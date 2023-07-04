什麽是MEXC Savings？





MEXC Savings是MEXC的產品之一。 這篇文章將解釋MEXC Savings是什麽以及它適合哪些人。









MEXC Savings是一項服務，允許用戶通過質押加密貨幣資產這一簡單的操作就能賺取收益。該服務的名稱在2023年2月改為現在的名稱MEXC Savings，以使其更方便用戶使用。





MEXC Savings有兩種類型：存入的資產會進行一段時間的鎖倉的”定期理財“和”活期理財“。參與定期理財，存入的加密貨幣資產在一定期限內不能被交易、轉移或提取。它就像是銀行產品的定期存款，在到期前不能取消。





另一方面，參與活期理財，妳可以在任何時候交易、轉移和提取妳的加密貨幣資產，併在MEXC錢包中持有資產時獲得獎勵。可以把它比作銀行產品中的普通活期存款。





此外，MEXC將用戶對MEXC Savings的參與稱為”質押“。在加密貨幣資產中，”質押“一般是指通過持有代幣對區塊的驗證做出貢獻，從而獲得獎勵的行為。這最初只適用於使用權益證明（PoS）共識算法的代幣，如以太坊，但如下文所述，MEXC也支持對不使用PoS的代幣進行質押。









從現貨交易的下拉列錶中選擇Savings。









選擇Savings後，妳會看到Savings和靈活賺幣的闆塊。各自支持的代幣列錶將被顯示出來，妳可以通過點擊 ”去質押“進行質押。













同一種代幣可以用於Savings和靈活賺幣。兩者之間的區別可以在實際操作屏幕上清楚地看到。下面以USDT為例來介紹。

Savings的確認頁面如下圖所示。





它的構成很簡單，包含了”申購日期“和”起息日“，因為它可以在任何時候作為”活期理財“被提取出來。”申購日期“在日語中看起來有點奇怪，請理解為妳開始認購質押的日期。收益率取決於質押資金的多少。一般來說，小額資金將獲得較高的利率，但收益率會隨著金額的增加而減少。









靈活賺幣的頁面如下圖所示。靈活賺幣是一種”定期理財“，這意味著它在指定期限內不能被提取，併有一個 "贖回日期"。在到達”贖回解鎖日期“之前，資金不能被轉移。收益率不取決於質押金額。













每日收益的計算方法如下

每日收益=用戶的質押金數量*年收益率/365

例如，如果用戶A質押10,000 USDT，年收益率為5%，用戶A的日收益率計算如下

10,000 * 5% / 365 ≈ 1.37 USDT









5.1 MEXC 理財產品支持哪些加密貨幣？









5.2 如何開始賺取收益？





將數字資產質押進 DeFi 產品中，次日即可查看收益。個別產品會有差異，詳情見相關條款。





5.3 參與靈活賺幣後如何計算收益週期？





次日開始計算收益，並每日進行快照。具體情況因產品而異，請以產品頁面說明為準。





5.4 我可以提前贖回嗎？如果我提前贖回，我可以得到一些利息嗎？





活期理財可隨時取消，收益結算至退出PoS前一日。其他產品在達到最少存儲時長時，可選擇贖回或者繼續存儲，最終收益按照實際存儲天數核算，本金將在贖回解鎖日解鎖。

MEXC Savings是一個相對低風險的產品，適用於加密貨幣資產初學者。妳可以通過MEXC Savings來增加妳目前閑置的代幣數量。



