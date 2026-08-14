Yippee 今日价格

Yippee (TBH) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 189.04%。当前 TBH 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 TBH。

Yippee 目前市值在 $ 324,319 排名第 #-，流通供应量为 999.99M TBH。过去 24 小时内，TBH 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.00333556，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，TBH 在过去一小时内波动了 +3.85%，过去7 天内波动了 +111.08%。过去一天，总交易量达到 $ 63.57K。

Yippee（TBH）市场信息

市值 $ 324.32K$ 324.32K $ 324.32K 成交量（24H） $ 63.57K$ 63.57K $ 63.57K 完全稀释市值 $ 324.32K$ 324.32K $ 324.32K 流通量 999.99M 999.99M 999.99M 总供应量 999,991,960.296217 999,991,960.296217 999,991,960.296217

Yippee 的当前市值为 $ 324.32K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 63.57K。TBH 的流通量为 999.99M，总供应量是 999991960.296217，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 324.32K。