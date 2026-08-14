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Will U 当前实时价格为 0 USD。WILLU 市值为 134,200 USD。追踪Malaysia的 WILLU 兑 USD 实时价格更新、实时图表、市值、24 小时交易量等更多信息！Will U 当前实时价格为 0 USD。WILLU 市值为 134,200 USD。追踪Malaysia的 WILLU 兑 USD 实时价格更新、实时图表、市值、24 小时交易量等更多信息！

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Will U 价格 (WILLU)

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1 WILLU 兑换为 USD 的实时价格：

$0.00013149
$0.00013149$0.00013149
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mexc
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USD
Will U (WILLU) 实时价格图表
页面数据最近更新时间：2026-08-14 20:33:31 (UTC+8)

Will U 今日价格

Will U (WILLU) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 8.64%。当前 WILLU 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 WILLU。

Will U 目前市值在 $ 134,200 排名第 #-，流通供应量为 1.00B WILLU。过去 24 小时内，WILLU 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0

短期表现方面，WILLU 在过去一小时内波动了 +0.92%，过去7 天内波动了 +69.41%。过去一天，总交易量达到 $ 6.66K

Will U（WILLU）市场信息

$ 134.20K
$ 134.20K$ 134.20K

$ 6.66K
$ 6.66K$ 6.66K

$ 134.20K
$ 134.20K$ 134.20K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Will U 的当前市值为 $ 134.20K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 6.66K。WILLU 的流通量为 1.00B，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 134.20K

Will U 价格历史 USD

24 小时价格变化区间：
$ 0
$ 0$ 0
24H最低价
$ 0
$ 0$ 0
24H最高价

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.92%

-8.64%

+69.41%

+69.41%

Will U（WILLU）价格历史 USD

今天内，Will U 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去30天内，Will U 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去60天内，Will U 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去90天内，Will U 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ 0-8.64%
30天$ 0+57.09%
60天$ 0+59.03%
90天$ 0--

Will U 的价格预测

Will U（WILLU）2030 年价格预测（4 年后）
根据上述价格预测模型，WILLU 在 2030 年的目标价格为 $ --，预计增长率为 0.00%
Will U (WILLU) 2040 年价格预测（ 14 年后）

在 2040 年，Will U 的价格可能实现 0.00% 的增长。交易价格可能达到 $ --

MEXC 工具
用户可以使用 MEXC 的价格预测工具和 AI 市场洞察，获取实时情景预测和更个性化的分析。
免责声明：这些情景仅供参考；加密货币波动较大——请在做出决策前自行研究 (DYOR)。
想知道 Will U 在 2026–2027 年的价格会达到多少？点击 Will U 价格预测，访问我们的价格预测页面，查看 WILLU 2026–2027 年价格的预测。

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关于 Will U

Will U 的当前价格是多少？

Will U 今日交易价格为 ¥，24 小时价格变动为 -8.64%。

代币供应量如何影响 WILLU 的估值？

供应量起着至关重要的作用：流通中的代币数量为 1000000000.0，稀缺性或通货膨胀会在长期内显著影响价格走势。

Will U 的市值是多少？

其市值为 ¥916275.63039130800000，在全球排名第 5303，表明了网络采用的规模。

24 小时交易活动如何？

WILLU 的交易量为 ¥--，表明了当前的流动性和用户活跃度。

24 小时价格区间是多少？

其价格在 ¥ 和 ¥ 之间波动，帮助投资者评估短期动能。

Will U 在 Entertainment,SocialFi,BNB Chain Ecosystem 类别中处于什么位置？

作为一种 Entertainment,SocialFi,BNB Chain Ecosystem 代币，WILLU 基于其效用、供应量、采用率和表现趋势与类似资产展开竞争。

哪些长期代币经济模型趋势至关重要？

代币发行、销毁、解锁计划和质押奖励——通常与 -- 经济模型相关——会影响未来的供应量和市场信心。

人们还问：关于Will U的其他问题

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