請註銷帳號的郵件後，工作人員會對您提交的資料進行審核。
如果您的資料無誤，您將收到二次確認郵件。只需在郵件中【回復確認刪除】，無需單獨新建郵件。確認註銷後，您的帳號將在 15 個工作日內完成註銷。

4.5 想取消刪除帳號申請


在您註銷帳號之前，請確認是否已回復【確認註銷】郵件。如未回復，該帳號將不會被註銷。

4.6 帳戶中還有資產是否可申請註銷帳戶


帳戶資產大於 5 USDT 無法進行帳號註銷，建議您提幣後再申請註銷帳號。

4.7 凍結帳號的情況下，是否可以申請註銷帳號


帳戶處於凍結狀態，資金餘額少於 5 USDT 的情況下，可以申請刪除帳號。

4.8 刪除當前帳號會影響其他 MEXC 帳號


不會影響用戶其他帳號的現有權限。申請註銷帳號，僅刪除您申請的帳號，帳戶刪除後，綁定的郵箱或手機號仍可用於重新註冊帳戶，但無法參加新註冊用戶活動。

注意：如您有子帳號存在，刪除主帳號後，子帳號會一併刪除。

4.9 如何註銷代理帳號


代理帳號暫不支持註銷，只支持將返傭比例調整為 0。代理用戶的主帳號註銷後，代理系統帳號將被連同註銷。

4.10 如何刪除其他帳號的登入資訊


iOS：點選【首頁】- 左上角【人像圖標】-【切換帳號】- 向左滑動目標帳號，即可出現刪除選項，點選【刪除選中】即可移除登入 ID。

Android：點選【首頁】- 左上角【人像圖標】-【切換帳號】長按帳號會彈出確認窗口，點選【確認】即可移除該登入 ID。


5. 如何凍結 MEXC 帳號


  • Web：在 MEXC 官網首頁，右上角【人像圖標】-【安全中心】- 凍結帳號處點選【凍結】，按照頁面提示進行操作。
  • App：在 MEXC App 首頁，左上角【人像圖標】-【安全中心】-【管理帳號】-【凍結帳號】，按照頁面提示進行操作。

需要注意的是，凍結帳號後部分功能會受到以下限制：
1）在您聯絡客服解凍帳號前，帳號將無法登入。
2）所有交易和登入功能都將被禁用。
3）您帳號的所有 API 密鑰都將無法使用。
4）解凍帳號需要聯絡客服。


6. 資產問題


6.1 帳戶中的資產為什麼不見了


您可以請按照以下方法進行排查：
1）確認帳號資訊：請確保您已登入正確的帳號，檢查您的 UID、電子郵箱或手機號碼。
2）已下架的幣種：如果是已下架的幣種，您可以在現貨帳戶中取消勾選【隱藏小額資產】功能，然後搜索代幣名稱查看。
3）幣種已更名：若幣種已更名，請在公告中心搜索代幣名稱，查看項目的最新動態。
4）在現貨帳戶中取消勾選【隱藏小額資產】功能，並搜索代幣名稱查看。
5）檢查帳號的登入記錄及提幣記錄。如果確認非本人操作，或存在資產損失，建議您報警並通過執法請求提交平台協助。
6）修改帳戶安全項，及時更改登入密碼，增強帳戶安全，檢查登入活動。

如有其他疑問，請點選【人工客服】聯絡線上客服諮詢。

6.2 如何切換本地貨幣


  • Web：在 MEXC 官網首頁，右上角【人像圖標】-【設置】-【本地貨幣】，選擇計價單位即可。
  • App：在 MEXC App 首頁，左上角【人像圖標】-【設置】-【計價方式】，按照頁面提示進行操作。

6.3 如何使用本地貨幣計算資產價值


  • Web：在 MEXC 官網首頁，右上角【資產】-【總覽】- 資產數量旁邊的【▼】，選擇切換本地貨幣。
  • App：在 MEXC App 首頁，右下角【資產】-【總覽】-資產數量旁邊的【▼】，選擇切換本地貨幣。


7. 子帳號問題


7.1 子帳號不能登入


子帳號分為 API 的交易帳號和郵箱註冊帳號。
  • API交易子帳號：不支持登入，只能用於 API 交易。
  • 郵箱註冊子帳號：僅支持 Web 端登入。

7.2 子帳號如何修改密碼


子帳號重置密碼和主帳號重置密碼流程相同，操作如下：

1）如果記得子帳號當前密碼


Web：官網首頁登入子帳號。點選人像圖標-【安全中心】，找到【進階安全設定】下的登入密碼，點選【修改】。
App：暫不支持

2）如果忘記子帳號舊密碼


Web：官網首頁登入主帳號。點選人像圖標-【子帳號管理】-【帳號管理】點選帳號進行重置。
App：暫不支持

7.3 主帳號和子帳號是否可以同時登入


如果您需要主帳號和子帳號同時登入，您可以使用不同的瀏覽器或兩個不同域名的網站分別進行登入。
不同域名請參考：
https://www.mexc.com
https://www.mexc.co

7.4 最多可以創建多少個子帳號


最多可以創建 30 個 API 帳號。

7.5 子帳號可以進行 KYC 認證嗎


子帳號暫不支持 KYC 認證。

7.6 如何充值到子帳戶


目前 MEXC 只支持主帳戶劃轉資產至子帳戶，不支持透過鏈上轉帳的方式充值。Web 端劃轉方法：
1）點選個人，找到「子帳戶管理」
2）子帳號管理界面點選「資產管理」
3）點選「劃轉」
4）選擇相應帳戶，輸入幣種及數量，點選「確認」


8. KYC 問題


8.1 如何查看 KYC 資訊


  • Web：在 MEXC 官網首頁，右上角【人像圖標】-【身分認證】即可查看 KYC 認證資訊。
  • App：在 MEXC App 首頁，左下角【人像圖標】- 暱稱右邊點選【＞】即可查看 KYC 認證資訊。

8.2 KYC 認證次數超過上限


一個 MEXC 帳號每日最多可申請初級/高級 KYC 各 3 次。如果提示超過當日上限，請您在 24 小時後再試。

8.3 KYC認證資訊錯誤、證件更新或資訊過期如何處


如果您處於初級認證階段，建議您直接進行高級認證。在提交高級認證資料時，您可以重新上傳正確的身分證件資訊，從而完成更正。

如果您已經完成高級認證，需要更正或更新資訊，可以自助提交更新 KYC 申請。請根據實際情況選擇更新原因，並按頁面指引完成流程，平台將在審核後為您更新認證資訊。

8.4 KYC 審核需要多長時間


通常情況下，審核可在 15 分鐘內完成。根據資訊複雜度及當前審核量，部分案例可能需要 8-24 小時處理完成。

8.5 KYC 認證時出現：您已在另一個帳戶中完成 KYC 認證，不支持重複申請


KYC 認證時出現「您已在另一個帳戶中完成 KYC 認證，不支持重複申請情況」提示，說明您已經在別的帳號完成了KYC 認證，無法在此帳號繼續完成 KYC 認證。根據 MEXC 規定，每一套實名認證資訊可以認證 3 個 MEXC 帳號。

8.6 初級和高級 KYC 的區別


  • 初級認證：在初級認證頁面通過上傳證件和證件資訊來核實您的身分。完成初級認證後，24 小時提幣限額為 80 BTC。
  • 高級認證：需要進行人臉活體認證識別，完成高級認證後，24 小時提幣限額為 200 BTC。

8.7 個人 KYC（初級/高級）如何轉為機構 KYC


MEXC 暫不支持同一帳號的個人 KYC 轉為機構 KYC，或機構 KYC 轉為個人 KYC。

8.8 每個公司註冊編號可以為多個 MEXC 帳號完成機構 KYC 認證


每個公司註冊編號僅支持對一個 MEXC 帳號完成機構 KYC 認證。

8.9 未完成 KYC 認證能否進行交易


MEXC 平台始終遵守法規監管要求，並致力於為用戶營造更安全的交易環境，為確保您的帳號和資產安全，我們強烈建議您完成有效實名認證，否則您帳號的部分功能將會被限制，敬請諒解。

同時請您放心，MEXC 會加密保護用戶的實名認證資訊，也絕不會用於任何其他用途，感謝您的理解與支持！

8.10 收到「資金受限，無法入帳，需要完成實名認證後才可入帳」彈窗


在認證前，您仍擁有最高 1,000 USDT（或等值代幣）的交易額度。如果額度已用完，請及時前往認證。MEXC 強烈建議您完成實名認證，以繼續使用平台功能。

若您無法完成實名認證，可以在【退回登記】頁面，按照要求填寫資訊申請退回您的受限資金。

8.11 收到「您尚未完成實名認證，累計提幣金額超過 1,000 USDT 後，需完成實名認證才可繼續進行提幣」的彈窗


在認證前，您仍擁有最高 1,000 USDT（或等值代幣）的交易額度。如果額度已用完，請及時前往認證。MEXC 強烈建議您完成實名認證，以繼續使用平台功能。

若您無法完成實名認證，建議您可以透過官方網站自助提交【提幣申訴單】，按照要求填寫資訊申請提幣。審核通過後，您的帳號將僅保留【提幣】和【平倉】權限，無法繼續使用帳號的其他功能。


9. 限制國家或地區問題


9.1 哪些地區不支持註冊申請


尊敬的用戶，MEXC 有權拒絕來自不符合國際反洗錢標準轄區或可被視為政治公眾人物用戶的註冊申請。我們有權在自我判斷為可疑交易的情況下，隨時暫停或終止交易，但此舉並不構成我們對您的任何義務或責任的違約。

截至目前，MEXC 有權拒絕來自下列國家或地區的用戶的交易或註冊申請：朝鮮、古巴、蘇丹、敘利亞、伊朗、中國大陸、新加坡、美國、英國、中國香港、俄羅斯控制的烏克蘭地區（目前包括克里米亞、頓涅茨克和盧甘斯克地區）、塞瓦斯托波爾和加拿大（統稱「限制國家或地區」）。

上述限制國家或地區列表並非完整的清單，MEXC 可隨時調整限制國家或地區列表。您可以參考「用戶協議與隱私政策」頁面資訊：https://www.mexc.com/zh-TW/terms

9.2 不在受限制的國家地區列表里，為什麼無法註冊、認證 KYC，或者進行交易

為了響應當地政府監管政策要求，目前 MEXC 不向您所在國家/地區的 IP 登入或者 KYC 認證用戶提供服務。
您可參考用戶協議以了解更多詳情：https://www.mexc.com/terms

9.3 尼日尼亞用戶支持 NIN 數字身分證認證 KYC 嗎

目前 MEXC 平台對尼日利亞用戶支持的 KYC 證件類型包括：國民身分證、駕照、選民卡或國際護照。

9.4 機構 KYC 認證中股東可以來自 MEXC 限制國家/地區嗎

機構 KYC 認證中，公司最終受益人/股東不能來自 MEXC 限制國家/地區的公民。詳情請參考用戶協議：https://www.mexc.com/zh-TW/terms

9.5 已清退國家/地區帳號中資產如何處置


已清退國家/地區的用戶僅可以提取個人資產，不可進行任何交易，MEXC 建議您儘快提取帳號中的資產。請參考 MEXC【用戶協議】資訊，按照規範註冊和使用帳號。


10. 被盜資金流入/被騙反饋


10.1 資產被盜轉入 MEXC 平台


請您聯絡人工客服並提供以下資訊。
1）錢包/帳戶轉幣記錄截圖，交易 ID，轉幣地址，詳細說明跟該案件的關係。
2）完成 MEXC 平台實名認證，保證所提供資訊合法，無造假，捏造事實，誣陷他人等行為。
3）如以上資訊屬實，平台會根據查詢結果臨時凍結嫌疑帳戶（24 小時），同時建議您立即報警，
4）提交資料後 48 小時之內報警，並提供警方受理案件的回執證明。未提供相應證明，平台將視情況解封凍結資金。
5）公安執法人員需要平台協助調查的請發郵件至郵箱：legal@mexc.com，郵件必須提供公安辦理案件人員的身分證明，該案件的立案證明，調查文書（調取證據通知書），並明確說明需要查詢的資訊。
6）平台直接與受理案件的司法部門對接，配合執法人員調查。

