為什麼我的賬戶被限制使用了？





賬戶凍結是指對用戶的加密貨幣交易賬戶進行暫時性封鎖或限制，使其無法進行交易或提取資金的操作的行為。加密貨幣賬戶凍結的期限和解凍程序可能因平臺或監管機構的政策而有所差異。





在凍結期間，用戶通常無法進行交易、提取資金或進行其他與賬戶相關的操作。您需要聯繫交易平臺，確認清楚自己賬戶凍結原因，遵循平臺相應的程序解凍賬戶。以下是我們常見的一些賬戶被凍結的原因。





















您在賬號登錄時，如果連續輸錯密碼 5 次後，您的賬戶會被限制登錄 2 小時。如果您再次續輸錯密碼 5 次後，您的賬戶會被限制登錄 24 小時。24 小時後限制解除，您可以再次嘗試輸入賬號密碼登錄。









需要注意的是，在非登錄狀態下，您無法通過安全項丟失頁面申請重置。如果您想重置密碼，您需要聯繫 MEXC 官方在線客服，按照要求提交對應的資料進行重置密碼。









如果您確定這筆資產是不明來源的資產，請您先不要使用這筆資產。如果使用後可能會被對方或者司法機關要求退回，而導致您的賬號會被凍結等不必要的損失。請提供您的 UID，收到的充幣截圖，諮詢在線客服，為您查明來源信息，協助您退回該筆不明來源的資產。









您可以向 MEXC 客服進行反饋，提交相應的證明資料和截圖，如果客服核實情況無誤，平臺將協助對相關賬戶進行48 小時的提幣限制。您須即時報警，並在報警後儘快聯繫客服提供報警回執以供我們提供進一步協助。









在 P2P 交易時，如果由於對方操作失誤導致您獲得額外收入，請您先不要使用這筆資產。一旦您使用了同時被對方要求退回，您可能面臨賬號被凍結等風險。您可以諮詢 MEXC 在線客服，在其幫助下退回額外收入。









在 OTC 交易中，如果您在購買加密貨幣過程中連續 5 次由於個人原因【我不想交易】取消買幣訂單，您的賬號將在接下來的 24 小時內無法繼續買幣。24 小時後限制將被取消，您可以繼續使用 OTC 買幣服務。









當您發現自己的賬號疑似被盜出現異常登錄、異常交易、異常提幣、異常劃轉等問題時，為了保護您個人的資產安全，您可以選擇凍結自己的賬號或聯繫在線客服為您凍結。賬號凍結後將無法登錄和交易。如果您想解凍，請聯繫 MEXC 在線客服為您解凍。





如果您的賬號還可以自行登錄，您可以在 MEXC 的安全設置中按照頁面提示操作進行賬號凍結；如果您的賬號被盜無法繼續登錄，您可以選擇直接和 MEXC 在線客服溝通，在客服幫助下完成賬號凍結。

















請不要相信任何幫您提供解凍賬號服務的第三方，避免造成額外損失。當您的申請通過後，您將恢復賬號的全部功能。













如果您在現貨或合約交易中，提交了限價單等類型的訂單，您的資產會被暫時凍結，被凍結的資產無法再次繼續使用。如果您想使用這筆被凍結的資產，請您前往交易頁面找到對應的訂單進行取消，即可解除處於凍結中的資產。









當您發起提幣申請時，您發起申請的這部分代幣將會被凍結，並將通過鏈上提現到您填寫的錢包地址或平臺地址中。如果您在確認提現短信或郵件前想要取消提現，您可以前往【提幣記錄】中【取消】這筆提現，提現資產將被解凍。





Web 端：MEXC 官網首頁導航欄【資產】中選擇【資金記錄】，在資金記錄頁面選擇【提幣記錄】中進行取消。

App 端：MEXC App 首頁左上角點擊【個人頭像】，選擇【交易記錄】，在【充值/提幣】中選擇【提幣記錄】中進行取消。













禮包 是 MEXC App 中的一個功能。當您將加密貨幣以紅包的方式發送給朋友，您的這部分資產將被凍結，未領取金額將在48小時後退還至您的賬戶，不能提前退款。









當您成功在 MEXC 平臺參與如 Savings 中的定期等活動時，您參與活動的資產將被暫時凍結，不能再參與交易、提現，您需要等待資產解鎖後再次使用。









您可以聯繫 MEXC 客服協助聯繫對方申請退回您的資產，但無法保證被轉入資產用戶是否配合，考慮到您的資產安全，MEXC 客服會為您申請臨時凍結該筆資產 48 小時，同時建議您立即報警。









請您在 MEXC 的充值頁面確認是否有幣種存在預入賬狀態。預入賬狀態的幣種在資產中顯示餘額且可交易，但在完全入賬之前無法進行轉賬（包含內部轉賬）、提幣以及OTC交易。您可以等待幣種完全入賬後再進行轉賬、提幣或OTC交易操作。





Web 端：MEXC 官網首頁導航欄【資產】中選擇【資金記錄】，在充值記錄頁面中查看狀態。

App 端：MEXC App 首頁左上角點擊【個人頭像】，選擇【交易記錄】，在【充值/提幣】中選擇【充值記錄】，進入充值記錄頁面查看狀態。









MEXC 對於平臺賬戶 24 小時的提幣上限有所限制，當您超過這一限制時，您需要等待 24 小時後才可以繼續提幣。





您還可以通過完成 身份認證 的方式，提升您的提幣上限額度。完成初級認證您 24 小時限額可增加至 80 BTC，完成高級認證您 24 小時限額可增加至 200 BTC。









針對提幣申請後被限制的用戶，為了防止用戶被盜，需要提供手持照片用於驗證是否本人。









如果您開啟了該功能，對於您新添加的提幣白名單地址，需 24 小時後才可以進行提幣；開啟功能隨後再次關閉該功能時，您的賬戶需 24 小時後方可提幣。





















免責聲明：本資料不提供有關投資、稅務、法律、財務、會計、咨詢或任何其他相關服務的建議，也不是購買、出售或持有任何資產的建議。MEXC新手學院僅提供信息參考，不構成任何投資建議，請確保充分了解所涉及的風險並謹慎投資，用戶一切投資行為與本站無關。