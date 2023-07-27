什麼是區塊鏈網絡交易費用？

區塊鏈網絡交易費用也稱礦工費，是用戶在BTC/ETH等數字貨幣轉賬過程中支付給區塊鏈礦工/驗證者的費用，類似銀行中的轉賬手續費。
通常情況下，區塊鏈網絡由分布式節點維護，節點維護者也是礦工，他們負責檢查交易信息的正確性，同時將您的交易信息打包並放上區塊鏈完成交易轉賬。
收取交易費用主要是以下兩個原因：
其一，提高作惡成本。
如果沒有交易費用，作惡者可能會使用幾個錢包多次進行小額轉賬，比如一次轉賬0.000001個BTC。這樣左手換右手並沒有任何損失，但是會占用大量區塊鏈網絡資源，造成網絡擁堵，導致真正的交易者無法交易。有了礦工費，將杜絕惡意刷交易的現象，因為惡意刷交易將付出巨大的成本。
其二，對礦工和節點的獎勵。
礦工和節點在向區塊鏈網絡廣播交易信息時，需要付出一定的資源和勞動。因此，為了鼓勵礦工和節點對交易信息進行打包，在每一筆交易中才會有部分的交易費用來獎勵礦工和節點的付出。
不同的區塊鏈網絡，交易費用的計算稍有不同，這裡介紹兩種主流數字貨幣：比特幣（BTC）和以太坊（ETH）的交易費用計算方式。
需要說明的是，比特幣區塊鏈中並沒有強制規定要求繳納手續費，理論上無需手續費也可以進行比特幣轉賬。但隨着比特幣交易的興起，礦工開始優先打包有手續費的交易。因此，現在不支付手續費幾乎無法完成比特幣交易。
比特幣的交易費用和金額大小無關，和字節大小相關。字節大小取決於該筆交易使用的UTXO數量，使用和消耗UTXO越多，轉賬的字節越大，交易者會付出更多的交易費用。比如Bob和Tom分別給Alice轉賬3個BTC，Bob用的是3個面值為1 UTXO的BTC，Tom用的是1個面值為3 UTXO的BTC。那麼相比Tom，Bob的轉賬字節明顯大得多，將付出更多的交易費用。UTXO是指未花費的交易輸出，更多詳細關於UTXO的知識可以查看MEXC新手學院文章《什麼是未花費的交易輸出（UTXO）？》
除字節大小外，礦工費率也將影響比特幣的交易費用，礦工費率是指每字節交易所需要消耗的sat（sat是比特幣的最小單位，1Sat=0.00000001 BTC）。礦工費率和比特幣網絡擁堵情況相關，如果交易比特幣的人過多，比特幣網絡將可能造成擁堵，這時如果您想儘快確認交易，則可以選擇提高礦工費率，礦工將會優先打包您的交易。當然，您也可以等待比特幣網絡恢復正常，然後礦工依次打包。
總而言之，比特幣區塊鏈交易費用=字節大小*礦工費率。
和比特幣相比，以太坊的區塊鏈交易費用計算相對複雜。在計算交易費用過程中，以太坊區塊鏈網絡引入了以下幾個概念：①Gwei②基礎費③優先費（小費）④Gas限額。
①Gwei
如同Sat是比特幣的最小單位，Gwei是以太坊的最小單位，1Gwei=0.000000001 ETH。以太坊區塊鏈交易費用正是由Gwei 標明。
②基礎費
每個區塊都有一個基礎費作為底價。如果您想將交易添加到以太坊區塊中，交易費用（燃料費用）報價必須至少等於基礎費。基礎費由一個公式計算，該公式將前一個區塊的大小（所有交易中使用的燃料數量）與目標大小進行比較。如果超過目標區塊大小，每個區塊的基礎費將最多增加 12.5%。
③優先費（小費）
倫敦升級過後，以太坊引入了優先費（小費），激勵礦工將交易添加到區塊中。小費是可選項，也可以設置為零。如果您需要優先執行交易，可以提供更高的小費，力爭礦工優先打包您的交易。
④Gas限額
Gas限額是指你願意在交易中消耗的最大費用數量。因為涉及智能合約的交易需要更多的計算資源，因此相比簡單的支付，他們需要更高的限額。一般來說，標準以太坊的轉賬要求Gas下限值為21,000Gwei，上限值用戶可以自行設定。
綜合以上四個要素，以太坊區塊鏈交易費用=Gas 限額*（基本費用 + 小費費用）。
不同的區塊鏈網絡或者代幣有着不同的費用標準和計算方式，比如以下代幣鏈上的交易費率：PIT 4%、CULT 0.4%、FEG-ETH 2%、GM 1%，這些費用是節點或礦工收取，和平台無關。但是交易費率受到區塊鏈網絡狀況等因素的影響，因此具體交易費用請以該區塊鏈實際交易費用為準。