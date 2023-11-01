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如何使用MEXC發送和接收加密貨幣紅包

#初階
#新手入門
2023.11.1 MEXC
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在一些節日或者有特定意義的時間裡，朋友之間在一起發紅包搶紅包，可以一定程度上活躍氣氛。對於 web3 的用戶，MEXC 也提供了這一功能，您可以使用 MEXC App 的禮包功能，和朋友們一起感受禮包的樂趣。

MEXC 的禮包功能目前僅限於 App 端，不支持網頁端。在使用 MEXC 的禮包功能之前，您需要先完成手機號綁定和 KYC 認證，否則無法使用這一功能。


如何使用 MEXC 禮包功能


完成前提準備後，在 MEXC App 的首頁，點擊輪播圖下方快捷按鍵區域中的【更多】，在【活動】頁面中選擇【禮包】，點擊紅包下方的【發送】按鈕。


1. 普通禮包


在禮包頁面選擇幣種、填寫單個金額、輸入禮包個數、寫入祝福語、選擇封面海報，您可以選擇是否勾選僅限新用戶領取，完成後點擊右下角【發送】按鈕。

如果您勾選了僅限新用戶領取，那麽這個禮包只能由新註冊的用戶領取，並自動成為發放禮包用戶也就是您的被邀人。

如果禮包 24 個小時沒有被領取或者沒有被領取完，剩餘的禮包會被退回到原賬戶中。


2. 拼手氣禮包


在禮包頁面選擇幣種、填寫總金額、輸入禮包個數、寫入祝福語、選擇封面海報，您可以選擇是否勾選僅限新用戶領取，完成後點擊右下角【發送】按鈕。

如果您勾選了僅限新用戶領取，那麽這個禮包只能由新註冊的用戶領取，並自動成為發放禮包用戶也就是您的被邀人。

如果禮包 24 個小時沒有被領取或者沒有被領取完，剩餘的禮包金額會被退回到原賬戶中。


3. 普通禮包與拼手氣禮包區別


MEXC 的禮包功能分為普通禮包和拼手氣禮包兩種，這兩種禮包不同點在於：

1. 對於發紅包用戶來說：普通禮包輸入的是單個禮包的金額，最終發出的禮包總金額為數量*單個禮包金額。而拼手氣禮包輸入的是總金額，最終發出的禮包總金額即為輸入的金額。

2. 對於領紅包用戶來說：普通禮包每個人最終領取到的金額都一樣，而拼手氣禮包中每個人最終領到的金額，完全看領取禮包人的運氣，領取到的金額並不一致。

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