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WOOP 价格 (WOOP)

USD

WOOP (WOOP) 实时价格图表

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-0.90%(1D)

今天 WOOP (WOOP) 的价格

今天 WOOP (WOOP) 的实时价格为 0.001664 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。WOOP 兑换 USD 的价格为实时更新。
WOOP 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 288.71 USD
- WOOP 当天价格变化为 -0.91%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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WOOP (WOOP) 价格表现 USD

今天内，WOOP 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去30天内，WOOP 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0010967991
在过去60天内，WOOP 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0044225537
在过去90天内，WOOP 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ 0-0.91%
30天$ +0.0010967991+65.91%
60天$ +0.0044225537+265.78%
90天$ 0--

WOOP (WOOP) 价格分析

WOOP 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.00164787
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$ 0.00170424
$ 0.00170424$ 0.00170424

$ 0.563361
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+0.23%

-0.91%

+5.31%

WOOP (WOOP) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
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$ 288.71
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什么是WOOP (WOOP)

Bohemia is Solana's interactive NFT Art Fair that 5000 Bohemians call home. The project combines a unique 3D environment gallery concept with stunning art, tokenomics, staking and multiple burning mechanics. Bohemia comes with the full package.

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WOOP (WOOP) 资源

官网

大家还在问：关于 WOOP (WOOP) 的其他问题

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WOOP 兑换为当地货币

1 WOOP 兑换 AUD
A$0.00267904
1 WOOP 兑换 GBP
0.00134784
1 WOOP 兑换 EUR
0.00161408
1 WOOP 兑换 USD
$0.001664
1 WOOP 兑换 MYR
RM0.007488
1 WOOP 兑换 TRY
0.05903872
1 WOOP 兑换 JPY
¥0.2629952
1 WOOP 兑换 RUB
0.16971136
1 WOOP 兑换 INR
0.14398592
1 WOOP 兑换 IDR
Rp27.27868416
1 WOOP 兑换 PHP
0.09771008
1 WOOP 兑换 EGP
￡E.0.0839488
1 WOOP 兑换 BRL
R$0.0100672
1 WOOP 兑换 CAD
C$0.00237952
1 WOOP 兑换 BDT
0.20239232
1 WOOP 兑换 NGN
2.58384256
1 WOOP 兑换 UAH
0.07040384
1 WOOP 兑换 VES
Bs0.088192
1 WOOP 兑换 PKR
Rs0.46402304
1 WOOP 兑换 KZT
0.88321792
1 WOOP 兑换 THB
฿0.0577408
1 WOOP 兑换 TWD
NT$0.05484544
1 WOOP 兑换 CHF
Fr0.00151424
1 WOOP 兑换 HKD
HK$0.01294592
1 WOOP 兑换 MAD
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