Wobbles 今日价格

Wobbles (WOBBLES) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 3.54%。当前 WOBBLES 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 WOBBLES。

Wobbles 目前市值在 $ 377,282 排名第 #-，流通供应量为 997.29M WOBBLES。过去 24 小时内，WOBBLES 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.00269383，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，WOBBLES 在过去一小时内波动了 -0.01%，过去7 天内波动了 -7.86%。过去一天，总交易量达到 $ 26.28K。

Wobbles（WOBBLES）市场信息

市值 $ 377.28K$ 377.28K $ 377.28K 成交量（24H） $ 26.28K$ 26.28K $ 26.28K 完全稀释市值 $ 377.28K$ 377.28K $ 377.28K 流通量 997.29M 997.29M 997.29M 总供应量 997,292,261.80459 997,292,261.80459 997,292,261.80459

Wobbles 的当前市值为 $ 377.28K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 26.28K。WOBBLES 的流通量为 997.29M，总供应量是 997292261.80459，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 377.28K。