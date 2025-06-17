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Vidaio 价格 (SN85)

USD

Vidaio (SN85) 实时价格图表

$5.04
$5.04$5.04
-9.40%(1D)

今天 Vidaio (SN85) 的价格

今天 Vidaio (SN85) 的实时价格为 5.04 USD。目前其市值为 $ 2.37M USD。SN85 兑换 USD 的价格为实时更新。
Vidaio 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 -- USD
- Vidaio 当天价格变化为 -9.42%
- 其循环供应量为 470.54K USD

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Vidaio (SN85) 价格表现 USD

今天内，Vidaio 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.52438105195739
在过去30天内，Vidaio 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去60天内，Vidaio 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去90天内，Vidaio 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.52438105195739-9.42%
30天$ 0--
60天$ 0--
90天$ 0--

Vidaio (SN85) 价格分析

Vidaio 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 5.03
$ 5.03$ 5.03

$ 5.69
$ 5.69$ 5.69

$ 8.31
$ 8.31$ 8.31

-0.49%

-9.42%

-35.45%

Vidaio (SN85) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 2.37M
$ 2.37M$ 2.37M

--
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470.54K
470.54K 470.54K

什么是Vidaio (SN85)

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Vidaio (SN85) 资源

官网

Vidaio（SN85）代币经济

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SN85 兑换为当地货币

1 SN85 兑换 VND
132,627.6
1 SN85 兑换 AUD
A$7.6608
1 SN85 兑换 GBP
3.6792
1 SN85 兑换 EUR
4.3344
1 SN85 兑换 USD
$5.04
1 SN85 兑换 MYR
RM21.3696
1 SN85 兑换 TRY
198.5256
1 SN85 兑换 JPY
¥728.28
1 SN85 兑换 RUB
395.136
1 SN85 兑换 INR
434.7
1 SN85 兑换 IDR
Rp82,622.9376
1 SN85 兑换 KRW
6,875.82
1 SN85 兑换 PHP
286.2216
1 SN85 兑换 EGP
￡E.252.756
1 SN85 兑换 BRL
R$27.6696
1 SN85 兑换 CAD
C$6.804
1 SN85 兑换 BDT
616.0896
1 SN85 兑换 NGN
7,789.7736
1 SN85 兑换 UAH
209.3112
1 SN85 兑换 VES
Bs514.08
1 SN85 兑换 PKR
Rs1,427.328
1 SN85 兑换 KZT
2,583.252
1 SN85 兑换 THB
฿163.7496
1 SN85 兑换 TWD
NT$148.7808
1 SN85 兑换 AED
د.إ18.4968
1 SN85 兑换 CHF
Fr4.0824
1 SN85 兑换 HKD
HK$39.5136
1 SN85 兑换 MAD
.د.م45.864
1 SN85 兑换 MXN
$95.4072