Wrapped BOT 今日价格

Wrapped BOT (WBOT) 今日实时价格为 $ 9.31，过去 24 小时内变化了 3.64%。当前 WBOT 兑 USD 的汇率为 $ 9.31 每 WBOT。

Wrapped BOT 目前市值在 $ 14,952,444 排名第 #-，流通供应量为 150.00M WBOT。过去 24 小时内，WBOT 的交易价格在 $ 9.29（低点）和 $ 9.72（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 10.24，而历史最低价为 $ 8.63。

短期表现方面，WBOT 在过去一小时内波动了 -0.56%，过去7 天内波动了 -4.39%。过去一天，总交易量达到 $ 1.97M。

Wrapped BOT（WBOT）市场信息

市值 $ 14.95M$ 14.95M $ 14.95M 成交量（24H） $ 1.97M$ 1.97M $ 1.97M 完全稀释市值 $ 14.95M$ 14.95M $ 14.95M 流通量 150.00M 150.00M 150.00M 总供应量 1,615,513.161238014 1,615,513.161238014 1,615,513.161238014

Wrapped BOT 的当前市值为 $ 14.95M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 1.97M。WBOT 的流通量为 150.00M，总供应量是 1615513.161238014，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 14.95M。