WUFFI 今日价格

WUFFI (WUF) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.66%。当前 WUF 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 WUF。

WUFFI 目前市值在 $ 929,407 排名第 #-，流通供应量为 82.55T WUF。过去 24 小时内，WUF 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，WUF 在过去一小时内波动了 -0.13%，过去7 天内波动了 +1.35%。过去一天，总交易量达到 --。

WUFFI（WUF）市场信息

市值 $ 929.41K$ 929.41K $ 929.41K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 929.41K$ 929.41K $ 929.41K 流通量 82.55T 82.55T 82.55T 总供应量 82,554,287,097,623.48 82,554,287,097,623.48 82,554,287,097,623.48

WUFFI 的当前市值为 $ 929.41K, 它过去 24 小时的交易量为 --。WUF 的流通量为 82.55T，总供应量是 82554287097623.48，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 929.41K。