指數價格、合理價格和最新成交價

MEXCers在合約交易介面中會遇到三個名稱的價格，即指數價格、合理價格和最新成交價，那這三個價格到底有什麼含義和差別呢？

MEXCers可以在合約交易頁面中看到三者的位置，通常三者會處於非常接近的狀態。

指數價格是MEXC選擇三家以上的主流交易所現貨價格，並分別給予不同權重成分，計算而得。

最新成交價是MEXC合約交易中盤口即時成交的價格。

合理價格是防止單個平臺出現市場異常波動導致MEXCers虧損而引入的機製，是通過主流交易所的價格數據加權計算後得出，能更公允的反應出真實市場價格；

合理價格同時考慮了現貨指數價格及基差的移動平均值。移動平均值機製平滑過濾短時間內的合約價格波動，減少異常波動產生的不必要強製平倉；

合理價格通過盤口價格與指數價格計算得出，作用是避免由於市場被操縱或是缺乏流動性而與價格指數發生偏差；

為了提高合約市場穩定性，減少市場異常波動時不必要的強製平倉，MEXC永續合約采用獨特設計的合理價格標記系統。 如果沒有這個系統，那麽可能會由於市場被操縱或是缺乏流動性而讓盤內價格與價格指數發生不必要的偏差，從而導致不必要的強製平倉。

合理價格 = 指數價格 *（1 + 資金費用基差率）= 指數價格+基差移動平均值 基差移動平均值 = 移動平均值（盤口中間價 - 現貨指數價格）= 移動平均值【（盤口賣一價 + 盤口買一價）／2 - 現貨指數價格）】



資金費用基差率 = 資金費率 *（至下一個繳付資金費用的時間 / 資金費用時間間隔）

此價格只影響強平價格以及未實現盈虧，它並不影響已實現盈虧。 這意味著當MEXCers的委托執行後，可能立即會看到正的或負的未實現盈虧。



發生這種情況的原因是合理價格與成交價格的略微偏差。



這是正常現象，並不意味著損失了資金，但一定要留意強平價格，避免過早地被強製平倉。

這三種價格都是為了給MEXCers提供更好的交易資訊，MEXCers在設置止盈止損的時候，也可以根據這三個不同的基準價來進行下單，以獲得希望達到的效果。