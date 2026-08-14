Will U 今日价格

Will U (WILLU) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 8.64%。当前 WILLU 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 WILLU。

Will U 目前市值在 $ 134,200 排名第 #-，流通供应量为 1.00B WILLU。过去 24 小时内，WILLU 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，WILLU 在过去一小时内波动了 +0.92%，过去7 天内波动了 +69.41%。过去一天，总交易量达到 $ 6.66K。

Will U（WILLU）市场信息

市值 $ 134.20K$ 134.20K $ 134.20K 成交量（24H） $ 6.66K$ 6.66K $ 6.66K 完全稀释市值 $ 134.20K$ 134.20K $ 134.20K 流通量 1.00B 1.00B 1.00B 总供应量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Will U 的当前市值为 $ 134.20K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 6.66K。WILLU 的流通量为 1.00B，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 134.20K。