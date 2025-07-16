在加密貨幣市場快速發展的今天，合約交易因其高效性和靈活性已成為眾多交易者的重要工具。作為全球領先的加密貨幣交易平台，MEXC 自 2018 年成立以來，始終致力於為全球用戶提供專業、安全、高效的交易服務。在 MEXC 7 週年之際，本文特別總結了 MEXC 合約交易的全面優勢，幫助用戶更了解為何選擇 MEXC 進行合約交易。 了解合約交易 合約交易是一種衍生性商品交易形式，允許交易者在未來以預定價在加密貨幣市場快速發展的今天，合約交易因其高效性和靈活性已成為眾多交易者的重要工具。作為全球領先的加密貨幣交易平台，MEXC 自 2018 年成立以來，始終致力於為全球用戶提供專業、安全、高效的交易服務。在 MEXC 7 週年之際，本文特別總結了 MEXC 合約交易的全面優勢，幫助用戶更了解為何選擇 MEXC 進行合約交易。 了解合約交易 合約交易是一種衍生性商品交易形式，允許交易者在未來以預定價
新手學院/市場洞察/活動專區/七載鋒芒！MEX...的 5 大優勢

七載鋒芒！MEXC 7 週年慶揭秘「合約交易」的 5 大優勢

2025年7月16日MEXC
0m
#初階#行業熱門
MX Token
MX$2.1856+1.41%
Solayer
LAYER$0.2504-0.67%
NFT
NFT$0.0000004024+0.44%
Memecoin
MEME$0.001683+2.55%
DeFi
DEFI$0.000838+5.80%

在加密貨幣市場快速發展的今天，合約交易因其高效性和靈活性已成為眾多交易者的重要工具。作為全球領先的加密貨幣交易平台，MEXC 自 2018 年成立以來，始終致力於為全球用戶提供專業、安全、高效的交易服務。在 MEXC 7 週年之際，本文特別總結了 MEXC 合約交易的全面優勢，幫助用戶更了解為何選擇 MEXC 進行合約交易。

了解合約交易


合約交易是一種衍生性商品交易形式，允許交易者在未來以預定價格買入或賣出特定資產。與現貨交易不同，合約交易有以下特點：
  • 無需交割：永續合約沒有到期日，可以無限期持有
  • 雙向交易：可以做多或做空，在市場漲跌中均有獲利機會
  • 資金費率機制：確保合約價格與現貨價格一致
  • 風險對沖：可用於對沖現貨市場風險，保護投資組合

MEXC 合約交易的 5 個重點優勢


1）全網最低手續費率


在加密貨幣交易中，交易費用是影響交易者利潤的關鍵因素。MEXC 擁有全網最低的手續費率，為交易者創造了顯著的成本優勢：
  • 永續合約交易掛單手續費率為 0.01%，吃單手續費率僅 0.04%（根據不同區域有些微差異，詳情請查看 MEXC 費率
  • 用戶可將 MX 轉入合約帳戶，享有 20% 的手續費折扣
  • 相較於其他平台，MEXC 的手續費優勢可為高頻交易者節省可觀的成本
這種低成本的交易環境能讓交易者更靈活地制定交易策略，尤其對於高頻交易者來說，費率優勢將轉化為明顯的利潤優勢。

2）卓越的交易深度與流動性


MEXC 合約交易擁有業界領先的流動性和交易深度：
  • 根據 TokenInsight 和 Simplicity Group 的權威報告顯示，MEXC 合約交易深度在 0.05% 與 0.1% 檔位均超 1 億美元，穩居行業首位
  • 龐大的用戶基礎（超過 3,000 萬用戶）確保了交易的順暢執行，即使在極端行情下也能保持穩定
  • 高流動性意味著更小的滑點和更快的成交速度，特別是對於大額交易尤其重要
優質的流動性不僅降低了交易風險，更為用戶提供了順暢的交易體驗，這也是 MEXC 能夠支援高達 400 倍槓桿交易的重要基礎。

3）安全穩定的高效能系統


MEXC 的交易系統採用多層和多集群系統架構，具備銀行層級的安全技術：
  • 高效能交易引擎每秒可完成 140 萬筆交易，確保訂單快速執行
  • 完善的安全措施，包括身分認證、雙重驗證和防釣魚碼等，全方位保護用戶資產安全
  • 伺服器在多個國家獨立託管，確保系統的穩定性和安全性
  • 自成立以來保持零重大安全事故的良好記錄
MEXC 對安全的高度重視，為用戶提供了一個值得信賴的交易環境，使交易者可以專注於市場分析和交易策略的執行。

4）靈活的交易規則


MEXC 合約交易提供了極為靈活的交易規則，滿足不同交易者的需求：
  • 支援 1-400 倍槓桿自由調節，USDT 本位合約最高支援 400 倍槓桿，幣本位合約最高支援 200 倍槓桿
  • 多種訂單模式選擇，包括限價、市價、計畫委託、追蹤委託、只做 Maker 等，滿足不同交易場景需要
  • 支援雙向持倉，用戶可同時對一個合約持有多空雙向倉位，且多空方向的槓桿獨立
這種靈活性使交易者能夠根據市場變化快速調整策略，無論是保守型還是激進型交易者，都能找到適合自己的交易方式。

5）豐富的幣種選擇


MEXC 合約提供的加密貨幣種類豐富：
  • 涵蓋 USDT 本位、元宇宙、Layer2、NFT、Meme 和 DeFi 等各類幣種
  • 快速上線新幣種的能力，讓用戶能夠第一時間參與新興代幣的合約交易
  • 合約種類齊全，滿足各類交易者的需求
多樣化的幣種選擇使交易者能夠在一個平台上完成所有合約交易需求，大大提高了交易效率。

MEXC 合約交易模式簡介


USDT 本位與幣本位合約

MEXC 提供兩種主要的永續合約類型：
  • USDT 本位永續合約：以 USDT 為計價和結算單位，適合希望以穩定幣計算回報的交易者
  • 幣本位永續合約：以特定加密貨幣作為保證金和計算盈虧的合約，適合更專業的交易者

靈活的持倉和保證金模式

  • 單向持倉與雙向持倉：可依交易策略選擇單一方向或同時持有多空雙向倉位
  • 逐倉與全倉：逐倉模式限制了虧損範圍，全倉模式則提供更靈活的資金利用
這些靈活的交易模式使 MEXC 適應不同交易者的風險偏好和交易策略。

為什麼資深交易者選擇 MEXC 合約？


資深交易者特別著重以下幾點：
  • 專業交易工具：提供豐富的技術分析工具和指標，支援複雜交易策略的發展
  • 風險管理機制：完善的強平機制與風險控制系統，幫助交易者有效管理風險
  • 業界領先的服務：7*24 小時專業客服支持，解決交易過程中可能遇到的問題

MEXC 7 週年特別活動


為慶祝 MEXC 7 週年，平台特別推出了 MEXC 開「7」新篇系列活動：
  • 活動時間：2025年4月14日 08:00 (UTC+8) - 2025年5月5日 07:59 (UTC+8)
  • 豐厚獎勵：包括戰隊收益率榜單獎勵、個人交易額榜獎勵等多重獎勵
  • 參賽規則：合約錢包資產至少 100 USDT 的用戶可報名參與，戰隊模式增加交易樂趣
透過參與這些活動，用戶不僅可以體驗 MEXC 合約交易的優勢，還有機會贏得豐厚獎勵。

前往參加 MEXC 7 週年活動！

總結


MEXC 合約交易憑藉全網最低手續費率、卓越的流動性、安全穩定的系統、靈活的交易規則以及豐富的幣種選擇，成為全球數百萬交易者的首選平台。在 MEXC 7 週年之際，平台將持續優化合約交易體驗，為用戶提供更專業、更安全、更有效率的交易服務。

歡迎加入 MEXC 7 週年慶活動，體驗合約交易的全面優勢，開啟加密貨幣交易的新篇章。

免責聲明：合約交易屬於高風險投資，投資人應充分認識投資風險，謹慎投資。本資料不提供有關投資、稅務、法律、財務、會計、諮詢或任何其他相關服務的建議，也不是購買、出售或持有任何資產的建議。 MEXC 新手學院僅提供資訊參考，不構成任何投資建議，請確保充分了解所涉及的風險並謹慎投資，用戶一切投資行為與本站無關。


熱門文章

什麼是 MEXC 市場異動數據

什麼是 MEXC 市場異動數據

1. 什麼是市場異動數據MEXC 市場異動數據實時監測並展示特定時間段內價格大幅波動的交易對資訊。透過追蹤各幣種的價格變動狀態和關鍵指標，幫助交易者快速發現潛在交易機會，提升交易決策效率。不同的市場事件將會觸發不同的交易對狀態。下表匯總了您在市場異動榜上可能看到的狀態及其對應的觸發條件。狀態將按照由近及遠的時間順序排列。狀態類型過程市場行情新高今日新高24 小時內過去 1 分鐘的最高價格 &#61

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

TL;DR1）Aria Protocol 透過將音樂版權轉化為可交易的代幣，讓一般人也能投資先前僅限機構的 IP 資產。2）Aria Protocol 已籌集 1,095 萬美元，吸引超 4,300 名投資者參與，由 Halborn 等機構完成安全審計。3）Aria Protocol 未來將支援可程式 IP，透過智慧合約實現歌曲混音等衍生創作的自動化授權與收益分配。1. 什麼是 Aria Prot

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊在2025年7月暴漲50%,突破3,800美元大關,吸引全球投資者的目光。如果您正在思考以太坊現在是否值得投資,您並不孤單。隨著分析師預測年底可能突破6,500美元,以及機構資金創紀錄地湧入,這個全球第二大加密貨幣正掀起熱烈討論。 但聰明的投資意味著要看穿炒作。本分析深入探討以太坊目前的基本面、專家價格預測,以及可能影響您投資決策的真實因素。 做出明智的投資決策: 本分析專注於以太坊的投資潛

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

在Ethereum和其他加密貨幣之間做選擇可能讓人感到不知所措。隨著Bitcoin突破$119,469美元，Ethereum交易價格在$4,273美元，投資者都在問哪種數位資產在2025年提供最佳機會。 本指南詳細分析ETH與Bitcoin、Solana、Cardano、XRP、Litecoin、WETH和Polkadot的比較。您將了解關鍵差異、性能指標，以及哪種加密貨幣可能符合您的投資目標。

熱門加密動態

DOGE價格預測與深度分析：2030年能漲到50 USDT嗎？

DOGE價格預測與深度分析：2030年能漲到50 USDT嗎？

核心要點DOGE（狗狗幣）是2013年誕生的工作量證明加密貨幣，最初作爲玩笑幣創立歷史價格波動：從2015年的$0.0001到2021年$0.73的歷史最高點專家預測2030年價格區間爲$0.20至$3.03，遠低於$50目標由於市值限制，2030年達到$50的可能性極低在MEXC交易所安全交易DOGE，享受零手續費和100%儲備金保障 加密貨幣市場見證了無數令人驚歎的變革，而狗狗幣（DOGE）無

什麼是Dropee？答題遊戲完全指南：每日一題賺取加密貨幣空投獎勵

什麼是Dropee？答題遊戲完全指南：每日一題賺取加密貨幣空投獎勵

核心要點（Key Takeaways）Dropee 是Telegram上增長最快的加密貨幣答題遊戲，每天一題，答對獲獎通過連擊獎勵機制，保持答題連勝可獲得更高積分和空投資格遊戲結合了區塊鏈教育與"點擊賺取"模式，預計在2025年11月推出代幣掌握答題策略和參與社區，可大幅提升獲得DROPEE代幣空投的機會與MEXC交易所合作，爲用戶提供安全可靠的加密貨幣交易環境 什麼是Dropee？揭祕Teleg

Solana（SOL）價格預測：2025-2030會漲到1000 USDT嗎?

Solana（SOL）價格預測：2025-2030會漲到1000 USDT嗎?

核心要點Solana (SOL) 於2020年3月推出時價格約爲0.22美元，並在2025年1月達到294.33美元的歷史最高點2030年價格預測範圍從保守估計的436美元到看漲預測超過1,200美元區塊鏈技術創新如歷史證明機制使SOL每秒可處理65,000+筆交易DeFi採用、機構投資和網絡升級等多重因素將影響長期加密貨幣價格走勢MEXC爲SOL提供最全面的交易體驗，零手續費交易和強大的流動性引

一文讀懂什麼是隱私幣：保護你的加密貨幣交易隱私

一文讀懂什麼是隱私幣：保護你的加密貨幣交易隱私

核心要點隱私幣通過先進的加密技術隱藏交易細節，比比特幣提供更強的匿名性Monero、Zcash、Dash、Horizen和Decred是市場上領先的隱私幣項目2023年至2025年間，Monero和Zcash的交易量增長了20%2025年末，Zcash價格從50美元以下暴漲至650美元MEXC提供業內最全面的隱私幣交易對，擁有頂級流動性和100%儲備金保障前言你有沒有想過，比特幣真的匿名嗎？很多人

相關文章

什麼是 Bitlayer（BTR）？新一代比特幣 Layer2 解決方案指南

什麼是 Bitlayer（BTR）？新一代比特幣 Layer2 解決方案指南

隨着比特幣成為最安全、最去中心化的區塊鏈網路，其在可擴展性與可編程性方面的局限性日益突出。比特幣主網雖然在安全性和去中心化上樹立了行業標杆，但也因此犧牲了交易吞吐量和成本效率，導致交易速度低、手續費高。比特幣原生不支持智能合約，難以承載日益豐富的去中心化應用。此外，比特幣與其他區塊鏈之間缺乏原生的去中心化跨鏈橋，限制了生態的進一步拓展。 面對這些挑戰，Layer 2 方案應運而生。它們不僅需要繼承

Dolomite：革新去中心化金融的流動性樞紐

Dolomite：革新去中心化金融的流動性樞紐

在區塊鏈技術的浪潮中，去中心化金融（DeFi）領域不斷湧現創新解決方案。其中，建構於 Arbitrum 網路之上的 Dolomite 平台正以獨特的金融基礎設施重塑數位資產交易與借貸生態。其核心治理代幣 DOLO 的正式上線，標誌著這一去中心化貨幣市場和交易所（DEX）邁向新的發展階段。1. Dolomite 的核心優勢：資本效率與普惠金融Dolomite 透過三大支柱建構差異化競爭力：1）虛擬流

什麼是 Obol Collective？新一代分布式驗證網絡指南

什麼是 Obol Collective？新一代分布式驗證網絡指南

「去中心化並不是一種選擇，而是區塊鏈基礎設施可持續發展的必由之路。」 —— Obol Collective1. 什麼是 Obol Collective？Obol Collective 是全球最大的去中心化運營者生態系統，致力於擴展去中心化基礎設施網絡。透過提供開放存取的分布式驗證器技術（Distributed Validators，DVs），Obol 提升了以太坊等區塊鏈網絡的安全性、可擴展性和去

AI × 區塊鏈 × 資料科學黃金三角：Codatta 如何重建 Web3 資料經濟版圖

AI × 區塊鏈 × 資料科學黃金三角：Codatta 如何重建 Web3 資料經濟版圖

在區塊鏈技術與人工智慧加速融合的時代浪潮中，Codatta 作為革命性的去中心化資料協定應運而生，直擊 Web3 生態最核心的挑戰之一：高品質資料基礎設施的創建、管理與貨幣化。隨著人工智慧應用對大量可靠驗證資料的需求與日俱增，Codatta 成為連接資料創作者與 AI 開發者的橋樑，構建了一個無需許可的市場，將原始資訊轉化為可資產化的寶貴資源。該協議的原生治理代幣 XNY 是這項創新生態系統的經濟

註冊MEXC帳號
註冊 & 獲得高達10,000 USDT獎金