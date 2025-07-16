七載鋒芒！MEXC 7 週年慶揭秘「合約交易」的 5 大優勢





在加密貨幣市場快速發展的今天，合約交易因其高效性和靈活性已成為眾多交易者的重要工具。作為全球領先的加密貨幣交易平台，MEXC 自 2018 年成立以來，始終致力於為全球用戶提供專業、安全、高效的交易服務。在 MEXC 7 週年之際，本文特別總結了 MEXC 合約交易的全面優勢，幫助用戶更了解為何選擇 MEXC 進行合約交易。









合約交易是一種衍生性商品交易形式，允許交易者在未來以預定價格買入或賣出特定資產。與現貨交易不同，合約交易有以下特點：

無需交割： 永續合約沒有到期日，可以無限期持有

雙向交易： 可以做多或做空，在市場漲跌中均有獲利機會

資金費率機制： 確保合約價格與現貨價格一致

風險對沖：可用於對沖現貨市場風險，保護投資組合













在加密貨幣交易中，交易費用是影響交易者利潤的關鍵因素。MEXC 擁有全網最低的手續費率，為交易者創造了顯著的成本優勢：

永續合約交易掛單手續費率為 0.01%，吃單手續費率僅 0.04%（根據不同區域有些微差異，詳情請查看 MEXC 費率

用戶可將 MX 轉入合約帳戶，享有 20% 的手續費折扣

相較於其他平台，MEXC 的手續費優勢可為高頻交易者節省可觀的成本

這種低成本的交易環境能讓交易者更靈活地制定交易策略，尤其對於高頻交易者來說，費率優勢將轉化為明顯的利潤優勢。









MEXC 合約交易擁有業界領先的流動性和交易深度：

根據 TokenInsight 和 Simplicity Group 的權威報告顯示，MEXC 合約交易深度在 0.05% 與 0.1% 檔位均超 1 億美元，穩居行業首位

龐大的用戶基礎（超過 3,000 萬用戶）確保了交易的順暢執行，即使在極端行情下也能保持穩定

高流動性意味著更小的滑點和更快的成交速度，特別是對於大額交易尤其重要

優質的流動性不僅降低了交易風險，更為用戶提供了順暢的交易體驗，這也是 MEXC 能夠支援高達 400 倍槓桿交易的重要基礎。









MEXC 的交易系統採用多層和多集群系統架構，具備銀行層級的安全技術：

高效能交易引擎每秒可完成 140 萬筆交易，確保訂單快速執行

完善的安全措施，包括身分認證、雙重驗證和防釣魚碼等，全方位保護用戶資產安全

伺服器在多個國家獨立託管，確保系統的穩定性和安全性

自成立以來保持零重大安全事故的良好記錄

MEXC 對安全的高度重視，為用戶提供了一個值得信賴的交易環境，使交易者可以專注於市場分析和交易策略的執行。









MEXC 合約交易提供了極為靈活的交易規則，滿足不同交易者的需求：

支援 1-400 倍槓桿自由調節，USDT 本位合約最高支援 400 倍槓桿，幣本位合約最高支援 200 倍槓桿

多種訂單模式選擇，包括限價、市價、計畫委託、追蹤委託、只做 Maker 等，滿足不同交易場景需要

支援雙向持倉，用戶可同時對一個合約持有多空雙向倉位，且多空方向的槓桿獨立

這種靈活性使交易者能夠根據市場變化快速調整策略，無論是保守型還是激進型交易者，都能找到適合自己的交易方式。









MEXC 合約提供的加密貨幣種類豐富：

涵蓋 USDT 本位、元宇宙、Layer2、NFT、Meme 和 DeFi 等各類幣種

快速上線新幣種的能力，讓用戶能夠第一時間參與新興代幣的合約交易

合約種類齊全，滿足各類交易者的需求

多樣化的幣種選擇使交易者能夠在一個平台上完成所有合約交易需求，大大提高了交易效率。









MEXC 提供兩種主要的永續合約類型：

USDT 本位永續合約： 以 USDT 為計價和結算單位，適合希望以穩定幣計算回報的交易者

幣本位永續合約：以特定加密貨幣作為保證金和計算盈虧的合約，適合更專業的交易者





單向持倉與雙向持倉： 可依交易策略選擇單一方向或同時持有多空雙向倉位

逐倉與全倉：逐倉模式限制了虧損範圍，全倉模式則提供更靈活的資金利用

這些靈活的交易模式使 MEXC 適應不同交易者的風險偏好和交易策略。









資深交易者特別著重以下幾點：

專業交易工具： 提供豐富的技術分析工具和指標，支援複雜交易策略的發展

風險管理機制： 完善的強平機制與風險控制系統，幫助交易者有效管理風險

業界領先的服務：7*24 小時專業客服支持，解決交易過程中可能遇到的問題









為慶祝 MEXC 7 週年，平台特別推出了 MEXC 開「7」新篇系列活動：

活動時間：2025年4月14日 08:00 (UTC+8) - 2025年5月5日 07:59 (UTC+8)

豐厚獎勵：包括戰隊收益率榜單獎勵、個人交易額榜獎勵等多重獎勵

參賽規則：合約錢包資產至少 100 USDT 的用戶可報名參與，戰隊模式增加交易樂趣













MEXC 合約交易憑藉全網最低手續費率、卓越的流動性、安全穩定的系統、靈活的交易規則以及豐富的幣種選擇，成為全球數百萬交易者的首選平台。在 MEXC 7 週年之際，平台將持續優化合約交易體驗，為用戶提供更專業、更安全、更有效率的交易服務。







