合約交易頁面名詞解讀





對於新手小白，相比現貨交易，合約交易更加復雜一些，涉及到的專業名詞也更多。為了幫助新人用戶更好地學習和掌握合約交易，這篇內容會向大家介紹 MEXC 合約頁面上這些名詞的含義。





我們按照從左到右的不同區域，來給大家介紹這些名詞含義。













永續：一直持續下去的含義。我們常見的永續合約，全稱叫永續期貨合約，由傳統金融的期貨合約演變而來，區別在於永續合約沒有結算日期。也就是說只要倉位沒有爆倉被強制平倉，就永遠不會被動平倉。





指數價格：參照各大主流交易所的價格，根據其價格的加權平均後得到的綜合價格指數。當前頁面顯示的指數價格是 MX 的指數價格。





合理價格：該合約的實時合理價格，基於指數價格和市場價格綜合計算得出。將用於計算倉位浮動盈虧以及判斷倉位的強平，可能與合約最新成交價有所偏差，以避免價格操控。





資金費率/倒計時：當前階段的資金費率。費率為正，做多倉位支付做空倉位。費率為負，做空倉位支付做多倉位。













盤口：在交易過程中，觀察交易走向的窗口。在盤口區域您可以觀察到每筆成交，觀察到買賣雙方占比情況等等。













開倉、平倉：根據您對漲跌的判斷在填寫價格和數量之後，可選擇開多或是開空。預測漲則開多，預測跌則開空。當你將購買的合約賣出後，即平倉。當你開倉購買合約持有在手中未結算的階段，即持倉。您可在頁面下方點擊【當前持倉】查看您的持倉。





開多：當您預測未來代幣價格會上漲並按照這一趨勢開倉，即開多。





開空：當您預測未來代幣價格會下跌並按照這一趨勢開倉，即開空。





保證金和保證金模式：用戶交納一定比例的資金作為財力擔保後可以進行合約交易，這筆資金就是保證金。保證金模式分為逐倉模式和全倉模式。





逐倉：逐倉模式下，一定數量保證金被分配到倉位上，如果倉位保證金虧損到低於維持保證金的水平，倉位將被強平。同時您也可以選擇為這個倉位添加或減少保證金。





全倉：全倉模式下，所有全倉倉位共享該資產的全倉保證金，在強平事件中，交易者可能會損失全部該保證金和該保證金資產下的所有全倉倉位。





委託方式：分為限價委託、市價委託、計劃委託、跟蹤委託和只做Maker。





限價委託：限價委託是指以特定或更優價格進行買賣，限價單不能保證執行。





市價委託：市價委託是指以目前市場可獲得的最優價格進行快速買賣。





計畫委託：用戶可預先設置觸發價、委託價和數量，當市場價到達觸發價時，系統會按委託價自動下單。在計劃委託成功觸發之前，不會凍結倉位或保證金。





跟蹤委託：跟蹤委託是行情在回調的情況下，將交易者設定好的委託提交至市場的策略委託。實際的觸發價格=市場最高（最低）價±回調幅度 (價距)，或市場最高（最低）價 *(1±回調幅度 %) (比例)，同時可以設置委託被激活的價格，激活後才開始計算觸發價格。





只做 Maker：訂單不會立刻在市場成交，保證用戶始終為Maker, 如果委託會立即與已有委託成交，那麼該委託會被取消。





止盈止損：預先設置觸發條件（止盈價或止損價）的平倉單，當最新價/合理價/指數價達到事先設定的觸發價格時，系統將按提前設置好的觸發價和數量以最優市場價平倉，從而達到止盈或止損的目的，讓用戶能夠自動結算出理想的盈利值或避免不必要的損失。





限價止盈止損：限價止盈止損單是一種預設的訂單，用戶可以預先設置止損價、限價和買入/賣出金額。當最新成交價達到止損價時，系統會自動以限價的價格掛單。





幣本位合約：MEXC 合約提供的幣本位合約是反向合約，是以加密貨幣作為保證金，也就是說加密貨幣是其基準貨幣。以 BTC 幣本位合約為例，比特幣將用來作為初始保證金或者進行盈虧的計算。





U 本位合約：MEXC 合約提供的U本位合約( USDT 本位合約)是正向合約，是以 USDT 報價和結算的線性衍生產品，USDT 是和美元價值掛鉤的穩定幣。













盈虧計算：輸入你的開倉價格、持有合約數量以及槓桿倍數，設定好你預想達到的平倉價格，可以計算出最終的收益額和收益率。





目標計算：輸入你的開倉價格、持有合約數量以及槓桿倍數，設定好你想賺取的收益率，可以計算出最終的目標價格和收益額。





強平價格：輸入你的開倉價格、持有合約數量以及槓桿倍數，選擇保證金模式（全倉還是逐倉），可以計算得出你的強平價格。





可開：輸入你的開倉價格和槓桿倍數，輸入你可以用的保證金金額，可以計算得出你最多能夠開多/開空的合約數量。





開倉價格：當你有同一交易對的多筆合約建倉時，依次輸入不同的開倉價格及對應的合約數量，可以綜合計算出同一交易對合約的開倉價格。





資金費：輸入合理價格和持倉數量，輸入資金費率 0.01%，可以計算出你要支付或收取的資金費數量。





註：使用合約計算器計算得出的結果僅供參考，最終實際數額以實盤為準。





對於新手小白，在第一次進行合約交易前，可以通過 MEXC 的 合約模擬盤 進行實戰訓練，熟悉各種功能後再進入實盤進行交易。



